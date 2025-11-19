Magyar Péter akciója csak figyelemelterelés? Közben Varsóban és Brüsszelben nagy dolgok dőlhetnek el

Az Alapjogokért Központ vezetője szerint Magyar Péter legújabb jelöltállítási bejelentése nem pusztán politikai show, hanem lehetséges elterelő művelet. Szánthó Miklós a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör csoportjában fogalmazta meg véleményét, amelyben több, Magyar Péterhez köthető ellentmondásra, valamint háttérben zajló uniós és lengyel–ukrán folyamatokra hívta fel a figyelmet.

„Pártpolitikai múlt nélküli” jelöltek – furcsa névsorral

Szánthó szerint beszédes, hogy Magyar Péter „pártpolitikai múlttól mentes” jelöltjei között korábbi jobbikos parlamenti tanácsadó, Momentum-közeli aktivista, DK-s újságíró, valamint Baranyában az MSZP több embere is feltűnik. A kritika másik eleme, hogy a Tisza vezetője saját jelöltjeit már a bemutatás pillanatában eltiltotta attól, hogy nyilvánosan nyilatkozzanak, vitázzanak vagy fórumokon megjelenjenek. Szánthó szerint ez aligha nevezhető transzparens és demokratikus működésnek.