Magyar Péter akciója csak figyelemelterelés? Közben Varsóban és Brüsszelben nagy dolgok dőlhetnek el

Szánthó Miklós szerint az időzítés nem biztos, hogy véletlenszerű volt.
Az Alapjogokért Központ vezetője szerint Magyar Péter legújabb jelöltállítási bejelentése nem pusztán politikai show, hanem lehetséges elterelő művelet. Szánthó Miklós a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör csoportjában fogalmazta meg véleményét, amelyben több, Magyar Péterhez köthető ellentmondásra, valamint háttérben zajló uniós és lengyel–ukrán folyamatokra hívta fel a figyelmet.
Szánthó szerint beszédes, hogy Magyar Péter „pártpolitikai múlttól mentes” jelöltjei között korábbi jobbikos parlamenti tanácsadó, Momentum-közeli aktivista, DK-s újságíró, valamint Baranyában az MSZP több embere is feltűnik. A kritika másik eleme, hogy a Tisza vezetője saját jelöltjeit már a bemutatás pillanatában eltiltotta attól, hogy nyilvánosan nyilatkozzanak, vitázzanak vagy fórumokon megjelenjenek. Szánthó szerint ez aligha nevezhető transzparens és demokratikus működésnek.
A poszt szerint a „cirkusz” árnyékában egy másik, kevésbé reklámozott esemény is történt: Raskó György agrárközgazdász – akit Szánthó „vérbalos szakértőként” jellemez – Varsóban tárgyalt a Tusk-kormány egyik magas rangú tagjával Ukrajna uniós csatlakozásáról. Raskó a találkozót csak utólag ismerte el.
Szánthó azt is kiemeli, hogy Ursula von der Leyen levelet küldött a tagállamok vezetőinek – köztük Orbán Viktornak is –, amelyben a következő két évre további 135 milliárd eurót kér Ukrajna támogatására, az eddig folyósított mintegy 180 milliárdon felül. Ez forintban akár 54 ezer milliárd, ami a teljes magyar GDP jelentős része.
Mindez szerinte úgy történik, hogy Ukrajna „működésképtelen állama” és „teljesen korrupt politikai elitje” épp százmillió dolláros korrupciós botrány közepén áll, amelyben Zelenszkij több bizalmi embere is érintett – egyesek szökésben, és még arany WC is előkerült a sajtóban szereplő egyik villában.
A poszt konklúziója szerint miközben Magyar Péter „fantomjelöltekre” épített médiaeseményt tart, addig szakértője a lengyel kormánnyal tárgyal Ukrajna uniós tagságáról, melyet az Európai Néppárt és Manfred Weber 2030 előtt is elképzelhetőnek tart. Szánthó szerint mindezt Brüsszel olyan forrásokból finanszírozná, amelyeket többek között a Tisza által javasolt adóemelésekből, nyugdíjadóból vagy a rezsicsökkentés eltörléséből teremtenének elő – miközben a multik extraprofitadója eltűnne.
Végül úgy fogalmaz: nem csupán ukrán háborús maffiáról van szó, hanem egy Kijevtől a Tisza érintésével egészen Brüsszelig húzódó, jóval kiterjedtebb hálózatról.
