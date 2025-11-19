Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Tisza Magyar Péter

Magyar Péter akciója csak figyelemelterelés? Közben Varsóban és Brüsszelben nagy dolgok dőlhetnek el

2025. november 19. 15:53

Szánthó Miklós szerint az időzítés nem biztos, hogy véletlenszerű volt.

2025. november 19. 15:53
null

Az Alapjogokért Központ vezetője szerint Magyar Péter legújabb jelöltállítási bejelentése nem pusztán politikai show, hanem lehetséges elterelő művelet. Szánthó Miklós a Szuverenitásvédelmi Digitális Polgári Kör csoportjában fogalmazta meg véleményét, amelyben több, Magyar Péterhez köthető ellentmondásra, valamint háttérben zajló uniós és lengyel–ukrán folyamatokra hívta fel a figyelmet.

„Pártpolitikai múlt nélküli” jelöltek – furcsa névsorral

Szánthó szerint beszédes, hogy Magyar Péter „pártpolitikai múlttól mentes” jelöltjei között korábbi jobbikos parlamenti tanácsadó, Momentum-közeli aktivista, DK-s újságíró, valamint Baranyában az MSZP több embere is feltűnik. A kritika másik eleme, hogy a Tisza vezetője saját jelöltjeit már a bemutatás pillanatában eltiltotta attól, hogy nyilvánosan nyilatkozzanak, vitázzanak vagy fórumokon megjelenjenek. Szánthó szerint ez aligha nevezhető transzparens és demokratikus működésnek.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Közben csendben zajlanak a tárgyalások az ukrán EU-csatlakozásról

A poszt szerint a „cirkusz” árnyékában egy másik, kevésbé reklámozott esemény is történt: Raskó György agrárközgazdász – akit Szánthó „vérbalos szakértőként” jellemez – Varsóban tárgyalt a Tusk-kormány egyik magas rangú tagjával Ukrajna uniós csatlakozásáról. Raskó a találkozót csak utólag ismerte el.

Brüsszel újabb százmilliárdokat kér Ukrajnának

Szánthó azt is kiemeli, hogy Ursula von der Leyen levelet küldött a tagállamok vezetőinek – köztük Orbán Viktornak is –, amelyben a következő két évre további 135 milliárd eurót kér Ukrajna támogatására, az eddig folyósított mintegy 180 milliárdon felül. Ez forintban akár 54 ezer milliárd, ami a teljes magyar GDP jelentős része.

Mindez szerinte úgy történik, hogy Ukrajna „működésképtelen állama” és „teljesen korrupt politikai elitje” épp százmillió dolláros korrupciós botrány közepén áll, amelyben Zelenszkij több bizalmi embere is érintett – egyesek szökésben, és még arany WC is előkerült a sajtóban szereplő egyik villában.

„Nem ukrán maffia – hanem ennél jóval több”

A poszt konklúziója szerint miközben Magyar Péter „fantomjelöltekre” épített médiaeseményt tart, addig szakértője a lengyel kormánnyal tárgyal Ukrajna uniós tagságáról, melyet az Európai Néppárt és Manfred Weber 2030 előtt is elképzelhetőnek tart. Szánthó szerint mindezt Brüsszel olyan forrásokból finanszírozná, amelyeket többek között a Tisza által javasolt adóemelésekből, nyugdíjadóból vagy a rezsicsökkentés eltörléséből teremtenének elő – miközben a multik extraprofitadója eltűnne.

Végül úgy fogalmaz: nem csupán ukrán háborús maffiáról van szó, hanem egy Kijevtől a Tisza érintésével egészen Brüsszelig húzódó, jóval kiterjedtebb hálózatról.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2025. november 19. 17:53
Mit tett eddig Magyar Péter? Mocskolódott, rágalmazott, gyűlöletet szított, fenyegetőzött továbbá, nőverő, agresszív, arrogáns, impertinens, korrupt, hazudik, lopott és még rabolt is. Aki egy ilyen hitvány alakot támogat, az nem különb nála. Magyar Péter súlyos szocializációs és erkölcsi deficittel küzd. Nem képes az erkölcsileg helyes és helytelen között különbséget tenni. Szociopata és/vagy infantilis. Magyar Péter a "bármilyen hazugság megteszi, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
Válasz erre
0
0
tapir32
2025. november 19. 17:52
A gyűlöletnek az agyra gyakorolt hatását vizsgálták a Népszava, a Telex, a Hvg, és a 444 szerzőinél. Az előzetes eredmények előre vetítik a lesújtó végeredményt, a súlyos strukturális károsodást és a szellemi leépülést.
Válasz erre
1
0
lemez
2025. november 19. 17:28
De 41% brüsszelre szavaz.Kell nekik a betelepités,a 35%-os szja,az szdsz-es drága tankönyv,munkanélküliség.Nem kellenek gyárak.Háromszoros gáz villany inkább csak ne Orbán.Majd a libás de fájni fog nekik is.
Válasz erre
3
0
hexahelicene
2025. november 19. 16:35
Vén de Dög és Pinokkió. A kurva anyjukat bazmeg.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!