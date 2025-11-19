Lázár János reagált Von der Leyen levelére: kiadta a figyelmeztetést (VIDEÓ)

Itt a pontos összeg: ennyit kér Von der Leyen Magyarországtól Ukrajna támogatására
A miniszterelnök nem véletlenül használta az „abszurd” kifejezést.
Ursula von der Leyen levelet intézett az Európai Unió vezetőihez, amelyben egy újabb, Ukrajnának szánt támogatási csomag jóváhagyását sürgette.
A tervezet szerint a szükséges összeget a tagállamok és polgáraik viselnék.
A bejelentésre Lázár János közlekedési miniszter is reagált egy Facebook-videóban.
A politikus kiemelte, hogy a Von der Leyen által küldött pénzt Zelenszkij és cinkostársai nem az ország megsegítésére költik, hanem módszeresen ellopják, olyan szinten, hogy még egy aranyvécére is telik belőle.
„Nem szabad, hogy pénz kerüljön a háborúba, nem szabad, hogy magyar élet kerüljön a háborúba és nem szabad, hogy akár egy fillér is a magyar családok helyett Zelenszkij és bandája zsebébe kerüljön” – fogalmazott Lázár János.
Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP
