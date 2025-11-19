Ft
11. 21.
péntek
Lázár János reagált Von der Leyen levelére: kiadta a figyelmeztetést (VIDEÓ)

2025. november 19. 15:57

Ursula von der Leyen levelet intézett az Európai Unió vezetőihez, amelyben egy újabb, Ukrajnának szánt támogatási csomag jóváhagyását sürgette.

2025. november 19. 15:57
null

Mint arról korábban beszámoltunk, Ursula von der Leyen levelet intézett az Európai Unió vezetőihez, amelyben egy újabb, Ukrajnának szánt támogatási csomag jóváhagyását sürgette. A tervezet szerint a szükséges összeget a tagállamok és polgáraik viselnék.

A bejelentésre Lázár János közlekedési miniszter is reagált egy Facebook-videóban.

A politikus kiemelte, hogy a Von der Leyen által küldött pénzt Zelenszkij és cinkostársai nem az ország megsegítésére költik, hanem módszeresen ellopják, olyan szinten, hogy még egy aranyvécére is telik belőle.

„Nem szabad, hogy pénz kerüljön a háborúba, nem szabad, hogy magyar élet kerüljön a háborúba és nem szabad, hogy akár egy fillér is a magyar családok helyett Zelenszkij és bandája zsebébe kerüljön” – fogalmazott Lázár János.

Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP

***

tikkadt-szocske
2025. november 19. 18:36
Valamelyik libbant magyarázza már el nekem, hogy mely logika mentén kellene Fuckrajnát a végletekig pénzelni? Jó ez az EU- nak? ( Mondjuk a Gittegyletnek már mindegy, de azért mégis...)
Válasz erre
1
0
templar62
2025. november 19. 17:22
HÁBORÚS HIÉNÁK . HULLARABLÓK .
Válasz erre
1
0
templar62
2025. november 19. 17:20
Jack London : Vaspata ( Iron Heel ) : nem a kommunizmusról szóló mese része a lényeg , hanem az , hogy leírja , hogy a könyv megírásának idején vezette be a nyugati világ , az ÁLTALÁNOS HADKÖTELEZETTSÈGET . 1900 ELŐTT , NEM KEZELTÉK PARANCSMEGTAGADÓKÉNT AZT AZ EMBERT , AKI NEM AKART KATONA LENNI . ( A KÉNYSZERÍTÉS MÁS MÓDSZEREIT ALKALMAZTÁK )
Válasz erre
1
0
balbako_
2025. november 19. 17:18
Ursula WC-.jét megnézte valaki? Mert ő is ezen a szellemi szinten vegetál ám!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!