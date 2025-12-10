Ebben nem volt köszönet: kamerák elé állt Szijjártó, majd ország-világ előtt leégette a brüsszeli elitet (VIDEÓ)

amelyet Magyarország meg fog támadni az Európai Bíróságon, még ha ott nem is várható korrekt eljárás. Úgy vélekedett, hogy az intézkedést jogi csalással fogadják el, ráadásul a mögötte álló érvelés is badarság, mert ez a diktátum nem szolgálná a diverzifikációt, óriási áremelkedéshez vezetne és monopolhelyzetet teremtene.

„Harcolni fogunk ezen döntés ellen, amely nagyon rossz hatással lenne az energiaellátás biztonságára. Nagyon nehéz elképzelni, hogyan érvelhetnék amellett otthon, hogy egy olcsó és megbízható energiaforrást drágábbra és kevésbé megbízhatóra cseréljünk” – fogalmazott.

Valamint megjegyezte, hogy a magyarországi energiaexport mindössze az orosz bruttó hazai termék (GDP) 0,2 százalékát teszi ki, így aligha van szó arról, hogy hazánk „táplálja Oroszország hadigépezetét” Ukrajnában. Szijjártó Péter aláhúzta, hogy a mostani törékeny helyzet jól mutatja a külső partnerekkel folytatott energetikai együttműködés felértékelődését, így különösen nagy jelentőségük van a türk államokkal ápolt kapcsolatoknak.

Majd arra figyelmeztetett, hogy az őrült európai politika veszélyezteti a globális biztonságot és energiaellátást, ugyanis a nemzeti szuverenitást sértő, energiabiztonságot veszélybe sodró brüsszeli intézkedések precedenst teremthetnek világszerte, hivatkozási alapként szolgálhatnak más országok számára a beavatkozásra.

Veszélyes az európai hozzáállás