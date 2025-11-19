Ft
Szvitlana Hrincsuk Ukrajna Julija Szviridenko

Egyre súlyosabb a korrupciós botrány Ukrajnában – egy nap alatt két minisztert is menesztettek

2025. november 19. 15:24

Ez már nehezen magyarázható.

2025. november 19. 15:24
null

Menesztette posztjáról az ukrán parlament szerdán Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, Herman Haluscsenkót, aki mostanáig az igazságügyi tárcát vezette.

A két tárcavezető leváltására annak nyomán került sor, hogy a múlt héten az ukrán korrupcióellenes hatóságok széles körű művelet eredményeként korrupciós ügyleteket tártak fel az ország energetikai szektorában. Hrincsuk maga nyújtotta be lemondását. Menesztését 315 képviselő támogatta a 450 fős törvényhozásban. Őt összeférhetetlenség miatt mentették fel. Hrincsuk csupán július 17. óta vezette az energetikai minisztériumot. Haluscsenko leváltására az igazságügy-miniszteri tisztségről 323 képviselő szavazott.

Az Ukrinform állami hírügynökség beszámolója szerint a két menesztett miniszter nem jelent meg a plenáris ülésen, és Julija Szviridenko miniszterelnök is távol maradt, ami felháborította a képviselőket. Ruszlan Sztefancsuk házelnök elmondta, hogy a jogszabályoknak megfelelően értesítették őket az ülésről és a felmentési eljárásról. Kiemelte, hogy a miniszterelnök viszont azért nem tudott megjelenni, mert tárgyalásokon vesz részt a Nemzetközi Valutaalappal, ezért a kormányt Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettes képviseli és terjeszti elő a felmentésekről szóló indítványokat.

„Tisztelt képviselők, önöktől függ a kormány megtisztítása azoktól az emberektől, akik besározták a hírnevüket. A határozati javaslatok benyújtásának politikai oka a kormány és Ukrajna vezetésének kompromittálódása, tekintettel Szvitlana Vaszilivna (Hrincsuk) érintettségére azokban az ügyekben, amelyeket a NABU (Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda) feltárt” – mondta a parlament előtt a kormányfőhelyettes. Haluscsenko menesztésével kapcsolatban kijelentette: a miniszterelnök által benyújtott javaslat oka „az a nyilvános visszhang, amely a folyamatban lévő nyomozásokhoz kapcsolódik”. Kacska egyúttal kijelentette, hogy az ukrán kormány nem fog eltűrni semmilyen korrupciót, és reagálni fognak a feltárt esetekre.

(MTI)

Fotó: Ozan Kose/AFP

balbako_
2025. november 19. 17:15
Majd a fő korrupt megmondja ki a korrupt....
Válasz erre
0
0
Csomorkany
2025. november 19. 17:06
Gondolom, érvényesül a fordított gravitáció törvénye: minél magasabban van valaki, annál kisebbet bukik.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 19. 16:04
És ki meneszti a menesztőket?
Válasz erre
1
0
greeen
2025. november 19. 16:01
A hangfelvételen 5 miniszter hangja hallható. Miért csak kettőt?
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!