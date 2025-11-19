A baloldalon az erkölcs tényleg luxus – aki áprilisban oda szavaz, az a magyarság pusztulásra szavaz

Ahhoz, hogy valaki a Tisza vagy a DK jelöltségét vállalja, ahhoz alapvető erkölcsi alapelveken kell túllépni, átlépni, azokat semmibe venni.”

A miniszter azzal érvelt, hogy Magyar Péter lehallgatta a feleségét, ily módon az ő támogatásához eleve egyfajta erkölcsi romlottság szükségeltetik.

Az igazság fáj, ugye, Péter? Talán ezért kezdi azonnal relativizálni az állítást, mint aki azt akarja bizonyítani, hogy a Fidesz erkölcstelen, a Tisza pedig erkölcsös. Markos György mondta Nádas Györgynek egy katonajelenetben, hogy ne nevettessen, mert cserepes a szám.

Aztán kezdi sorolni, hogy a Fidesz ilyen-olyan, erkölcsileg vállalhatatlan tetteket követett el, amelyek egyszer és mindenkorra megkérdőjelezik a párt tisztaságát. Szerinte a politikai verseny arról szól, hogy tudomásul vesszük, elfogadjuk az ellenfél létét, illetve jogát arra, hogy megküzdjön a kormányzásért. Gulyás állításából Németh Péter szerint az is kiderül, hogy „alapvető erkölcsi normákon lépnek túl akkor [az ellenzékiek], ha nem őket támogatják, ha van saját véleményük, akaratuk.” Nem derül ki, kedves Péter. Az derül ki, hogy aki erkölcstelen politikai erőt támogat, az magát az erkölcstelenséget támogatja. A Fideszre, bárhogy is szeretné az ellenzék, ez nem húzható rá. Már csak azért sem, mert közel 3 millió százezer ember nem lehet erkölcstelen.