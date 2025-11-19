Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
erkölcs luxus Magyar Péter forradalom Marx

A baloldalon az erkölcs tényleg luxus – aki áprilisban oda szavaz, az a magyarság pusztulásra szavaz

2025. november 19. 16:27

Ehhez képest ma közöl a Népszava egy cikket, aminek Erkölcs a címe. Ez már önmagában meghökkentő, mert úgy tesznek, mintha ők az erkölcs jegyében működnének.

2025. november 19. 16:27
null
Horváth K. József
Horváth K. József

Az erkölcs luxus, állítja Fredrik Backman svéd író. A keresztény Magyarországon elmondható, hogy az erkölcs nem luxus. 

Nálunk biztonság van, amit ma már egyre többen irigyelnek – ahogy egykor hívtuk – a  „művelt” Nyugaton. 

És ez nem véletlen. A magyar kormány ugyanis nagyon is erkölcsi alapokon áll, azaz tudomásul veszi, hogy a nép a főnök, ezért úgy cselekszik, hogy az a nép hasznára legyen, előnyére váljon. Mondjuk: ez a minimum. Ezért választották meg. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Ehhez képest ma közöl a Népszava egy cikket, aminek Erkölcs a címe. Ez már önmagában meghökkentő, mert úgy tesznek, mintha ők az erkölcs jegyében működnének.

Németh Péter főszerkesztő a cikkét egy Gulyás Gergely-idézettel kezdi: 

Ahhoz, hogy valaki a Tisza vagy a DK jelöltségét vállalja, ahhoz alapvető erkölcsi alapelveken kell túllépni, átlépni, azokat semmibe venni.” 

A miniszter azzal érvelt, hogy Magyar Péter lehallgatta a feleségét, ily módon az ő támogatásához eleve egyfajta erkölcsi romlottság szükségeltetik.

Az igazság fáj, ugye, Péter? Talán ezért kezdi azonnal relativizálni az állítást, mint aki azt akarja bizonyítani, hogy a Fidesz erkölcstelen, a Tisza pedig erkölcsös. Markos György mondta Nádas Györgynek egy katonajelenetben, hogy ne nevettessen, mert cserepes a szám. 

Aztán kezdi sorolni, hogy a Fidesz ilyen-olyan, erkölcsileg vállalhatatlan tetteket követett el, amelyek egyszer és mindenkorra megkérdőjelezik a párt tisztaságát. Szerinte a politikai verseny arról szól, hogy tudomásul vesszük, elfogadjuk az ellenfél létét, illetve jogát arra, hogy megküzdjön a kormányzásért. Gulyás állításából Németh Péter szerint az is kiderül, hogy „alapvető erkölcsi normákon lépnek túl akkor [az ellenzékiek], ha nem őket támogatják, ha van saját véleményük, akaratuk.” Nem derül ki, kedves Péter. Az derül ki, hogy aki erkölcstelen politikai erőt támogat, az magát az erkölcstelenséget támogatja. A Fideszre, bárhogy is szeretné az ellenzék, ez nem húzható rá. Már csak azért sem, mert közel 3 millió százezer ember nem lehet erkölcstelen. 

Ebből aztán az a pitiáner szerecsenmosdatás is következik a főszerkesztő úr részéről, miszerint ha valaki elfogadja az ellenfél létét, illetve jogát a kormányzásért való indulásra, akkor az ellenfelet erkölcsösnek is kell tartani. Pedig erről szó sincs. 

A jobboldal ez esetben annyit tehet, hogy igyekszik megvilágosítani a Tisza támogatóit erről az anomáliáról. De ha nem sikerül, akkor nem sikerül. Kénytelen tudomásul venni a választáson való indulását. 

Ettől azonban még nem lesz erkölcsös a Tisza.

Belátom, az erkölcsi romlottságot nehéz elviselni. Sajnos azonban az érem másik oldala az, hogy a romlottságból – ha ne adj’ Isten sor kerül rá – erkölcsileg romlott kormányzás is következik. 

Már eleve a baloldaliságból mint olyanból hiányzik a tisztesség zamata. Tudjuk jól, hogy már a kezdet kezdetén se volt meg, amikor Lenin forradalomnak hazudta a szentpétervári ideiglenes kormány megpuccsolását, többségnek a marakonyi kisebbséget. És éppen ma számolt be a lapunkban Nizalowski Attila Karl Marx életének azon részteleiről, amelyek kimaradtak az ismeretterjesztés legtöbb forrásából. Elhazudták őket. E szerint Marx „erkölcse” odáig terjedt, hogy gyereket csinált a cselédnek, akit aztán letagadott, illetve ráfogta Engelsre. Hogy sosem gondoskodott családja eltartásáról, három gyermeke éhen halt. Hogy óvakodott a fürdéstől, ami miatt büdös és rühes volt. Hogy már 18 évesen levelet kapott keresztény apjától, aki kétségbeesve leste fiát, s úgy látta, hogy a Sátánnal szövetkezett. Korabeli elvtársai számoltak be róla leveleikben, naplóikban, hogy Marx gyűlölte az emberiséget, a pusztulását kívánta. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezek a gyökerek. Csoda hát, hogy a baloldal esetében erkölcsről csak idézőjelben lehet beszélni. Még akkor is, ha a Népszava ennek ellenére annyira etikusnak tartja magát, hogy a főszerkesztői cikk címébe emeli ezt a fogalmat, idézőjel nélkül. S próbálja lenézni a szerinte erkölcsdeficites jobboldalt...

Persze, mögöttük soha nem állt többség, soha nem kellett elszámolniuk senkinek a tetteikkel. Legfeljebb a szuronyoknak és a meredező bitófáknak, mint ’19-ben vagy ’56-ban, miközben ők a véres kezű Dobrev nagypapa, Apró Antal szellemiségével is boldogok a mai napig.

(Fotó: Soós Lajos, MTI / MTVA)

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
krakatau
2025. november 19. 18:22
Németh Péter cikkének utolsó mondatai: "Csakis arról beszélek, hogy az orbáni rendszer tönkretesz mindent, ami nem ő, amit nem ő ural, és azokat, akik más gondolnak a világról. Például azokat – hogy egy példát azért említsek –, akik az agresszort nevezik agresszornak és az áldozatot áldozatnak. Ehhez képest, amúgy, a feleség „lehallgatása” gyerekes csínytevés..." Ezekben benne a lényeg: mindenszarizmus és az erkölcstelen tett relativizálása (idézőjeles lehallgatás). Ez lenne az erkölcsös Németh Péter szerint? Na, nem már!!!
Válasz erre
2
0
dejavu
2025. november 19. 18:09
Horváth K-nál még tapir is jobb fej. Vagy én értem félre, ez egy orbanista humor?
Válasz erre
0
4
tapir32
2025. november 19. 17:58
Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. Kompetensebb mint Petya. A hitelminősítők meghagyták a már elért, befektetésre ajánlott szintet. A független, nem pártpolitikus elemzők szerint nem vagyunk a tönk szélén, amit az Petya állítja. Petya hazudik!
Válasz erre
4
0
tapir32
2025. november 19. 17:51
A gyűlöletnek az agyra gyakorolt hatását vizsgálták a Népszava, a Telex, a Hvg, és a 444 szerzőinél. Az előzetes eredmények előre vetítik a lesújtó végeredményt, a súlyos strukturális károsodást és a szellemi leépülést.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!