Imre Bence THW Kiel kézilabda Európa Liga

Magyar játékoson ámulnak a németek: 10 gólt szerzett a Veszprém által csábított szélső

2025. november 19. 16:43

A németek ismét leborultak a magyar kézilabdázó kvalitásai előtt, miután tíz gólt termelt a svájci Bern ellen. Imre Bence hibátlan játékkal került a középpontba.

2025. november 19. 16:43
null

Imre Bence tíz góllal járult hozzá a német THW Kiel 37–27-es hazai győzelméhez a svájci BSV Bern ellen a férfi kézilabda Európa Liga első csoportkörének keddi játéknapján. Az európai szövetség honlapja szerint a magyar jobbszélső egyetlen lövést sem rontott, ő volt a mezőny legeredményesebb játékosa, csapata pedig négy forduló után is százszázalékos, így biztosította továbbjutását a második csoportkörbe.

Imre Bence parádés teljesítményt nyújtott kedden
Imre Bence lehengerlő teljesítményt nyújtott kedden (Fotó: thw-handball.de) 

Múlt héten számoltunk be arról a sajtóhírről, hogy Imre jövő nyártól a One Veszprém kézilabdacsapatában folytatja pályafutását. A válogatott jobbszélső azonban nem sokkal később cáfolta, hogy megegyezett volna az NB I-es bajnokkal.

(MTI/Mandiner) 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

 

pollip
2025. november 19. 21:33
Szuper szélső! Lehet a saját posztján a világ legjobbja!
rugbista
2025. november 19. 16:45
Az első évben nem alkotott ekkorát, reméljük, kifutja Bence a pályáját!
