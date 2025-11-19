Magyar játékoson ámulnak a németek: 10 gólt szerzett a Veszprém által csábított szélső

Imre Bence tíz góllal járult hozzá a német THW Kiel 37–27-es hazai győzelméhez a svájci BSV Bern ellen a férfi kézilabda Európa Liga első csoportkörének keddi játéknapján. Az európai szövetség honlapja szerint a magyar jobbszélső egyetlen lövést sem rontott, ő volt a mezőny legeredményesebb játékosa, csapata pedig négy forduló után is százszázalékos, így biztosította továbbjutását a második csoportkörbe.

Imre Bence lehengerlő teljesítményt nyújtott kedden (Fotó: thw-handball.de)

Múlt héten számoltunk be arról a sajtóhírről, hogy Imre jövő nyártól a One Veszprém kézilabdacsapatában folytatja pályafutását. A válogatott jobbszélső azonban nem sokkal később cáfolta, hogy megegyezett volna az NB I-es bajnokkal.