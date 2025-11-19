Magyar játékoson ámulnak a németek: 10 gólt szerzett a Veszprém által csábított szélső

Bombaigazolás: hazatérhet Németországból a magyar válogatott sztárja
A veszprémiek csábítanák haza a nemzeti csapat jobbszélsőjét.
A németek ismét leborultak a magyar kézilabdázó kvalitásai előtt, miután tíz gólt termelt a svájci Bern ellen. Imre Bence hibátlan játékkal került a középpontba.
Imre Bence tíz góllal járult hozzá a német THW Kiel 37–27-es hazai győzelméhez a svájci BSV Bern ellen a férfi kézilabda Európa Liga első csoportkörének keddi játéknapján. Az európai szövetség honlapja szerint a magyar jobbszélső egyetlen lövést sem rontott, ő volt a mezőny legeredményesebb játékosa, csapata pedig négy forduló után is százszázalékos, így biztosította továbbjutását a második csoportkörbe.
Múlt héten számoltunk be arról a sajtóhírről, hogy Imre jövő nyártól a One Veszprém kézilabdacsapatában folytatja pályafutását. A válogatott jobbszélső azonban nem sokkal később cáfolta, hogy megegyezett volna az NB I-es bajnokkal.
Imre Bence tagadta, hogy megegyezett volna a Veszprémmel – de ez nem jelenti azt, hogy biztosan marad a Kielnél.
Lukács Péter hat góljával és négy gólpasszával, illetve Máthé Dominik öt találatával és két gólpasszával a norvég Elverum HB 31–29-re győzött az FC Porto otthonában, ezzel megőrizte esélyét a továbbjutásra.
A Ferencváros csoportjában a Benfica otthon 36–33-ra nyert a svéd HF Karlskrona ellen, így az FTC már csak akkor juthat tovább, ha mindkét hátralévő meccsét megnyeri, ráadásul a portugálokat legalább 14 góllal veri meg, és a Benfica az utolsó fordulóban sem szerez pontot.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: CHRISTIAN CHARISIUS / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP