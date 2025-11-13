Ft
Imre Bence THW Kiel ONE Veszprém kézilabda

Váratlan fordulat: a magyar válogatott sztárja tagadja, hogy megegyezett volna az NB I-es bajnokkal

2025. november 13. 11:01

Imre Bence tagadta, hogy megegyezett volna a Veszprémmel – de ez nem jelenti azt, hogy biztosan marad a Kielnél.

2025. november 13. 11:01
null

Imre Bence tagadta azokat a sajtóértesüléseket, melyek szerint már megegyezett volna a Veszprém kézilabdacsapatával az átigazolásáról, azt ugyanakkor elismerte, hogy a magyar bajnoki címvédő bakonyi klub lenne az egyetlen, melynek a kedvéért elhagyná jelenlegi együttesét, a német THW Kielt.

Számomra csak két lehetőség van: a Kiel vagy a Veszprém. De még semmi sem dőlt el

– nyilatkozta a 23 éves jobbszélső a Kieler Nachrichtennek a Bern ellen kedden 35–27-re megnyert Európa-liga-mérkőzés után. Hozzátette, 

jelenleg ötven-ötven százalék az esély arra, hogy szerződést hosszabbít a Kiellel vagy a Veszprémhez igazol, de azt tagadta, hogy már megegyezett volna a bakonyiakkal.

És azt is elárulta, hogy a Bajnokok Ligájában szereplő másik magyar csapat, az iránta szintén érdeklődő Szeged nincs a látókörében.

A német lap azt írja, Imre még a januári Európa-bajnokság előtt szeretné tisztázni a jövőjét.

A magyar játékos 2024-ben szerződött nevelőklubjától, a Ferencvárostól a Kielhez, amellyel áprilisban Német Kupát nyert. A szerződése a nyáron lejár a Zebráknál, a kérdés, hogy az egyéves hosszabbítási opciót életbe léptetik-e a felek.

Nyitókép: Facebook / THW Kiel

