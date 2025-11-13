Váratlan fordulat: a magyar válogatott sztárja tagadja, hogy megegyezett volna az NB I-es bajnokkal

A német lap azt írja, Imre még a januári Európa-bajnokság előtt szeretné tisztázni a jövőjét.

A magyar játékos 2024-ben szerződött nevelőklubjától, a Ferencvárostól a Kielhez, amellyel áprilisban Német Kupát nyert. A szerződése a nyáron lejár a Zebráknál, a kérdés, hogy az egyéves hosszabbítási opciót életbe léptetik-e a felek.

Nyitókép: Facebook / THW Kiel