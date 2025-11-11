Bombaigazolás: hazatérhet Németországból a magyar válogatott sztárja

Több tiszteletet kértek a magyaroktól Németországban
A One Veszprém mindenáron hazacsábítaná Imre Bencét, de a THW Kiel vezetése nem nézi jó szemmel a nyomásgyakorlást.
A veszprémiek csábítanák haza a nemzeti csapat jobbszélsőjét.
Sajtóhírek szerint jövő nyártól a One Veszprém kézilabdacsapatában folytatja pályafutását Imre Bence válogatott jobbszélső. A 23 éves játékos várható klubváltásáról a kézilabda-átigazolásokban jól értesült Handball Base közösségi oldala számolt be.
Az oldal szerint a bakonyiak hamarosan be is jelentik az átigazolást.
Imre Bence 2024-ben szerződött nevelőklubjából, a Ferencvárosból a német THW Kielhez, amellyel áprilisban Német Kupa-győzelmet ünnepelhetett.
Kökény Beatrix olimpiai ezüstérmes kézilabdázó és Imre Géza szintén olimpiai ezüstérmes párbajtőröző fia, a Mandinernek korábban adott interjújában úgy fogalmazott, mostanra kilépett szülei árnyékából. Tény, teljesítményével rászolgált, hogy a magyar kézilabdázás egyik legnagyobb ígéreteként emlegessük, sőt talán már több is annál.
„Szerettem volna elérni, hogy ne a szüleim által azonosítsanak be. Főleg fiatalabb koromban, ha nem jól ment a játék, de mégis a pályán maradtam, akkor az volt az első gondolatom, hogy biztos csak azért játszom, mert ismerik a szüleimet. Anya próbált távol maradni, amikor a Fradiba igazoltam. Ő is ott dolgozott, de nem szólt bele semmibe – ez fontos volt a részéről.
Örülök, hogy most már a teljesítményem miatt ismernek az emberek.
Amikor jól megy, dicsérnek, amikor nem, akkor elvárják, hogy jobb legyek. Pont a minap találkoztam néhány kommenttel, hogy magamhoz képest nem voltam formában a világbajnokságon, de ez inkább csak motivál, hogy még jobb legyek” – vallott őszintén Imre Bence.
Imre Bence tavaly nyár óta a világ legerősebb kézilabda-bajnokságában szerepel. A fiatal tehetség első Bundesliga-idényéről mesélt lapunknak.
(Mandiner/MTI)
Fotó: MTI/Illyés Tibor