Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
11. 11.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 11.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
veszprém Imre Bence Kiel kézilabda

Bombaigazolás: hazatérhet Németországból a magyar válogatott sztárja

2025. november 11. 15:23

A veszprémiek csábítanák haza a nemzeti csapat jobbszélsőjét.

2025. november 11. 15:23
null

Sajtóhírek szerint jövő nyártól a One Veszprém kézilabdacsapatában folytatja pályafutását Imre Bence válogatott jobbszélső. A 23 éves játékos várható klubváltásáról a kézilabda-átigazolásokban jól értesült Handball Base közösségi oldala számolt be.

Az oldal szerint a bakonyiak hamarosan be is jelentik az átigazolást.

Imre Bence 2024-ben szerződött nevelőklubjából, a Ferencvárosból a német THW Kielhez, amellyel áprilisban Német Kupa-győzelmet ünnepelhetett.

Ezt is ajánljuk a témában

Kökény Beatrix olimpiai ezüstérmes kézilabdázó és Imre Géza szintén olimpiai ezüstérmes párbajtőröző fia, a Mandinernek korábban adott interjújában úgy fogalmazott, mostanra kilépett szülei árnyékából. Tény, teljesítményével rászolgált, hogy a magyar kézilabdázás egyik legnagyobb ígéreteként emlegessük, sőt talán már több is annál.

„Szerettem volna elérni, hogy ne a szüleim által azonosítsanak be. Főleg fiatalabb koromban, ha nem jól ment a játék, de mégis a pályán maradtam, akkor az volt az első gondolatom, hogy biztos csak azért játszom, mert ismerik a szüleimet. Anya próbált távol maradni, amikor a Fradiba igazoltam. Ő is ott dolgozott, de nem szólt bele semmibe – ez fontos volt a részéről.

Örülök, hogy most már a teljesítményem miatt ismernek az emberek.

Amikor jól megy, dicsérnek, amikor nem, akkor elvárják, hogy jobb legyek. Pont a minap találkoztam néhány kommenttel, hogy magamhoz képest nem voltam formában a világbajnokságon, de ez inkább csak motivál, hogy még jobb legyek” – vallott őszintén Imre Bence.

Ezt is ajánljuk a témában

(Mandiner/MTI)

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!