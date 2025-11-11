Bombaigazolás: hazatérhet Németországból a magyar válogatott sztárja

„Szerettem volna elérni, hogy ne a szüleim által azonosítsanak be. Főleg fiatalabb koromban, ha nem jól ment a játék, de mégis a pályán maradtam, akkor az volt az első gondolatom, hogy biztos csak azért játszom, mert ismerik a szüleimet. Anya próbált távol maradni, amikor a Fradiba igazoltam. Ő is ott dolgozott, de nem szólt bele semmibe – ez fontos volt a részéről.

Örülök, hogy most már a teljesítményem miatt ismernek az emberek.

Amikor jól megy, dicsérnek, amikor nem, akkor elvárják, hogy jobb legyek. Pont a minap találkoztam néhány kommenttel, hogy magamhoz képest nem voltam formában a világbajnokságon, de ez inkább csak motivál, hogy még jobb legyek” – vallott őszintén Imre Bence.