Ft
Ft
16°C
11°C
Ft
Ft
16°C
11°C
05. 12.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 12.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
szerhij kujun szlovákia gázolaj magyarország ukrajna

Mintha mi sem történt volna: újra Magyarország és Szlovákia látja el Ukrajnát gázolajjal

2026. május 12. 07:27

Ahogy elindult az orosz olaj, visszafelé is mehet ugyanaz.

2026. május 12. 07:27
null

Az Ukrinform arról ír, hogy  

Magyarország és Szlovákia ismét megkezdte az üzemanyag-szállítást Ukrajna irányába.

Szerhij Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója szerint a két ország exportja újra aktív, ami jelentősen javítja az ukrán üzemanyagpiac stabilitását.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Beismerik, hogy szállítások hátterében a kőolajtranzit rendeződése áll. Tegyük hozzá:

 az orosz olaj leállítását Ukrajna politikai zsarolásként használta Magyarország ellen a választások előtt. 

A választások után természetesen azonnal megjavult a vezeték – aminek nem volt semmi komoly baja, amint erről a MOL is informálta a magyar közvélemény valóságra fogékony részét.

Ezt is ajánljuk a témában

Az elemző szerint az export újraindulása önmagában nem eredményez árcsökkenést, de 

komoly biztonsági előnyt jelent Ukrajnának.

„Ez nem lesz hatással az árakra, mivel Ukrajna ezekből az országokból is piaci áron vásárol” − fejtette ki Szerhij Kujun az Ukrinformnak.

Hangsúlyozta: a magyar és szlovák import helyreállítása rendkívül kedvező a beszerzési útvonalak diverzifikációja révén, így az ukrán belső piac kevésbé lesz kitéve az esetleges ellátási zavaroknak.

Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alenka
2026. május 12. 10:26
Az olaj, mi oroszoktól hozzánk jön, bizony, kurvára háborús bűnös, szennyezett és véres. Amikor az orosz olajat toljuk az ukiiiikiiikriiiijniii náciknak, ez az olaj hirtelen tiszta és dicsőséges lesz!... Ezeknek semmit, az olajat is meglopják!... Putin, gondolkozz!
Válasz erre
1
0
stormy
2026. május 12. 10:23
azzal segitene pultr a leginkább ha elzárná a gázt meg az olajat.
Válasz erre
2
0
gullwing
2026. május 12. 09:47
Ha nem lesz idehaza üza akkor ennek IGEN jelentős hatása lesz... A lámpavasakra a és a tiszaszarokra nézve...
Válasz erre
2
0
kbexxx
2026. május 12. 09:47
Oroszok mintha mondottak volna valamit..hogy nem várják meg hogy hatályba lépteti az Eu a leválást Megelőzi mindezt ő állítaná le szálitásokat. Az Eu Irán miatt kissé elnapolta . De jó is az hogy Oroszország véres olaját mi feldolgozottan már a vértől megfosztva küldjük ukránoknak akik a tiszta dizelel ami orosz eredetileg Az oroszokat lövik.. ez ám a paradoxon
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!