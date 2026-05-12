Így még senki sem égette le Zelenszkijt: Hernádi Zsolt mindent kitálalt a Barátság kőolajvezeték helyzetéről (VIDEÓ)
Úgy hazudott az ukrán elnök, mint a vízfolyás.
Ahogy elindult az orosz olaj, visszafelé is mehet ugyanaz.
Beismerik, hogy szállítások hátterében a kőolajtranzit rendeződése áll. Tegyük hozzá:
az orosz olaj leállítását Ukrajna politikai zsarolásként használta Magyarország ellen a választások előtt.
A választások után természetesen azonnal megjavult a vezeték – aminek nem volt semmi komoly baja, amint erről a MOL is informálta a magyar közvélemény valóságra fogékony részét.
Az elemző szerint az export újraindulása önmagában nem eredményez árcsökkenést, de
komoly biztonsági előnyt jelent Ukrajnának.
„Ez nem lesz hatással az árakra, mivel Ukrajna ezekből az országokból is piaci áron vásárol” − fejtette ki Szerhij Kujun az Ukrinformnak.
Hangsúlyozta: a magyar és szlovák import helyreállítása rendkívül kedvező a beszerzési útvonalak diverzifikációja révén, így az ukrán belső piac kevésbé lesz kitéve az esetleges ellátási zavaroknak.
Nyitókép: Henry NICHOLLS / AFP