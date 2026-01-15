„A feleségemet egy kedves, 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén! Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot! Idáig tekerte fel a gyűlölet lángját!

Innen is üzenem, hogy nem félünk!

Inenn is üzenem, hogy aki a feleségemet bántja, annak minden következménnyel szembe kell néznie! Innen is üzenem, hogy a Nő szent! A szerelmem szent! Az anya szent! Aki bánt vagy gyaláz egy védtelen nőt, az a komplett közösség megvetését vívja ki! 87 nap múlva egy olyan országban ébredünk, ahol ez a sötétség a múlt lesz, mint ahogy az a kormány is, aki magyart hergel magyar ellen!”