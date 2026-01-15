Ft
Ft
0°C
-1°C
Ft
Ft
0°C
-1°C
01. 15.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 15.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Magyarország erőszak ellenzék Nagy Ervin baloldal

Aki bánt vagy gyaláz egy védtelen nőt, az a komplett közösség megvetését vívja ki!

2026. január 15. 18:38

Innen is üzenem, hogy nem félünk!

2026. január 15. 18:38
null
Nagy Ervin (színész)
Nagy Ervin (színész)
Facebook

„A feleségemet egy kedves, 100 kilós békeharcos üvöltve gyalázta és fenyegette a Ferenciek terén! Az orbáni uszítógépezet ide juttatta ezt az országot! Idáig tekerte fel a gyűlölet lángját!

Innen is üzenem, hogy nem félünk!

Inenn is üzenem, hogy aki a feleségemet bántja, annak minden következménnyel szembe kell néznie! Innen is üzenem, hogy a Nő szent! A szerelmem szent! Az anya szent! Aki bánt vagy gyaláz egy védtelen nőt, az a komplett közösség megvetését vívja ki! 87 nap múlva egy olyan országban ébredünk, ahol ez a sötétség a múlt lesz, mint ahogy az a kormány is, aki magyart hergel magyar ellen!”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont

A legrosszabb rémálom válhat valóra: Magyarország visszakaphatja Bajnai Gordont
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Kisbenedek Attila / AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 64 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zsocc44
2026. január 15. 20:19
Ervin, nektek nem is kell félnetek ott Magyarországon… de azért megvan a messias-bonsaiod “út a börtönbe” szlogenje?! Sőt arra is emlékszel, hogy slimfit niemand mit tett a feleségével és a gyermekeivel. Ervin tátott szájjal a penisz dzsungelben, okozhat meglepetéseket. De neked…
Válasz erre
1
0
zsugabubus-2
2026. január 15. 20:17
Ekkora öngólt Ervin... téged sem az eszed miatt fognak kilopni az országból. Másfelől pediglen drága kicsi feleséged, Szandra Borbelyova partnered a kormány/a jobboldal sunyi köpködésében, hát ne legyetek meglepve, ha ez viszonzást vált ki. "Kard által vész, ki kardot ragad" Vagy ha már a feleségeden van a fókusz: aki kurvának áll, az ne lepődjön meg, ha néha nem kicsi és puha...
Válasz erre
2
0
SyncBaer
2026. január 15. 20:16
Ez a bizonyos fenyegetés melyik évszázadban történt? Mert a XXI. első negyedében már lenne róla 20-300 db videofelvétel. Szóval, lássuk a Borbélyt + a 100 kilóst.
Válasz erre
5
0
nemugatolmerkapol
2026. január 15. 20:11
Mármint a feleségedet, Lakatos Márkot?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!