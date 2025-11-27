Kijózanító hidegzuhany Zelenszkijnek, a Politico beárazta Von der Leyent: Amerika nélkül Putyin átgyalogol Ukrajnán

Kétséges, hogy az Európai Unió önmagában képes lenne fenntartani Ukrajna támogatását, ha az Egyesült Államok kiszállna a háborús erőfeszítésekből – erről beszélt Christian Moelling, az European Policy Centre vezető elemzője a Politicónak.

Szerinte az amerikai fegyverek és hírszerzési információk pótlása gyakorlatilag lehetetlen, ami gyökeres változásokat kényszerítene ki a fronton.

Moelling rámutatott: mindazt, amit Washington esetleg többé nem ad át Kijevnek, csak jelentős veszteségek árán vagy Ukrajna harcmodorának átalakításával lehetne ellensúlyozni. A Politico elemzése szerint a legérzékenyebb terület a lég- és rakétavédelem lenne, hiszen a Patriot rendszerhez szükséges PAC–3 rakétákat kizárólag az Egyesült Államok gyártja.