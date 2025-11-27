Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna Putyin Zelenszkij Kijev Politico Egyesült Államok

Kijózanító hidegzuhany Zelenszkijnek, a Politico beárazta Von der Leyent: Amerika nélkül Putyin átgyalogol Ukrajnán

2025. november 27. 16:13

A Politico szerint az amerikai fegyverek és hírszerzési információk pótlása gyakorlatilag lehetetlen.

2025. november 27. 16:13
null

Kétséges, hogy az Európai Unió önmagában képes lenne fenntartani Ukrajna támogatását, ha az Egyesült Államok kiszállna a háborús erőfeszítésekből – erről beszélt Christian Moelling, az European Policy Centre vezető elemzője a Politicónak

Szerinte az amerikai fegyverek és hírszerzési információk pótlása gyakorlatilag lehetetlen, ami gyökeres változásokat kényszerítene ki a fronton.

Moelling rámutatott: mindazt, amit Washington esetleg többé nem ad át Kijevnek, csak jelentős veszteségek árán vagy Ukrajna harcmodorának átalakításával lehetne ellensúlyozni. A Politico elemzése szerint a legérzékenyebb terület a lég- és rakétavédelem lenne, hiszen a Patriot rendszerhez szükséges PAC–3 rakétákat kizárólag az Egyesült Államok gyártja.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A szakértő szerint a hírszerzési együttműködés minősége is elkerülhetetlenül romlana: az európai országok igyekezhetnének ugyan betölteni a keletkező űrt, de „az amerikai szintet nem lehet elérni”.

A növekvő bizonytalanság hátterében az a béketerv áll, amelyet az amerikai delegáció – Daniel Driscoll vezetésével – november 20-án adott át az ukrán vezetésnek. Ennek értelmében ha Ukrajna november 27-ig nem írja alá a Donald Trump által jóváhagyott 28 pontos tervezetet, az Egyesült Államok leállítja a fegyverszállításokat és a hírszerzési támogatást.

Nyitókép: Ozan KOSE / AFP

***

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vakiki
2025. november 27. 16:39
Ezt a hidegzuhanyt már 3 éve a nyakába kellett volna önteni! Jó kis fekáliásat.
Válasz erre
0
0
LittleGreg
2025. november 27. 16:36
Nahát! Ez aztán eddig nem jutott eszébe senkinek! (De.)
Válasz erre
0
0
templar62
2025. november 27. 16:22
Fokozódó " ROSSZ " = ROSSZ - OROSZ - POROSZ - SZAROSZ ( SOROS ).
Válasz erre
0
0
canadian-deplorable
2025. november 27. 16:17
Amerika ténylegesen nagyhatalom. Katonai ereje a világon a legerősebb. Sokba kerül, de megéri. Nyugat-Európa országai nevetséges chihuahuák. Ugatás van, harapás nincs.
Válasz erre
4
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!