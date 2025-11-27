A spekulációs támadások klasszikus példája az 1992-es brit »Fekete szerda«. Nagy-Britannia a német újraegyesítés utáni magas kamatkörnyezetben olyan árfolyamszinten csatlakozott az európai árfolyam-mechanizmushoz (ERM), amely a valós gazdasági fundamentumokhoz képest túl erős fontot jelentett. A német kamatszint felfelé húzta az egész rendszert, miközben a brit gazdaság gyengébb növekedési és inflációs pályán volt. A kormány politikai presztízskérdést csinált az ERM-tagságból, így a piac számára világos célpontot kínált: vagy a fontot kell védeni extrém kamatszinttel, vagy ki kell lépni a rendszerből. A spekulánsok masszív fonteladásba kezdtek, miközben a jegybank devizatartalékból vásárolta vissza a valutát és drasztikusan emelte a kamatot. Egy ponton túl azonban kiderült, hogy a tartalék és a politikai akarat nem elég, Nagy-Britannia kénytelen volt kilépni az ERM-ből, a font leértékelődött, a kormány gazdaságpolitikai hitelessége súlyos sebet kapott. Paradox módon a történet hosszú távú tanulsága az lett, hogy egy rugalmasabb, infláció-központú monetáris rendszer később kedvezőbb növekedési pályát hozott az országnak – de a spekulációs sokk ára nagy volt.

Még látványosabb volt az 1997–1998-as ázsiai pénzügyi válság, ahol régiós »fertőzésből« lett sorozatos valutatámadás. Thaiföldön kezdődött a történet: a baht a dollárhoz volt rögzítve, miközben a gazdaságot ingatlanbuborék, magas rövid lejáratú devizaadósság és külső egyensúlytalanságok jellemezték. A befektetők egyre inkább úgy látták, hogy a jegybank devizatartaléka nem elég az árfolyam hosszú távú védelmére. Először a baht ellen nyitottak nagy short pozíciókat, majd, amikor az árfolyamrögzítés végül feladta, a támadás átterjedt a régió más valutáira is: az indonéz rupiahra, a dél-koreai wonra, a maláj ringgitre. A leértékelődés lavinát indított el: vállalati csődhullámok, bankválság, tömeges munkanélküliség, IMF-programok, megszorító csomagok követték egymást. Az érintett országok azóta tudatosan építenek hatalmas devizatartalékot és szigorúbb prudenciális szabályokat – pontosan azért, hogy hasonló támadás többet ne tudja sarokba szorítani őket.

A bizonytalan ázsiai környezettel szemben az euróövezet más típusú sebezhetőséget hozott: a közös valuta megszünteti a klasszikus árfolyam elleni támadás lehetőségét, de nem védi ki a szuverén kötvénypiac elleni spekulációt. A 2010 utáni görög, portugál, ír, spanyol válságokban a befektetők az állampapír-hozamokon keresztül gyakoroltak nyomást az adott országokra. A támadás célpontja ekkor már nem egy nemzeti valuta volt, hanem a fiskális politika és az államadósság fenntarthatósága. A kamatfelárak elszállása gyakorlatilag kikényszerítette a megszorító programokat, privatizációkat, bér- és nyugdíjcsökkentéseket. Ezeknek az eseteknek a tanulsága világos: a közös pénz önmagában nem tesz sebezhetetlenné, a spekuláció csak másik csatornán keresztül tör utat magának.

Közelebb hozva a témát, érdemes áttekinteni néhány nagyobb forint-epizódot is. A 2003-as sáv elleni támadás különleges eset volt: itt nem a gyengítés, hanem a felértékelés kikényszerítése volt a cél. A forint akkoriban széles sávban mozgott az euróhoz képest, a sáv erős oldalát a piac sokáig tesztelte. A befektetők egy része abban bízott, hogy a kormány és a jegybank politikai okokból nem meri elengedni az erős árfolyamot, így az erős sávszél áttörése és a sáv módosítása komoly árfolyamnyereséget hozhat számára. A jegybank nagy erővel avatkozott be, végül sávszűkítés és kommunikációs feszültségek árán sikerült rendezni a helyzetet, de a történet jól megmutatta, milyen sérülékeny tud lenni egy sávosan rögzített árfolyamrendszer.

2006 külön fejezet a forint történetében: itt nem egy-két nap alatt lezajló, látványos árfolyamsáv-támadásról beszélünk, hanem egy elhúzódó bizalomvesztési folyamatról, amelybe a spekulánsok fokozatosan kapcsolódtak be. Az ikerdeficit – a magas költségvetési és folyó fizetési mérleg hiány – miatt a magyar gazdaság egyre sérülékenyebbnek látszott, miközben a belpolitikai válság tovább gyengítette az ország kockázati megítélését. Bár régiós devizák többsége erősödni tudott, a forint gyengült, a hozamok és a CDS-felárak emelkedtek, a külföldi befektetők egy része zárta, más része kifejezetten a gyengülésre játszva nyitotta a pozícióit.