Burek mellett tárgyaltak a szankciókról: Orbán különleges üzenettel érkezett Szabadkára (VIDEÓ)

Tapsvihar fogadta Orbán Viktort: már most hálásak a szerbek a magyaroknak (VIDEÓ)
Orbán Viktor csütörtökön Szabadkára utazott, hogy Pásztor Istvánra emlékezzen Vucsics elnökkel és a Szerbiának nyújtott energetikai segítségről tárgyaljon.
Burek, borászat és komoly geopolitikai tárgyalások: így telt Orbán Viktor szabadkai látogatása.
Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szabadkára utazott, ahol Aleksandar Vučić szerb elnökkel együtt emlékezett meg a nemrég elhunyt Pásztor Istvánról, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikusáról. A találkozó azonban nemcsak a tisztelgésről szólt: a felek Szerbia energiaellátásáról és a Belgrádot fenyegető szankciós helyzetről is tárgyaltak.
Orbán beszédében arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió Szerbiára is kiterjedő szankciós politikája komoly ellátási zavarokhoz vezethet.
A magyar kormányfő szerint fennáll a veszélye annak, hogy Szerbiában le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ami ellátási nehézségeket és akár üzemanyaghiányt is okozhat.
Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk”
– fogalmazott. Orbán ígéretet tett rá, hogy biztosítja Vučić elnököt: Magyarország mindent megtesz Szerbia üzemanyag-ellátásának támogatásáért.
Vučić egy szabadkai pékségbe kísérte Orbánt, ahol közösen bureket vásároltak – a szerb elnök még Instagramon is megosztotta a miniszterelnök mondatát: „Én mindig túrósat eszem.”
A látogatás emberközelibb pillanata gyorsan bejárta a szerb és magyar médiát is.
A két vezető ezt követően egy borászatban folytatta a tárgyalásokat. Várhatóan itt kerültek napirendre a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ellen bevezetett amerikai szankciók, valamint Szerbia hosszú távú energiabiztonsága – olyan témák, amelyek mindkét ország számára stratégiai jelentőséggel bírnak a jelenlegi geopolitikai helyzetben.
