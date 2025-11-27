Ft
11. 27.
csütörtök
Aleksandar Vučić Szerbiában energiabiztonság Orbán Viktor

Burek mellett tárgyaltak a szankciókról: Orbán különleges üzenettel érkezett Szabadkára (VIDEÓ)

2025. november 27. 16:06

Burek, borászat és komoly geopolitikai tárgyalások: így telt Orbán Viktor szabadkai látogatása.

2025. november 27. 16:06
null

Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szabadkára utazott, ahol Aleksandar Vučić szerb elnökkel együtt emlékezett meg a nemrég elhunyt Pásztor Istvánról, a vajdasági magyar közösség meghatározó politikusáról. A találkozó azonban nemcsak a tisztelgésről szólt: a felek Szerbia energiaellátásáról és a Belgrádot fenyegető szankciós helyzetről is tárgyaltak.

Orbán beszédében arra figyelmeztetett, hogy az Európai Unió Szerbiára is kiterjedő szankciós politikája komoly ellátási zavarokhoz vezethet.

A magyar kormányfő szerint fennáll a veszélye annak, hogy Szerbiában le kell állítani a legnagyobb olajfinomítót, ami ellátási nehézségeket és akár üzemanyaghiányt is okozhat. 

Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk”

 – fogalmazott. Orbán ígéretet tett rá, hogy biztosítja Vučić elnököt: Magyarország mindent megtesz Szerbia üzemanyag-ellátásának támogatásáért.

Vučić egy szabadkai pékségbe kísérte Orbánt, ahol közösen bureket vásároltak – a szerb elnök még Instagramon is megosztotta a miniszterelnök mondatát: „Én mindig túrósat eszem.” 

A látogatás emberközelibb pillanata gyorsan bejárta a szerb és magyar médiát is.

A két vezető ezt követően egy borászatban folytatta a tárgyalásokat. Várhatóan itt kerültek napirendre a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ellen bevezetett amerikai szankciók, valamint Szerbia hosszú távú energiabiztonsága – olyan témák, amelyek mindkét ország számára stratégiai jelentőséggel bírnak a jelenlegi geopolitikai helyzetben.

 

Nyitókép: Képernyőfotó a videóból

