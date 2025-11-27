Burek mellett tárgyaltak a szankciókról: Orbán különleges üzenettel érkezett Szabadkára (VIDEÓ)

Szerb barátaink a szankciós politika miatt most bajban vannak. Szerbiában bekövetkezhet az, amit Magyarországon sikerült elkerülnünk”

– fogalmazott. Orbán ígéretet tett rá, hogy biztosítja Vučić elnököt: Magyarország mindent megtesz Szerbia üzemanyag-ellátásának támogatásáért.

Vučić egy szabadkai pékségbe kísérte Orbánt, ahol közösen bureket vásároltak – a szerb elnök még Instagramon is megosztotta a miniszterelnök mondatát: „Én mindig túrósat eszem.”

A látogatás emberközelibb pillanata gyorsan bejárta a szerb és magyar médiát is.

A két vezető ezt követően egy borászatban folytatta a tárgyalásokat. Várhatóan itt kerültek napirendre a Szerbiai Kőolajipari Vállalat ellen bevezetett amerikai szankciók, valamint Szerbia hosszú távú energiabiztonsága – olyan témák, amelyek mindkét ország számára stratégiai jelentőséggel bírnak a jelenlegi geopolitikai helyzetben.