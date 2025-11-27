Ft
Kirgizisztánban béketerv orosz-ukrán háború Vlagyimir Putyin

Mindenkit meglepett Putyin: egyszerre üzent Washingtonnak, Kijevnek és Európának

2025. november 27. 16:50

Az orosz elnök leszögezte: Moszkva kész tárgyalni, de kemény válaszlépésekre készül, ha Európa tényleg lefoglalná az orosz vagyonokat.

2025. november 27. 16:50
null

Vlagyimir Putyin csütörtökön Kirgizisztánban, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének tanácskozásán tartott beszédet, ahol először reagált részletesen az Egyesült Államok által közvetített béketervre – írta TASZSZ orosz állami hírügynökség.

Az orosz elnök szerint a Washington által felvázolt pontok alkalmasak lehetnek egy jövőbeni egyezség alapjának, ugyanakkor több kérdés még egyeztetésre vár. 

Putyin hangsúlyozta: 

Moszkva nem tervez támadást Európa ellen, szerinte „nevetséges” az ezzel kapcsolatos nyugati narratíva.

Az orosz elnök ugyanakkor kemény üzenetet küldött Ukrajnának és Európának is. A harctéri helyzetet „orosz előretörésként” írta le, hozzátéve: a háború szerinte akkor ér véget, ha az ukrán csapatok kivonulnak a megszállt területekről.

„Ha nem távoznak, akkor katonai eszközökkel fogjuk elérni” – jelentette ki. Putyin azt is közölte, hogy Moszkva megtorló intézkedéscsomagot dolgoz ki arra az esetre, ha Európa valóban lefoglalná az orosz állami vagyonokat.

A béketervvel kapcsolatban Putyin kijelentette: jogilag jelenleg „lehetetlen” bármilyen dokumentumot aláírni Ukrajnával, mert Kijev szerinte „stratégiai hibát követett el”, amikor nem tartott választásokat. 

Azt mondta, Ukrajnának „egészséges vezetőkre” lenne szüksége, akik hosszú távon hajlandók rendezni a viszonyt Oroszországgal. 

Putyin közölte: jövő héten amerikai delegáció érkezik Moszkvába, hogy folytassák a tárgyalásokat.

A kirgizisztáni beszéd végén Putyin az orosz olajipari cégeket érintő amerikai szankciókról is beszélt, amelyeket „meglepőnek” minősített, és figyelmeztetett: ezek tönkreteszik a kétoldalú kapcsolatokat. 

Közben kitért a pletykákra is, miszerint összetűzésbe került Szergej Lavrov külügyminiszterrel – ezt határozottan cáfolta. A harctéri helyzetre utalva pedig azt mondta: több település, köztük Krasznoarmejszk és Dimitrov, orosz bekerítés alatt áll.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Alexey NIKOLSKY / AFP


 

