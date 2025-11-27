Mindenkit meglepett Putyin: egyszerre üzent Washingtonnak, Kijevnek és Európának

„Ha nem távoznak, akkor katonai eszközökkel fogjuk elérni” – jelentette ki. Putyin azt is közölte, hogy Moszkva megtorló intézkedéscsomagot dolgoz ki arra az esetre, ha Európa valóban lefoglalná az orosz állami vagyonokat.

A béketervvel kapcsolatban Putyin kijelentette: jogilag jelenleg „lehetetlen” bármilyen dokumentumot aláírni Ukrajnával, mert Kijev szerinte „stratégiai hibát követett el”, amikor nem tartott választásokat.

Azt mondta, Ukrajnának „egészséges vezetőkre” lenne szüksége, akik hosszú távon hajlandók rendezni a viszonyt Oroszországgal.

Putyin közölte: jövő héten amerikai delegáció érkezik Moszkvába, hogy folytassák a tárgyalásokat.

A kirgizisztáni beszéd végén Putyin az orosz olajipari cégeket érintő amerikai szankciókról is beszélt, amelyeket „meglepőnek” minősített, és figyelmeztetett: ezek tönkreteszik a kétoldalú kapcsolatokat.