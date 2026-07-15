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kapitány istván független benzinkutak szövetségének kőolaj benzin gázolaj

„Nem igaz, szimplán nem igaz” – a szakértő szerint Kapitány István a valósnál lényegesen nagyobb számot mondhatott az üzemanyag-tartalékainkról

2026. július 15. 10:48

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter nemrég azt állította, sikerült visszapótolni az iráni háború miatt megcsappant olajkészleteket. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerint viszont súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból és ez a politika hibája lehet.

2026. július 15. 10:48
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Nem igaz, amit Kapitány István mond, súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból – állítja a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szakértője. A kőolaj világpiaci árának megugrása miatt már jelentősen emelkednie kellett volna az üzemanyagok árának a hazai töltőállomásokon – hangsúlyozta Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva.

A Világgazdaság összefoglalója szerint Egri elárulta: feltételezik, nagy valószínűséggel a politika nem engedte, hogy emelkedjen a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára, ez a fajta belenyúlás a piaci mechanizmusba pedig áruhiányhoz vezethet.

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Arra a műsorvezetői felvetésre pedig, hogy Kapitány István azt nyilatkozta, visszatöltötték az ország tartalékait, a szakértő leszögezte: ez szimplán nem igaz.

  • 41 napra van elég kőolaj, 
  • 24 napra elegendő gázolaj, 
  • 14 napra van elég benzin 

– közölte a szakértő.

Kapitány István egészen mást mondott

Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a napokban azt állította, sikerült visszapótolni az iráni háború miatt megcsappant olajkészleteket.

A tárcavezető Facebookján azt írta, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezünk.

Ez egy lényegesen nagyobb szám, mint amit a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője az ATV-nek elmondott.

 

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Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

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Összesen 87 komment

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Sorrend:
kobi40
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2026. július 15. 13:33 Szerkesztve
Kádárék ezt úgy oldották meg: “Emelkedik az olaj világpiaci ára, de ez hozzánk NEM GYŰRŰZIK BE!” Aztán Szilveszterkor, a kabaréban jópofiztak, hogy: “emelkedik a cukor, a liszt, a hús, a zsír, a főző olaj”, hahaha… Hofi meg csomagolta, hogy tulajdonképpen minden árura vonatkozik. 70-es évek eleje-közepe, 2.200,-Ft átlagfizetés HOFI humora: Hogy kerül a csizma az asztalra? Jön haza a melós férj: -Na, mit eszünk vacsorára, Anyjuk?! Mire a Zasszony: -Most már semmit, mert a gyerek csirmája 700,-Ft volt.
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lqrooferibacsi
2026. július 15. 13:27
ha összeadjuk a számokat kijön a 80 nap tehát megsrm hazudott csak kapitalista módon számolt !
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 15. 13:10
De ezt miért nem az M1-en mondták be? Ha már egyszer kiíratták, hogy onnan csak hazudtunk éjjel nappal.
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szilvarozsa
2026. július 15. 13:03
Ne bassz már! Hazudtak? De hát az hogy lehet? Ezek tiszások.
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