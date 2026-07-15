„Nem igaz, szimplán nem igaz” – a szakértő szerint Kapitány István a valósnál lényegesen nagyobb számot mondhatott az üzemanyag-tartalékainkról

Nem igaz, amit Kapitány István mond, súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból – állítja a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szakértője. A kőolaj világpiaci árának megugrása miatt már jelentősen emelkednie kellett volna az üzemanyagok árának a hazai töltőállomásokon – hangsúlyozta Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva.

A Világgazdaság összefoglalója szerint Egri elárulta: feltételezik, nagy valószínűséggel a politika nem engedte, hogy emelkedjen a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára, ez a fajta belenyúlás a piaci mechanizmusba pedig áruhiányhoz vezethet.