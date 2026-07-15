„Nem igaz, szimplán nem igaz” – a szakértő szerint Kapitány István a valósnál lényegesen nagyobb számot mondhatott az üzemanyag-tartalékainkról

Sikerült visszapótolni az iráni háború miatt megcsappant olajkészleteket
Kapitány István közölte a jó hírt.
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter nemrég azt állította, sikerült visszapótolni az iráni háború miatt megcsappant olajkészleteket. A Független Benzinkutak Szövetségének szakértője szerint viszont súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból és ez a politika hibája lehet.
Nem igaz, amit Kapitány István mond, súlyos áruhiány van benzinből és gázolajból – állítja a Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) szakértője. A kőolaj világpiaci árának megugrása miatt már jelentősen emelkednie kellett volna az üzemanyagok árának a hazai töltőállomásokon – hangsúlyozta Egri Gábor az ATV-nek nyilatkozva.
A Világgazdaság összefoglalója szerint Egri elárulta: feltételezik, nagy valószínűséggel a politika nem engedte, hogy emelkedjen a benzin és a gázolaj kiskereskedelmi ára, ez a fajta belenyúlás a piaci mechanizmusba pedig áruhiányhoz vezethet.
Arra a műsorvezetői felvetésre pedig, hogy Kapitány István azt nyilatkozta, visszatöltötték az ország tartalékait, a szakértő leszögezte: ez szimplán nem igaz.
– közölte a szakértő.
Ahogy arról korábban a Mandiner is beszámolt,
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a napokban azt állította, sikerült visszapótolni az iráni háború miatt megcsappant olajkészleteket.
A tárcavezető Facebookján azt írta, a folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezünk.
Ez egy lényegesen nagyobb szám, mint amit a Független Benzinkutak Szövetségének szakértője az ATV-nek elmondott.
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Kapitány István közölte a jó hírt.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi