Ft
Ft
31°C
15°C
Ft
Ft
31°C
15°C
07. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 10.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
iráni háború kapitány istván magyarország

Sikerült visszapótolni az iráni háború miatt megcsappant olajkészleteket

2026. július 10. 21:47

Kapitány István közölte a jó hírt.

2026. július 10. 21:47
null

„A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezünk” – közölte Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A politikus hozzátette: 

a mélypont májusban következett be, mikor Magyarország csak 44 napnyi importnak megfelelő kőolajtartalékkal rendelkezett az iráni háború és az amiatt érvénybe léptetett védett üzemanyagár miatt.

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Kapitány megjegyezte: a következő hónapokban a téli dízel gyártásának megindulásával folytatják a stratégiai készletek feltöltését, melyek szintén megcsappantak a háború alatt. Emellett már félig sikerült feltölteni a földgáztárolókat is.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Leskelődő
2026. július 10. 22:03
Milyen forrásból? Mennyiért?
Válasz erre
0
0
elektronelektor
2026. július 10. 22:01
Véres orosz olajjal halmozza a sikereket shellkapitány, a mol közeli jövőbeni bátor privatizátora. Ejnye-bejnye. Mit fog ehhez szólni a tiszttartó?
Válasz erre
2
0
Laci1970
2026. július 10. 21:59
Nem a háború miatt csökkent a tartalék, hanem mert az ukránok elzárták a Barátságot zsarolásként.
Válasz erre
5
0
Bitrex®
2026. július 10. 21:58
Ugye milyen jó az a véres orosz kőolaj? A haverom kérdi, hogy mikor lesz 480 Ft a benzin.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!