Sikerült visszapótolni az iráni háború miatt megcsappant olajkészleteket

Figyelem: a mézeshetek még mindig tart, de már demonstrációk vannak az agyonhájpolt új hatalommal szemben!

Az éppen nyaraló miniszterelnök és csapata hetek óta nagy erőkkel azon dolgozik, hogy politikailag a földdel tegye egyenlővé az áprilisban legyőzött oldalt, ám ennek a műveletnek nem garantált a sikere.