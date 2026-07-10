Sikerült visszapótolni az iráni háború miatt megcsappant olajkészleteket

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Kapitány István közölte a jó hírt.
„A folyamatos visszatöltésnek köszönhetően július második hetére már 87 napnyi importnak megfelelő kőolaj- és üzemanyag-tartalékkal rendelkezünk” – közölte Facebook-oldalán Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A politikus hozzátette:
a mélypont májusban következett be, mikor Magyarország csak 44 napnyi importnak megfelelő kőolajtartalékkal rendelkezett az iráni háború és az amiatt érvénybe léptetett védett üzemanyagár miatt.
Kapitány megjegyezte: a következő hónapokban a téli dízel gyártásának megindulásával folytatják a stratégiai készletek feltöltését, melyek szintén megcsappantak a háború alatt. Emellett már félig sikerült feltölteni a földgáztárolókat is.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet