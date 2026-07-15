Elhunyt Szántó Imre ökölvívóedző, korábbi magyar szövetségi kapitány

Nyolcvankét éves korában, hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai bokszarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa.

A hazai szövetség közösségi oldalának szerdai híre felidézte: Szántó édesapja a Budapesti Honvéd legendás ökölvívó-szakosztályában edzősködött, ő pedig a nyolcvanas évek végén került a juniorválogatott élére, illetve Papp László mellé a magyar felnőttválogatott ringsarkába. Az 1992-es barcelonai olimpiát követően nevezték ki szövetségi kapitánynak, ezt a posztot 12 éven keresztül, egészen az athéni játékokig töltötte be. Kovács István az irányításával 1996-ban olimpiai bajnok, majd ő és Erdei Zsolt egy évvel később Budapesten világbajnok lett. Utóbbi 2000-ben Sydneyben ötkarikás bronzérmet nyert.