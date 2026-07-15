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erdei zsolt kovács istván öcsi bácsi

Elhunyt Szántó Imre ökölvívóedző, korábbi magyar szövetségi kapitány

2026. július 15. 11:53

„Öcsi bácsi” az elmúlt években már visszavonultan élt, tavaly még ott volt a Magyar Ökölvívók Szövetsége centenáriumi ünnepségén, mint ahogyan tavasszal Papp László 100. születésnapján is, akkor már betegen.

2026. július 15. 11:53
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Nyolcvankét éves korában, hosszú betegség után elhunyt Szántó Imre ökölvívó mesteredző, korábbi szövetségi kapitány, a mindmáig utolsó magyar olimpiai bokszarany, Kovács István atlantai sikerének kovácsa.

A hazai szövetség közösségi oldalának szerdai híre felidézte: Szántó édesapja a Budapesti Honvéd legendás ökölvívó-szakosztályában edzősködött, ő pedig a nyolcvanas évek végén került a juniorválogatott élére, illetve Papp László mellé a magyar felnőttválogatott ringsarkába. Az 1992-es barcelonai olimpiát követően nevezték ki szövetségi kapitánynak, ezt a posztot 12 éven keresztül, egészen az athéni játékokig töltötte be. Kovács István az irányításával 1996-ban olimpiai bajnok, majd ő és Erdei Zsolt egy évvel később Budapesten világbajnok lett. Utóbbi 2000-ben Sydneyben ötkarikás bronzérmet nyert.

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Szántó Imre, „Öcsi bácsi” az elmúlt években már visszavonultan élt, tavaly még ott volt a Magyar Ökölvívók Szövetsége centenáriumi ünnepségén, mint ahogyan tavasszal Papp László 100. születésnapján is, akkor már betegen. A korábbi szövetségi kapitány szeptember 7-én lett volna 83 éves.

(MTI)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
Burdisgarage
2026. július 15. 12:54
Nyugodjék békében! Őszinte részvétem!
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1
0
Timchoka
2026. július 15. 12:20
Legyen neki könnyű a föld! :(
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2
0
bituman
2026. július 15. 11:59
Isten vele Öcsi Bácsi !!!
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5
0
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