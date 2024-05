Jobb adni, mint kapni: mire jutott az 50 éves Madár a ringen kívül?

Történelmet írt

Profi pályafutását 2000 őszén a hamburgi Universum Box-Promotion versenyzőjeként kezdte. December 5-i első profi mérkőzésén győzelemmel mutatkozott be, a félnehézsúlyú találkozón kiütéssel nyert a belga Filip Houthooft ellen. Profi pályafutása elején a német Scooter együttes Don't let it be me, majd a Republic együttes Szállj el kismadár című dalára vonult be a ringbe. 2002-ben megszerezte a Boksz Világszervezet (WBO) interkontinentális bajnoki címét. A hazai pályán, az új debreceni Főnix csarnokban rendezett gálán az ötödik menetben kiütéssel győzött a dél-afrikai Jim Murray ellen. 2004-ben megszerezte a WBO félnehézsúlyú világbajnoki övét, miután Karlsruhéban egyhangú pontozással legyőzte a címvédő mexikói Julio César Gonzálezt.

Erdei Kovács István (WBO) és Kótai Mihály (WBF) után a profi ökölvívás harmadik magyar férfi világbajnoka lett, de neki sikerült elsőként a trónon lévő bajnok legyőzésével hozzájutni egy szervezet övéhez.

2009-ig volt a WBO félnehézsúlyú világbajnoka, majd 2009-ben magasabb súlycsoportba lépett. Az Universum-istálló színeiben vívott utolsó mérkőzésén, 2009. november 21-én a címvédő olasz Giacobbe Fragomeni többségi pontozásos legyőzésével megszerezte a másik ökölvívó világszervezet, a Boksz Világtanács (WBC) cirkálósúlyú világbajnoki övét is. Első magyar profi ökölvívóként lett a WBC világbajnoka. A pályafutása csúcsára ért, hibátlan mérlegű (31 mérkőzésből 31 győzelem, 17 kiütéssel), Erdei így örült a sikernek: