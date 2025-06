Jókai Mór kiváló távolugró volt, de az ökölvívásért rajongott

Jókai Mór pápai gimnazistaként úszott és korcsolyázott, kecskeméti joghallgatóként aztán a testmozgás megszállottja lett. Ehhez persze kellett a szobatársa, Gyenes Pali példája. Így emlékezett sportos lakótársára: „Az első reggel arra ébredtem föl, hogy az én szobatársam, Gyenes Pali, amint az ágyból fölkelt, egy nagy lapos követ, ami lehetett félmázsás, elkezdett a feje fölé emelgetni két kézzel.” Ezt Jókai is megpróbálta, első alkalommal tíz emelésig jutott.

Mivel akkoriban még kevés sporteszköz volt, köveket, székeket emelgettek, vagy éppen nehéz fahusángokat dobáltak erősítésképpen, de az is előfordult, hogy a kecskeméti temetőben sírok átugrásával edzettek.

„A fődolog az volt, hogy testben és lélekben életrevalókká legyünk” – írta Jókai. Nagy hatással volt rá a későbbi szabadságharcos, a hatalmas erejű Muraközy Jani is, ő tanította Jókait a birkózás és a vívás alapjaira.

Petőfi Sándor magasugrásban és vívásban jeleskedett Jókai szerint. Forrás: Wikipedia

Az is egy külön edzésnek számított, mikor iskolatársaival a szabad délutánokon kigyalogoltak Muraközy több mint egyórányira fekvő szőlőjébe. Ott aztán nemegyszer birkóztak, magas- és távolugrásban versenyeztek egymással. Jókai azt sem hallgatta el, hogy távolugrásban volt a legjobb. A Daliás új nemzedék című, 1896-ban megjelent írásában így fogalmazott:

„A távolugrásban magam is híres mérkőző voltam, egy szál deszka hossz (öt méter) volt a rendes mérték. Magas ugrásban csak Petőfi tett rajtam túl, aki egy helyből, talpon állva fel tudott szökni a legmagasabb asztalra.”

Mikor Pestre költözött, neves íróként rendszeresen tekézett és biliárdozott, és a vívást sem hanyagolta el. Az író visszaemlékezéseiből az is kiderül, Petőfi a magasugrás mellett vívásban is kiváló volt, még ha néha agresszív is: „Petőfi szeretett vívni, hanem az nagyon bosszantá, hogy van valami olyan tér, ahol őt is megveré valaki, s ha nagy tisztelője, Várady Tomi kifárasztá és sarokba szorította, akkor két kézre kapta a kardot és rugott-vágott kézzel-lábbal.” Petőfi és többek között Vasvári Pál is vívóteremben vett leckét, Jókai pedig később a híres Keresztessy József vívóiskolájába járt Pesten, a Zöldfa utca 6. szám alá, ahol hetente háromszor tréningezett.

Jókai távolugrásban volt kivételes. Fotó: Fortepan/Ember Károly/a kép illusztráció

Az emeletes, rozoga zöld ház első emeletére kívülről egy falépcsőn lehetett felmenni. Ott volt Keresztessy vívóterme. A szegényes külsővel nem foglalkoztak a dúsgazdag bárók és országgyűlési képviselők, hiszen a mestertől akartak tanulni, a külcsín nem számított. Sokan próbáltak bejutni hozzá, de Keresztessy senkivel sem tett kivételt, gondolkodás nélkül várólistára tette a tehetős, befolyásos arisztokratákat és politikusokat. Jókai Mór mellett tanítványai közé tartozott Thaisz Elek, Budapest későbbi rendőrfőkapitánya is. Jókai Mór a vívás mellett talán a legjobban az ökölvívásért rajongott. Meg is magyarázta, hogy miért: „Ez az igazi testgyakorlat, ami hozzászoktatja a fiatal embert, hogy ne sajnálja a bőrét.

De biz akkorákat ütöttek a fülem tövére, hogy majd megsiketültem bele. Nem rittam, de visszaadtam. Soha sem volt a testem kék foltok nélkül, s az volt a gyönyörűség […]

Az angoloknál is az öklözés a legfelső testgyakorlat, s ez jótékony hatással van az egész társadalmi életükre. Az angol, ha megsértik, nem jár segédeket keresni, fölgyüri a kabátujját, ledögönyözi a megsértőjét, nem lesz belőle pisztolyozás, párbaj-jegyzőkönyv, a törvény sem áll érte bosszut. A párbaj intézménye barbár atrocitás, az öklözésé filantrop humanizmus” – vélekedett az író.

Jókai a természetjárás híve is volt, különösen a budai hegyekben kirándult örömmel, s idősebb korában azt is megfogalmazta, mit köszönhet a sportnak az életében. Azt mondta, azért friss még szellemileg és testileg, mert még Kecskeméten, fiatal jogászként lerakta az alapokat, ahol rendszeresen súlyt emelt. Azt tartotta, éleslátását, ruganyosságát és jó idegrendszerét a vívásnak köszönheti.

Már abban az időben is támogatta a fiatalok rendszeres sportolását, amikor még csak nagyon kevesen tartották ezt fontosnak.

Nem véletlen, hogy amikor gyűjtést rendeztek a Pesti Tornacsarnok felépítésére, elsők között adakozott, amikor pedig megnyílt a Szentkirályi utcában a létesítmény, havonta pénzzel támogatta a vezetőséget. Az 1896-os millenniumi sportrendezvény kapcsán, ahol ötezer diák mutatta be tudását Budapesten, Jókai tollat ragadott, és a sport fontosságát hangsúlyozta: „Mindent lehet tettetni, színlelni, hazudozni, csak a testi erőt nem lehet, ott csak az az igazi, ami megvan” – fogalmazott Jókai, akinek az 1895-ben, a Sport Világban megjelent mondatát, ma is sokszor idézik az ökölvívók: „A saját öklünk az egyedüli szövetségesünk.”

Jókai Mór egy 1873-ban készült fotón. Fotó: MNMKK Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteménye

Írásaiban Jókai nem kevés nosztalgiával emlékezett meg kedvenc fiatalkori játékairól, például a métáról (egy hagyományos magyar labdajáték), amely szerinte sokkal érdekesebb játékforma, mint a tenisz vagy éppen a krikett. Egy másik cikkében pedig a már idős Jókai azt ecsetelte, micsoda meglepetést okozott neki egy gyerekkori játszótársa: „Nem rég eszébe jutott egy ötven év óta tartogatott emléktárgy megküldésével engem megörvendeztetni. Egy hajdankori labda.

Ha ti azt tudnátok, gyermekek, mi fán terem a régi labda? Nem volt ám még akkor játékos bolt, ahol hálószámra árulják a kész kaucsuk gömböket.

Nem is értek volna azok nekünk semmit: hisz azt meg sem érzi az ember, ha hátba dobják vele. Magunknak kellett játékszerszámot elkészítenünk. Az maga egy mulatság volt. Akkor aztán szombaton délután nem lévén iskola, kivonultunk a czigánymezőre. Itt jó tágas tér volt: nem kellett félni, hogy a messze elütött labda beveri az ablakot…” Jókai Mórt a századelő új őrülete, a labdarúgás, már nem érintette meg különösebben, a rendszeres testnevelést viszont ekkor is üdvözölte, mondván, a testmozgás kihat az ország jövőjére is: „Ifjú nemzedékünk ereje, ügyessége – ez a mi biztosítékunk” – összegzett a bölcs és előrelátó Jókai.

Nyitókép: Jókai Mór rajongott az ökölvívásért. Fotó: Fortepan/Tarjay Valter/a kép illusztráció.

