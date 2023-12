„Egyik-másik srác kicsit elszállt, és már-már bokszolónak képzelte magát csak azért, mert egy ütése betalált” – Erdei Zsolt a Sztárboxról a Mandinernek

A napokban véget ért az RTL Sztárbox című műsora. Nézte az adásokat?

Sok mérkőzést nem láttam. Élőben két gálán vettem részt, a folytatást viszont már csak részletekben, online követtem.

Mit gondol, egy ilyen műsor milyen hatással van az ökölvívósportra? Népszerűbb lesz tőle a boksz?

Maga a tény, hogy ismert emberek bokszolnak egymással mindenképp népszerűsíti a sportágat, hiszen rengetegen nézik a műsort. De persze ettől rövid távon nem a gyerekek lesznek többen az edzőteremben, inkább hobbibokszolóból lesz több. Közülük azonban hosszabb távon lesznek, akik bevonják a gyerekeiket, ezért hosszabb távon profitálhat belőle a sportág. Az ökölvívósportnak biztosan nem tesz rosszat, ha az emberek minél többen beszélnek róla, és ha valamit, ezt biztosan elérte a műsor. Persze biztosan vannak fanyalgók is, és nekem sem tetszett minden, amit a Sztárboxban láttam.

Mire gondol?

Úgy érzem, előfordultak sportszerűtlen megnyilvánulások. A műsor hangulatára rányomta a bélyegét, hogy a szereplők ellenfelekből nem egyszer ellenségekké váltak. Igazi sportban ez nem történhet meg. Persze a profi ökölvívásban is előfordul néha, hogy mondjuk mérlegeléskor összeugranak a felek, de ez inkább a showműsor része. Egyébkén én ezt sem szeretem, a tiszta bunyó híve vagyok. A szájkaratét nem szeretem. Emellett azt láttam, hogy voltak azért elég nagyképű megnyilvánulások is. Egyik-másik srác kicsit elszállt és már-már bokszolónak képzelte magát csak azért, mert egy ütése betalált. Összességében vegyes érzelmeim vannak a műsorral kapcsolatban, mert voltak azért tényleg sportszerű és izgalmas mérkőzések is.

Van ennek a fajta küzdelemnek valódi sportértéke?

Mondjuk úgy, hogy némelyik összecsapásnak volt némi sportértéke is. Voltak olyan versenyzők, akiken azért lehetett látni, hogy a rendelkezésükre álló kevés időben tényleg igyekeztek felkészülni a mérkőzésekre. Volt olyan mérkőzés, ahol nem csak a vagdalkozást lehetett látni. A befektetett munka azt kell mondjam, hogy le a kalappal ezek előtt a versenyzők előtt. Természetesen ez azért messze van a valódi ökölvívástól, hiszen ahhoz, hogy egy bizonyos mozgásforma rögzüljön, minimum tíz évig kell rendszeresen űzni egy adott sportot. A gyerekeknek persze mindez sokkal könnyebben megy, hiszen ők isszák magukba mindezt, mint a szivacs.

A héten rendezik az országos ökölvívó bajnokságot. Mekkora az érdeklődés az esemény iránt?

Jóval kevesebb embert érdekel, mint az RTL műsora, de ez természetes szerintem. Van egy-két magyar ökölvívó, aki elért már valamit, de őket csak egy kisebb a sportszerető közönség ismeri, hiszen nem szerepelnek minden héten valamelyik televízióban, vagy újságban. Ha a nagyközönség rendszeresen láthatná őket, ahogy szervezett keretek között szabályos küzdelmeket vívnak és érnek el sportsikereket, akkor nyilván ismertebbek, népszerűbbek lennének a bokszolók is. Van is köztük egy-egy egyéniség, aki méltó lenne, hogy hasonló népszerűségnek örvendjen mint mondjuk egy-egy színész. A sportolókat – főleg az egyéni sportágakban – ma leginkább akkor tudja megismerni a nagyközönség, ha az olimpián szerepelnek.

Nagy kérdés, hogy a jövőben a bokszolóknak lesz-e erre lehetősége, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) és a Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) viszonya elég feszült. A NOB nyáron elismert státuszból az el nem ismert státuszba sorolta az IBA-t, amely ezért semmilyen ötkarikás eseményen nem képviselheti a sportágat, és szóba került az is, hogy az ökölvívás nem szerepel majd a 2028-as olimpia programjában.

Igen, az ökölvívás jövője az olimpián nem olyan biztos, mint korábban volt. Sajnos nekem semmilyen ráhatásom nincs erre a helyzetre, de nagyon bízom benne, hogy a a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a jelneleg uralkodó szövetséggel vagy egy másik szervezettel előbb-utóbb konszenzusra jut. Számomra az a fontos, hogy a sportág fennmaradjon, és a boksz jövője az olimpián biztosított legyen.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd