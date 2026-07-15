„Szijjártó Péter, a korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter ma hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a politikából és egy olyan kínai cég vezetője lesz, amely cégnek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Az eddigiekhez képest annyi lesz a különbség, hogy mostantól ugyanazért a “munkáért” nem a magyar emberek fizetik majd Szijjártó Pétert, hanem a tényleges munkáltatója.

Így utólag már a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az ezermilliárdos akkumulátor- és autóipari beruházások kapcsán a megbukott Orbán-kormány egykori külügyminisztere.

Eközben a Fidesz meghatározó politikusai sorra hagyják el a süllyedő hajót, és ma már új párt megalakítását is bejelentették.

Várhatóan nem csak az egykori kormánypárt hullik darabokra, hanem a Fidesz országgyűlési frakciója is szétesik.

A Fidesz most már hivatalosan is elindult a megszűnés útján, követve az SZDSZ-t és az egykori rendszerváltó pártokat.

Eközben Orbán Viktor, aki jéghegynek vezette a saját politikai közösségét, alkotmányos válságról posztolgat, de közben a családjával és oligarchákkal lelépett az Egyesült Államokba meccset nézni.

Sic transit gloria mundi. Így múlik el a világ dicsősége.

Eközben a TISZA-kormány ma is ülésezik, és fontos döntéseket hoz a magyar emberek érdekében.”