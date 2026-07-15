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szijjártó péter Magyar Péter orbán viktor

Egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt, a Fidesz teljes szétesése

2026. július 15. 15:08

A Fidesz most már hivatalosan is elindult a megszűnés útján, követve az SZDSZ-t és az egykori rendszerváltó pártokat.

2026. július 15. 15:08
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Magyar Péter
Magyar Péter
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„Szijjártó Péter, a korábban is külföldi érdekeket képviselő egykori külügyminiszter ma hivatalosan is bejelentette, hogy távozik a politikából és egy olyan kínai cég vezetője lesz, amely cégnek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. Az eddigiekhez képest annyi lesz a különbség, hogy mostantól ugyanazért a “munkáért” nem a magyar emberek fizetik majd Szijjártó Pétert, hanem a tényleges munkáltatója.
Így utólag már a Fidesz-szavazók számára is nyilvánvalóvá válhat, hogy kinek az érdekét képviselte az ezermilliárdos akkumulátor- és autóipari beruházások kapcsán a megbukott Orbán-kormány egykori külügyminisztere.
Eközben a Fidesz meghatározó politikusai sorra hagyják el a süllyedő hajót, és ma már új párt megalakítását is bejelentették.
Várhatóan nem csak az egykori kormánypárt hullik darabokra, hanem a Fidesz országgyűlési frakciója is szétesik. 
A Fidesz most már hivatalosan is elindult a megszűnés útján, követve az SZDSZ-t és az egykori rendszerváltó pártokat.
Eközben Orbán Viktor, aki jéghegynek vezette a saját politikai közösségét, alkotmányos válságról posztolgat, de közben a családjával és oligarchákkal lelépett az Egyesült Államokba meccset nézni.
Sic transit gloria mundi. Így múlik el a világ dicsősége.
Eközben a TISZA-kormány ma is ülésezik, és fontos döntéseket hoz a magyar emberek érdekében.”

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Nyitókép: AFP/ATTILA KISBENEDEK

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Összesen 66 komment

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Sorrend:
trokadero
2026. július 15. 16:38
"Őrült beszéd ,de van benne rendszer"...mondaná Polonius, Hamletre mutatva.De ebben még az sincs.
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0
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krokodilgenya
2026. július 15. 16:31
A szadesz nem jó párhuzam mert azok most ti vagytok te kis globálcion mélyállami ügynökgeci!
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1
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ittésmost
•••
2026. július 15. 16:28 Szerkesztve
Rothasztó, kártékony alak. Elárulta a gyerekeit, a gyerekei anyját, a barátait, a párttársait, a pártját. Az édes hazánkat nem hagyjuk.
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2
0
elégia
2026. július 15. 16:27
Poloska, sürgősen fordulj orvoshoz. IQ-t növelni nem tud, jellemet beléd táplálni sem tud, de pszichiátriai kezelés segíthet ordibáló személyiséged szétesésében. És ne nagyképűsködj, mert nem áll jól neked.
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1
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