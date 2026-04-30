Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
politikus gulyás gergely fidesz országgyűlés bizottság elnök szerep

Itt a lista: ezekben a bizottságokban vállalnak aktív szerepet a Fidesz-frakció képviselői

2026. április 30. 14:31

Négy bizottságban is fideszes politikus tölti be az elnöki szerepet.

2026. április 30. 14:31
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a hét elején döntés született arról az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokon, hogy mely bizottságokban elnökölnak majd az ellenzéki politikusok.

A Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely közösségi oldalán csütörtökön osztott meg egy ábrát arról, hogy mely bizottságokba milyen pozíciókba kerültek be a frakciótagjai. 

Mint kiderült, a 20 bizottságból a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöki és alelnöki pozícióját is egy-egy fideszes politikus tölti be: Bencsik János elnökként, Panyi Miklós pedig alelnökként tevékenykedik majd, de a tagok között helyet foglal Ágh Péter és Radics Béla is.

Az Élőkörnyezetért Felelős Bizottság elnöki posztját V Németh Zsolt tölti be, de a tagok között ott találjuk Koncz Zsófiát és Varga Gábort is.

Emellett még két elnöki tisztséget kapott meg a Fidesz. Zsigó Róbert a Szociális Bizottság, míg Szentkirályi Alexandra a Művelődési Bizottság elnöke lett. Zsigó munkáját a bizottságban Orbán Balázs, míg Szentkirályiét Szécsi Zoltán és Csibi Krisztina segíti majd tagként.

A Törvényalkotási Bizottságban két fideszes alelnök is helyet foglal Tilki Attila és Héjj Dávid személyében. Rajtuk kívül még öt fideszes tag vesz majd részt e szervezeti egység munkájában, köztük a frakcióvezető, Gulyás Gergely is.

Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság alelnöke a leköszönő igazságügyi miniszter, Tuzson Bence, míg a Gazdasági és Energetikai Bizottságnak ugyancsak két fideszes alelnöke van: Szalai Piroska és Witzmann Mihály.

Takács Péter távozó egészségügyi államtitkár értelemszerűen az Egészségügyi Bizottság alelnöki székét kapta meg, az Oktatási Bizottságban Hankó Balázs leköszönő miniszter az egyik alelnök, míg Bóka János ugyancsak távozó tárcaveztő az Európai Ügyek Bizottságának lett az alelnöke.

Az első parlamenti ciklusát kezdő Takács Árpád, jelenlegi Békés vármegyei főispán pedig a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki tisztségét kapta meg. Nagy Bálint volt közlekedésért felelős államtitkár pedig a Közlekedési és Beruházási Bizottság alelnöki székébe ül be.

További alelnökök: 

  • Agrár- és Élelmiszer-gazdasági Bizottság – Papp Zsolt
  • Külügyi Bizottság – Németh Zsolt 
  • Vidék- és Településfejlesztési Bizottság – Gyopáros Alpár 
  • Társadalmi Részvétel Bizottsága – Hidvéghi Balázs

A teljes bizottsági felosztást alább tekintheti meg:

De mint ismert, a Nemzetbiztonsági Bizottságot szintén ellenzéki politikus, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője, Apáti István vezetheti.

Nyitókép: MTI/ Balogh Zoltán

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
campesino
2026. április 30. 15:58
bortonkonyvtar bizottsag a hataratkeloket mar figyelik, a fideszesek nem hagyhatjak el az orszagot 1 honap mulva a telepulesuket se fidkany lockdown lesz
Válasz erre
0
0
states-2
2026. április 30. 15:51
Annyit épült le a magyar társdalom 4 év alatt, hogy ebből a már minden jelzőt elhasználó gazemberből miniszterelnököt csináltak. Trianon reload.
Válasz erre
0
0
kailniris
2026. április 30. 15:21
Külügyi bizoccság, az meg minek?
Válasz erre
0
0
narancsliget1
2026. április 30. 15:20
Brutális összeg: 2600 milliárd forint közpénz folyt a NER vagyonlerakóiba
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!