Itt a lista: ezekben a bizottságokban vállalnak aktív szerepet a Fidesz-frakció képviselői

Döntöttek az országgyűlési bizottságok sorsáról: megvan, hol elnököl majd a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk
A bizottsági elnökök személye még nem ismert.
Négy bizottságban is fideszes politikus tölti be az elnöki szerepet.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a hét elején döntés született arról az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalásokon, hogy mely bizottságokban elnökölnak majd az ellenzéki politikusok.
A Fidesz frakcióvezetője, Gulyás Gergely közösségi oldalán csütörtökön osztott meg egy ábrát arról, hogy mely bizottságokba milyen pozíciókba kerültek be a frakciótagjai.
Mint kiderült, a 20 bizottságból a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöki és alelnöki pozícióját is egy-egy fideszes politikus tölti be: Bencsik János elnökként, Panyi Miklós pedig alelnökként tevékenykedik majd, de a tagok között helyet foglal Ágh Péter és Radics Béla is.
Az Élőkörnyezetért Felelős Bizottság elnöki posztját V Németh Zsolt tölti be, de a tagok között ott találjuk Koncz Zsófiát és Varga Gábort is.
Emellett még két elnöki tisztséget kapott meg a Fidesz. Zsigó Róbert a Szociális Bizottság, míg Szentkirályi Alexandra a Művelődési Bizottság elnöke lett. Zsigó munkáját a bizottságban Orbán Balázs, míg Szentkirályiét Szécsi Zoltán és Csibi Krisztina segíti majd tagként.
A Törvényalkotási Bizottságban két fideszes alelnök is helyet foglal Tilki Attila és Héjj Dávid személyében. Rajtuk kívül még öt fideszes tag vesz majd részt e szervezeti egység munkájában, köztük a frakcióvezető, Gulyás Gergely is.
Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság alelnöke a leköszönő igazságügyi miniszter, Tuzson Bence, míg a Gazdasági és Energetikai Bizottságnak ugyancsak két fideszes alelnöke van: Szalai Piroska és Witzmann Mihály.
Takács Péter távozó egészségügyi államtitkár értelemszerűen az Egészségügyi Bizottság alelnöki székét kapta meg, az Oktatási Bizottságban Hankó Balázs leköszönő miniszter az egyik alelnök, míg Bóka János ugyancsak távozó tárcaveztő az Európai Ügyek Bizottságának lett az alelnöke.
Az első parlamenti ciklusát kezdő Takács Árpád, jelenlegi Békés vármegyei főispán pedig a Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottság alelnöki tisztségét kapta meg. Nagy Bálint volt közlekedésért felelős államtitkár pedig a Közlekedési és Beruházási Bizottság alelnöki székébe ül be.
További alelnökök:
A teljes bizottsági felosztást alább tekintheti meg:
De mint ismert, a Nemzetbiztonsági Bizottságot szintén ellenzéki politikus, a Mi Hazánk Mozgalom képviselője, Apáti István vezetheti.
Ezt is ajánljuk a témában
