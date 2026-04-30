Itt a lista: ezekben a bizottságokban vállalnak aktív szerepet a Fidesz-frakció képviselői

Mint kiderült, a 20 bizottságból a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöki és alelnöki pozícióját is egy-egy fideszes politikus tölti be: Bencsik János elnökként, Panyi Miklós pedig alelnökként tevékenykedik majd, de a tagok között helyet foglal Ágh Péter és Radics Béla is.

Az Élőkörnyezetért Felelős Bizottság elnöki posztját V Németh Zsolt tölti be, de a tagok között ott találjuk Koncz Zsófiát és Varga Gábort is.

Emellett még két elnöki tisztséget kapott meg a Fidesz. Zsigó Róbert a Szociális Bizottság, míg Szentkirályi Alexandra a Művelődési Bizottság elnöke lett. Zsigó munkáját a bizottságban Orbán Balázs, míg Szentkirályiét Szécsi Zoltán és Csibi Krisztina segíti majd tagként.