Döntöttek az országgyűlési bizottságok sorsáról: megvan, hol elnököl majd a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk

A bizottsági elnökök személye még nem ismert.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban. A frakciók delegáltjai Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezetésével többek között arról határoztak, hogy miként álljon fel az Országgyűlés bizottsági rendszere.

A bizottságok alapvetően a minisztériumi struktúrát követik, így a Tisza-kormány várható 16 minisztériumához igazodnak, számuk azonban ennél magasabb, összesen 20 lesz. Ennek oka, hogy a tárcákhoz kapcsolódó bizottságok mellett törvényben előírt, kötelező testületek is működnek, amelyek nem egy-egy minisztériumhoz kötődnek, hanem speciális ellenőrzési és alkotmányos feladatokat látnak el.

A keddi egyeztetésen eldőlt, hogy a Mi Hazánk kapja a nemzetbiztonsági bizottságot, melynek elnöke Apáti István lesz. 

Ezt a párt „komoly fegyverténynek” tartja, hiszen ide korábban be sem ülhettek, sőt tanácskozási joguk sem volt.

Apáti a döntést követően arról beszélt többek között, hogy „nulladik helyen” azt fogják kivizsgálni, hogy a kampányban milyen külföldi befolyásolási kísérletek történtek.

Valamint ismertté vált az is, hogy a KDNP a nemzeti összetartozás bizottság elnöki posztját kapja, míg a Fidesz a művelődési, a környezetvédelmi, a költségvetési és a szociális bizottságot vezetheti majd. Az elnökök személyéről egyelőre nem adott információt Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője.

Ugyanakkor azt már nyilvánosságra hozták, hogy 

Szekeres Pál Brüsszelből azért jön haza, hogy a szociális bizottság munkáját segítse, 

helyette Orbán Balázs megy az Európai Parlamentbe.

chief Bromden
2026. április 28. 14:25
Ez vicc, a Fidesznek két frakciója lesz, hívják is bárhogy. A jogállamiság megcsúfolása. Ez sem fog tetszeni az Uniónak. Na, majd a premieren kiderül.:)
