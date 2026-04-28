Döntöttek az országgyűlési bizottságok sorsáról: megvan, hol elnököl majd a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, kedden folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások az Országházban. A frakciók delegáltjai Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezetésével többek között arról határoztak, hogy miként álljon fel az Országgyűlés bizottsági rendszere.

A bizottságok alapvetően a minisztériumi struktúrát követik, így a Tisza-kormány várható 16 minisztériumához igazodnak, számuk azonban ennél magasabb, összesen 20 lesz. Ennek oka, hogy a tárcákhoz kapcsolódó bizottságok mellett törvényben előírt, kötelező testületek is működnek, amelyek nem egy-egy minisztériumhoz kötődnek, hanem speciális ellenőrzési és alkotmányos feladatokat látnak el.