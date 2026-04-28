Mozgalmasnak ígérkezik a nap: a Fidesz országos választmányt tart, közben folytatódnak az országgyűlést előkészítő tárgyalások

Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot: a Tisza Pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak hat képviselője lesz.

Házelnöknek Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza, ő a párt alelnöke, aki Veszprém vármegye 2. számú, Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője.

A Tisza-frakciót Bujdosó Andrea vezeti majd, ő eddig a párt fővárosi frakcióvezetője volt és Pest vármegye 3. számú, Pilisvörösvár központú egyéni választókerületéből került a parlamentbe.

A 44 fős Fidesz-frakciót Gulyás Gergely távozó Miniszterelnökséget vezető miniszter, míg a KDNP nyolcfős képviselő-csoportját Rétvári Bence, a Belügyminisztérium eddigi parlamenti államtitkára vezeti, a Mi Hazánk frakcióvezetője továbbra is Toroczkai László pártelnök lesz.

Hat bizottságot vezet majd az ellenzék