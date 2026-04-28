Mozgalmasnak ígérkezik a nap: a Fidesz országos választmányt tart, közben folytatódnak az országgyűlést előkészítő tárgyalások

Váratlan döntés született a Szent Koronáról az alakuló ülés előtt
Felmerült, hogy a Szent Koronát az ülésterembe vigyék az eskütételhez.
Az elnökség azt javasolta, hogy Orbán Viktor a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és – mint mondta – ha a kongresszus megtiszteli bizalmával, akkor készen áll a feladatra.
Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.
A parlamenti sajtóiroda közlése szerint a megbeszélések fontosabb témakörei:
A tárgyalást Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.
Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését.
Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot: a Tisza Pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak hat képviselője lesz.
Házelnöknek Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza, ő a párt alelnöke, aki Veszprém vármegye 2. számú, Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője.
A Tisza-frakciót Bujdosó Andrea vezeti majd, ő eddig a párt fővárosi frakcióvezetője volt és Pest vármegye 3. számú, Pilisvörösvár központú egyéni választókerületéből került a parlamentbe.
A 44 fős Fidesz-frakciót Gulyás Gergely távozó Miniszterelnökséget vezető miniszter, míg a KDNP nyolcfős képviselő-csoportját Rétvári Bence, a Belügyminisztérium eddigi parlamenti államtitkára vezeti, a Mi Hazánk frakcióvezetője továbbra is Toroczkai László pártelnök lesz.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök április 17-én, az egyeztetések kezdetekor elmondta, javasolta, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke.
A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát javasolja alelnöknek.
Az alakuló ülést előkészítő múlt heti tárgyalásokon a pártok megállapodtak a bizottsági struktúrában, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék.
Az országgyűlési bizottságok a mindenkori kormányzati struktúrához igazodnak, a Tisza-kormányban várhatóan 16 minisztérium lesz. A most záruló parlamenti ciklusban tizenhat parlamenti bizottság működött, a Tisza Párt húsz felállítását javasolta, köztük a társadalmi részvételiséggel foglalkozó, illetve a digitalizációs és technológiai bizottságét.
Az országgyűlési törvény szerint kötelező létrehozni a mentelmi bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, európai uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal, nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot.
A pártok megállapodtak abban is, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le az esküt. Ugyanakkor hétfő este a köztársasági elnök arról számolt be közösségi oldalán, hogy az a javaslat nem kapta meg a szükséges támogatást, hogy az eskütétele idejére a koronát az Országház plenáris üléstermébe helyezzék át.
Ennek ellenére Sulyok Tamás nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az eskütétel a Szent Korona jelenlétében történjen meg, az eredeti őrzési helyén, az Országház kupolacsarnokában, a vonatkozó jogszabályok betartásával.
Felmerült, hogy a Szent Koronát az ülésterembe vigyék az eskütételhez.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, fontos nap jött el a Fidesz háza táján. Az ellenzékbe kerülő korábbi kormánypárt kedden tartja országos választmányi ülését. A testület többek között döntést hoz a párt tisztújító kongresszusának összehívásáról.
Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, leköszönő miniszterelnök a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választás másnapján jelentette be, hogy újjászervezik a pártot és ennek részeként április 28-án választmányi ülést tartanak.
Mint ismert, a pártelnök múlt szombaton a Fidesz elnökségi ülése után közölte, hogy visszaadja a Fidesz-KDNP listavezetőjeként szerzett mandátumát, és 36 év képviselőség után a következő ciklusban nem ül be a parlamentbe. Ugyanakkor jelezte: az elnökség azt javasolta, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és – mint mondta – ha a kongresszus megtiszteli bizalmával, akkor készen áll a feladatra.
A párt alapszabálya szerint az országos választmány dönt a tisztújító kongresszus összehívásáról, Orbán Viktor pedig azt is közölte, hogy az ősszel esedékes kongresszust júniusra hozzák előre.
Mandiner/MTI
Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Illyés Tibor
Ezt is ajánljuk a témában
Sok kérdésre kaphatunk választ a párt jövőjével kapcsolatban.