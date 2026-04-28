Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás tisza párt fidesz országház országgyűlés választmány orbán viktor

Mozgalmasnak ígérkezik a nap: a Fidesz országos választmányt tart, közben folytatódnak az országgyűlést előkészítő tárgyalások

2026. április 28. 08:02

Az elnökség azt javasolta, hogy Orbán Viktor a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és – mint mondta – ha a kongresszus megtiszteli bizalmával, akkor készen áll a feladatra.

null

Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.

A parlamenti sajtóiroda közlése szerint a megbeszélések fontosabb témakörei: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron
  • a mandátumigazolás előkészítése, 
  • az esküokmányok aláírásának menete, 
  • az alakuló ülés előkészítése, az ülésrend meghatározása, 
  • a tisztségviselők megválasztásának előkészítése, 
  • az Országgyűlés bizottsági rendszerének kialakítása, 
  • külügyi és diplomáciai testületeket érintő kérdések.

A tárgyalást Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója vezeti.

Sulyok Tamás köztársasági elnök május 9-re hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését.

Az április 12-i országgyűlési választáson három párt szerzett mandátumot: a Tisza Pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánknak hat képviselője lesz.

Házelnöknek Forsthoffer Ágnest jelöli a Tisza, ő a párt alelnöke, aki Veszprém vármegye 2. számú, Balatonfüred központú egyéni választókerületének megválasztott képviselője.

A Tisza-frakciót Bujdosó Andrea vezeti majd, ő eddig a párt fővárosi frakcióvezetője volt és Pest vármegye 3. számú, Pilisvörösvár központú egyéni választókerületéből került a parlamentbe.

A 44 fős Fidesz-frakciót Gulyás Gergely távozó Miniszterelnökséget vezető miniszter, míg a KDNP nyolcfős képviselő-csoportját Rétvári Bence, a Belügyminisztérium eddigi parlamenti államtitkára vezeti, a Mi Hazánk frakcióvezetője továbbra is Toroczkai László pártelnök lesz.

Hat bizottságot vezet majd az ellenzék

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, leendő miniszterelnök április 17-én, az egyeztetések kezdetekor elmondta, javasolta, hogy minden frakciónak legyen parlamenti alelnöke.

A Mi Hazánk ismét Dúró Dórát javasolja alelnöknek.

Az alakuló ülést előkészítő múlt heti tárgyalásokon a pártok megállapodtak a bizottsági struktúrában, hat bizottságot vezethet majd az ellenzék.

Az országgyűlési bizottságok a mindenkori kormányzati struktúrához igazodnak, a Tisza-kormányban várhatóan 16 minisztérium lesz. A most záruló parlamenti ciklusban tizenhat parlamenti bizottság működött, a Tisza Párt húsz felállítását javasolta, köztük a társadalmi részvételiséggel foglalkozó, illetve a digitalizációs és technológiai bizottságét.

Az országgyűlési törvény szerint kötelező létrehozni a mentelmi bizottságot, valamint alkotmányügyi kérdésekkel, költségvetéssel, külügyekkel, európai uniós ügyekkel, honvédelemmel, nemzetbiztonsággal, nemzetpolitikával foglalkozó állandó bizottságot.

A pártok megállapodtak abban is, hogy a képviselők a Szent Korona előtt teszik le az esküt. Ugyanakkor hétfő este a köztársasági elnök arról számolt be közösségi oldalán, hogy az a javaslat nem kapta meg a szükséges támogatást, hogy az eskütétele idejére a koronát az Országház plenáris üléstermébe helyezzék át.

Ennek ellenére Sulyok Tamás nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az eskütétel a Szent Korona jelenlétében történjen meg, az eredeti őrzési helyén, az Országház kupolacsarnokában, a vonatkozó jogszabályok betartásával.

Ezt is ajánljuk a témában

Megújulás előtt a Fidesz

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, fontos nap jött el a Fidesz háza táján. Az ellenzékbe kerülő korábbi kormánypárt kedden tartja országos választmányi ülését. A testület többek között döntést hoz a párt tisztújító kongresszusának összehívásáról. 

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, leköszönő miniszterelnök a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választás másnapján jelentette be, hogy újjászervezik a pártot és ennek részeként április 28-án választmányi ülést tartanak.

Mint ismert, a pártelnök múlt szombaton a Fidesz elnökségi ülése után közölte, hogy visszaadja a Fidesz-KDNP listavezetőjeként szerzett mandátumát, és 36 év képviselőség után a következő ciklusban nem ül be a parlamentbe. Ugyanakkor jelezte: az elnökség azt javasolta, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és – mint mondta – ha a kongresszus megtiszteli bizalmával, akkor készen áll a feladatra.

A párt alapszabálya szerint az országos választmány dönt a tisztújító kongresszus összehívásáról, Orbán Viktor pedig azt is közölte, hogy az ősszel esedékes kongresszust júniusra hozzák előre.

Mandiner/MTI

Nyitókép korábbi felvétel. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
szimpibetti
2026. április 28. 10:00
Május 13 után marad a háborús veszélyhelyzet, vagy addigra elmúlik?😂
Válasz erre
0
0
szimpibetti
•••
2026. április 28. 09:53 Szerkesztve
A 44 fős Fidesz-frakciót Gulyás Gergely távozó Miniszterelnökséget vezető miniszter, míg a KDNP nyolcfős képviselő-csoportját Rétvári Bence," 😂😁52 fő fidnyák.Akkorát szopnak mint szájer a kék osztrigában.😂👍Vagy ízisz a gyári hibás fideszhulladék.😂😁
Válasz erre
0
2
Ízisz
2026. április 28. 09:17
🧡🇭🇺 A nyugati globalista zsidó maffiának 16 évébe telt az Orbán kormányt megdönteni!!! Beavatkoztak az ország belügyeibe, a választásokba törvénytelen pénzekkel, magyar hazaáruló és külföldi ügynökökkel, közvélemény kutatók hamisított eredményeivel, nyugati soros hálózat ál civil -NGO- szervezeteivel ... És a magyar igazságszolgáltatás függetlenségébe, a kommunista bírák megvételével!!! Most is ott ülnek az ítéletet hozó trónjukon, bevetésre várva!!! 💯😐 A nyugati diktatúra által megcsinált madjar peternek, közé nincs ahhoz, hogy a Tisza párt nyert!!!💯❗ Orbán Viktort és családját megfenyegette a globalista háttérhatalom!!! Nem tehetett mást, hiszen számára a legfontosabb dologban támadták meg!!! A választás előtt hányszor elmondta, hogy milyen mélyen beleavatkoznak brüsszelből, Ukrajnából a választásba... Azóta egyszer sem említette!!! Milyen érdekes!!! Minden felelősséget magára vállalt... Nem a Tisza nyert, hanem a globalista zsidó Deep State hálózat!!! 💯😐❗
Válasz erre
0
0
Héja
2026. április 28. 09:05
Tiszások a lelátóról süvöltöznek.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!