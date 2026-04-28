kdnp tisza párt rétvári bence gulyás gergely fidesz orbán viktor

Erre sokan vártak: kedden összeül a Fidesz országos választmánya

2026. április 28. 06:14

Sok kérdésre kaphatunk választ a párt jövőjével kapcsolatban.

null

Ülés tart kedden a Fidesz országos választmánya, a testület döntést hoz a párt tisztújító kongresszusának összehívásáról.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, leköszönő miniszterelnök a Tisza Párt kétharmados győzelmét hozó választás másnapján jelentette be, hogy újjászervezik a pártot és ennek részeként április 28-án választmányi ülést tartanak.

A pártelnök múlt szombaton a Fidesz elnökségi ülése után közölte, hogy visszaadja a Fidesz-KDNP listavezetőjeként szerzett mandátumát, és 36 év képviselőség után a következő ciklusban nem ül be a parlamentbe.

Ugyanakkor jelezte: az elnökség azt javasolta, hogy a munkáját a Fidesz elnökeként folytassa, és – mint mondta – ha a kongresszus megtiszteli bizalmával, akkor készen áll a feladatra.

A párt alapszabálya szerint az országos választmány dönt a tisztújító kongresszus összehívásáról, Orbán Viktor pedig azt is közölte, hogy az ősszel esedékes kongresszust júniusra hozzák előre.

A Fidesz és a KDNP frakciója hétfőn tartotta alakuló ülését, ekkor lett nyilvános a képviselőcsoportok megújult névsora. A 44 tagú Fidesz-frakció több mint fele lemondott mandátumáról, a KDNP 8 tagú frakciójából pedig hárman mondtak le a képviselőségről, helyettük más került be a képviselőcsoportba a Fidesz-KDNP országos listájáról.

A Fidesz-frakció vezetője Gulyás Gergely, a KDNP-é Rétvári Bence lett.

(MTI)

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
chief Bromden
2026. április 28. 08:01
Most a választmányt takarítják ki a megújulást akaróktól? Júniusra előre hozta a főnök a kongresszust is, őszre nagy vihar várható vagy elnyúló túrák. Elnökség, választmány, kongresszus úgy látszik teljesen fölösleges, a főnök maga a Fidesz legyen szó győzelemről vagy bukásról.
bagira004
2026. április 28. 07:59
Orbán legjobb vezető volt a rázúduló mocsokot elnéző kormányzása mellett , következő 100 év mulva talán lesz haszonló . Sajnálom hogy távozott háttérbe vonult .
imadom-a-fideszes-konnyeket
2026. április 28. 07:44
ki az a sok ember aki erre vár? :D :D :D
oberennsinnen49
2026. április 28. 07:17
B-sza-meg, sehol, SEHOL nem találok a Fidesz Országos Választmányának névsorára. Így nehéz...
