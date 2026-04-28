Erre sokan vártak: kedden összeül a Fidesz országos választmánya

A párt alapszabálya szerint az országos választmány dönt a tisztújító kongresszus összehívásáról, Orbán Viktor pedig azt is közölte, hogy az ősszel esedékes kongresszust júniusra hozzák előre.

A Fidesz és a KDNP frakciója hétfőn tartotta alakuló ülését, ekkor lett nyilvános a képviselőcsoportok megújult névsora. A 44 tagú Fidesz-frakció több mint fele lemondott mandátumáról, a KDNP 8 tagú frakciójából pedig hárman mondtak le a képviselőségről, helyettük más került be a képviselőcsoportba a Fidesz-KDNP országos listájáról.

A Fidesz-frakció vezetője Gulyás Gergely, a KDNP-é Rétvári Bence lett.