04. 27.
hétfő
testület sulyok tamás szent korona országgyűlés javaslat

Váratlan döntés született a Szent Koronáról az alakuló ülés előtt

2026. április 27. 22:41

Felmerült, hogy a Szent Koronát az ülésterembe vigyék az eskütételhez.

2026. április 27. 22:41


Nem kapta meg a szükséges támogatást az a javaslat, amely szerint az országgyűlési képviselők eskütétele idejére a Szent Koronát az Országház plenáris üléstermébe helyezték volna át – számolt be Sulyok Tamás Facebook-bejegyzésében.

Az Országgyűlés 2026. évi alakuló ülését megelőző politikai egyeztetések során merült fel az elképzelés, amely alapján az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója előterjesztést nyújtott be a Szent Korona Testülethez. 

A testületnek arról kellett döntenie, hogy hozzájárul-e a Szent Korona ideiglenes áthelyezéséhez az eskütétel napjára.

A köztársasági elnök – a testület elnökeként – támogatta a javaslatot, és ilyen formában terjesztette azt a testület elé. A testület tagjai megvitatták az előterjesztést, valamint az ahhoz kapcsolódó további felvetéseket, azonban a döntéshez szükséges többség nem alakult ki, így határozat nem született.

Sulyok Tamás szerint ugyanakkor ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az eskütétel a Szent Korona jelenlétében történjen meg, az eredeti őrzési helyén, az Országház kupolacsarnokában, a vonatkozó jogszabályok betartásával.

Nyitókép forrása: Daily News Hungary

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Mindenhova
2026. április 27. 23:52
MHM baromsága. Szart sem ér a pártjuk, hát valamivel megpróbálják felhíni magukra a figyelmet, pl. kultusz építésével. Jobbkor nem is juthatott volna eszükbe csak most amikor egy drogos bohócot akarnak "felszentelni, megkoronázni".
simingrid
2026. április 27. 23:48
Hát az esztergomi érsek nem kellene?!? Akkor már királyt is lehetne koronázni!! Ez most komoly......???? Szégyen, gyalázat!!! Ezek a Szent Korona környékén levegőt se vegyenek!!! Elég, hogy a "most vagy sohát" szájukra merték venni!😠
states-2
2026. április 27. 23:37
Szegény szent korona először szembesül ennyi pszichopata futóbolonddal, élén a drogossal.
survivor
2026. április 27. 23:36
Magyarorszagon az emberek 95% a leszarja a Szent Koronát. A Tiszasok 110% a.
