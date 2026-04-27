Váratlan döntés született a Szent Koronáról az alakuló ülés előtt

Jordan Bardella úgy véli, az EU jelenlegi rendszere hátrányosan érinti Franciaországot.
Felmerült, hogy a Szent Koronát az ülésterembe vigyék az eskütételhez.
Nem kapta meg a szükséges támogatást az a javaslat, amely szerint az országgyűlési képviselők eskütétele idejére a Szent Koronát az Országház plenáris üléstermébe helyezték volna át – számolt be Sulyok Tamás Facebook-bejegyzésében.
Az Országgyűlés 2026. évi alakuló ülését megelőző politikai egyeztetések során merült fel az elképzelés, amely alapján az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója előterjesztést nyújtott be a Szent Korona Testülethez.
A testületnek arról kellett döntenie, hogy hozzájárul-e a Szent Korona ideiglenes áthelyezéséhez az eskütétel napjára.
A köztársasági elnök – a testület elnökeként – támogatta a javaslatot, és ilyen formában terjesztette azt a testület elé. A testület tagjai megvitatták az előterjesztést, valamint az ahhoz kapcsolódó további felvetéseket, azonban a döntéshez szükséges többség nem alakult ki, így határozat nem született.
Sulyok Tamás szerint ugyanakkor ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy az eskütétel a Szent Korona jelenlétében történjen meg, az eredeti őrzési helyén, az Országház kupolacsarnokában, a vonatkozó jogszabályok betartásával.
