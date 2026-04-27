Már csak az alkalomra várnak Ukrajnában: egyre biztosabbak Magyar Péter segítségében

Rég nem látott támadás alatt áll Ukrajna: félve közölte Zelenszkij, mikorra várja a nyugati segítséget
Egy hét leforgása alatt kíméletlenül lecsapott Ukrajnára Oroszország.
Az Unian szerint nagyon bíznak az ukránok a leendő magyar kormányfőben.
Az EU vezetői előkészítették az ukrán csatlakozási tárgyalások első szakaszát, de konkrét dátumot nem ígértek – írja az Unian.
A folyamat lassúságához hozzájárult Orbán Viktor magyar miniszterelnök korábbi blokkoló szerepe;
a cikk szerint Magyar Péter várható kormányfővé választása után gyorsulhatnak a tárgyalások, bár további akadályok is fennállnak.
Németország „társult tagságot” javasol Ukrajnának, míg más országok – például Észtország – ragaszkodnak a teljes jogú tagsághoz. Az agrár- és költségvetési aggályok miatt több tagállam óvatosabb álláspontot képvisel.
Egy hét leforgása alatt kíméletlenül lecsapott Ukrajnára Oroszország.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.