Brüsszeli panelek és tiszás maszatolás - Orbán Anita meghallgatása után sem tudtunk meg többet a Tisza külpolitikájáról

A miniszterjelölt több alkalommal is hosszú, körmondatos válaszokat adott, amelyekben a kulcsszavak domináltak, nem pedig a kézzelfogható tartalom. Új külügyi stratégiáról, új diplomataképzésről és a külpolitika „társadalmasításáról” beszélt, de ezek mögött nem rajzolódott ki világos koncepció – azt majd most tervezik kitalálni.

Különösen furcsa volt a „külpolitika társadalmasítása” kifejezés, amelyet Orbán Anita úgy próbált megmagyarázni, hogy kutatókat, egyetemeket és szakértőket vonnának be a stratégiaalkotásba, illetve „edukálnák” külpolitikából az embereket.

Orbán Anita egyértelművé tette, hogy támogatja az Európai Ügyészséghez való csatlakozást, valamint hangsúlyozta: Magyarországnak helyre kell állítania kapcsolatait az Európai Unióval. A migráció és a háború kérdését úgy kerülte, mint az ördög a tömjénfüstöt, de azért a vájtfülű hallgatók elcsíphettek egy-két érdekességet.

Ukrajnával kapcsolatban hangsúlyozta az ország szuverenitásának és területi integritásának fontosságát, ugyanakkor kitért a kárpátaljai magyar kisebbség jogaira is. Ennél is érdekesebb volt azonban, hogy a meghallgatás során feltűnően sok szó esett Szlovákiáról és a felvidéki magyarokról. Orbán Anita külön megemlítette a Beneš-dekrétumokat is, ami diplomáciai szempontból kifejezetten erős kijelentésnek számított. Ez azért is érdekes, mert a meghallgatáson a miniszterjelölt többet beszélt Szlovákiáról, mint az összes többi szomszédos országról és Oroszországról együttvéve.