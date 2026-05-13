régészet mohács mohács 500 janus pannonius múzeum brodarics istván magyar történelem Bertók Gábor mohácsi csata

A mohácsi csata helyszíne megvan, készülhet az összecsapás rekonstrukciója – régész a Mandinernek

2026. május 13. 12:04

Már nemcsak azt keressük a legmodernebb módszerekkel, hol állt és hol csapott össze a magyar és a török sereg, hanem azt is, hogyan mozogtak az akkori terepviszonyok között.

Kovács Gergő
Közeledik a mohácsi csata 500. évfordulója, 2026. augusztus 29., ennek kapcsán kérdeztük Bertók Gábor régészt, a Janus Pannonius Múzeum igazgatóját és a JPM Mohács 500 kutatóprogramjának vezetőjét az új fejleményekről.

Tavaly többek között kiderült, hogy Majson sikeresen feltárták egy templom középkori előzményeit, ami azért jelentős eredmény, mert sikerült megtalálni annak a templomnak a fizikai bizonyítékát, amely a csata legfontosabb szemtanúja, Brodarics István királyi kancellár által leírt látvány fontos eleme lehetett. Akkor sok-sok bizonyíték alapján már kijelentettük, hogy a fő kérdés eldőlt: 

Majs környékén volt a Mohácsi csata.

A projekt mostanra egy rendkívül intenzív, interdiszciplináris szakaszba lépett. A fő összecsapás és a helyszín tisztázása után a hangsúly a térbeli adatok elemzésére, a csata egyes folyamatainak és a csatatér tágabb környezetének rekonstrukciójára, továbbá a felgyűjtött tárgyak és adatok feldolgozására tolódott. Már nemcsak azt keressük, hol álltak és hol csaptak össze a seregek, hanem azt is, hogyan mozogtak az akkori terepviszonyok között.

Munkánkat a műszeres vizsgálatok, a kísérleti régészet, az archeometria és a hagyományos régészet ötvözete jellemzi: a legmodernebb méréstechnikai módszerekkel dolgozunk, miközben a terepi jelenlétünk is folyamatos. 

Hol ástak mostanában? 

Áprilisban újabb teljes munkahetet különítettünk el arra, hogy eddig nem vizsgált területeken végezzünk fémdetektoros terepbejárásokat. Az elmúlt hónapokban ásatásokat végeztünk a Majs melletti csatatéren található falunyomon és az 57-es út számos helyszínén. Utóbbiak egyikén és a majsi lelőhelyen többek között pusztulási rétegeket is sikerült dokumentálnunk. 

További feltárásokat végeztünk a majsi katolikus templomban, ahol ugyebár sikerült egy középkori templom maradványait azonosítani, 

amely megfeleltethető Brodarics István csataleírásában szereplő templomnak. 

A legfrissebb eredményeinket több konferencián is bemutattuk, köztük az MTA alapításának 200. évfordulójára szervezett Mohács 500 ülésen.

Mivel telnek a dolgos hétköznapok? Hogyan készülnek az 500. évfordulóra? 

A hétköznapjainkat elsősorban egy nagy léptékű feldolgozómunka tölti ki: szisztematikusan rendszerezzük azt a mintegy 15 000 fémtárgyat, amely az elmúlt tíz év fémkeresős kutatásai során került elő. 

A tudományos munka gerincét a leletek mellett a műszeres vizsgálatok eredményei, a korábbi adattári adatok, valamint az ezekre épülő régészeti és fegyvertörténeti elemzések adják.

Ez a háttérmunka jelenti az évfordulós készülődés alapját is, hiszen ebből az anyagból egy önálló kötetet és egy időszaki kiállítást is összeállítunk. 

Milyen célokat tűztek ki az évfordulóra a projekt kezdetén? Mi valósult meg? 

A projekt kezdetén a legfőbb célkitűzésünk a fő összecsapás helyszínének tudományos azonosítása volt. Az elmúlt évek terepi kutatásai és a leletanyag szisztematikus feldolgozása alapján ma már nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy a csata fő összecsapása a Majs mellett, az ott található tereplépcső alatti síkon már korábban azonosított középkori falu körüli, nagyjából 1,5-2 km2 területen zajlott. 

Bár ez alapvető áttörés, még a munka derekán járunk: folyamatosan zajlik a leletek restaurálása és a feldolgozás részét képező archeometriai vizsgálatok is. Itt a klasszikus metallográfiai módszerek mellett modern technológiát, 

például röntgenfluoreszcens (XRF) analízist is alkalmazunk 

a csatahelyszínen talált ezer fölötti darabszámú ólomlövedék és egyéb fegyverlelet anyagösszetételének pontos meghatározásához. Ezek a vizsgálatok segíthetnek a tárgyak eredetének, hovatartozásának meghatározásában.

Mi van még hátra?

A kutatás további irányait a Mohács 500 programot támogató 2023-as kormányhatározat jelölte ki, amelynek pontjai mentén módszeresen haladunk előre. Megvalósultak a szükséges eszközbeszerzések, és jól állunk a korabeli táj- és településrekonstrukcióval is. 

A geofizikai mérésekre alapozva célzott tervásatásokat végeztünk Sátorhely, Majs és Kölked határában, emellett elkészíttettünk a leleteken, illetve egyéb kutatási eredményeinken alapuló számos fegyver- és viseletrekonstrukciót is, amelyek kísérleti régészeti és múzeumpedagógiai célokat is szolgálnak.

Ami az „utolsó simításokat” illeti: az eddigi adatgyűjtéssel és feldolgozással a kutatás nem fog leállni, hiszen maradtak még kérdések, például 

óriási eredmény lenne, ha tudnánk csatatéri tömegsírt is azonosítani.

Ezekből ugyanis eddig egyet sem tudtunk megtalálni, illetve a projekt végére várhatóan 30 négyzetkilométert is elérő átkutatott terület leletanyaga lehetőséget ad a mohácsi térség történetének olyan mélységű vizsgálatára, amely talán európai szinten is egyedülálló.

2026. május 13. 12:29
Jó lenne azt a szörnyűséget kellőképpen propagálni, és a nyugati muszlim-illegális-migri-símogatóknak a pofájába dörgölni, hogy miután a keresztény magyar sereg elveszítette a csatát, akkor a fogságba ejtett több ezer magyar vitézt módszeresen lefejezték. Mintha 5000 fiatal vitézt fejeztek volna le hidegvérrel. Képzeljük el, ahogyan a csata befejeződött, és csak a irdatlan mészárlás, "hentes munka" hangjai hallatszanak! Szóval ilyenek voltak azok a muszlim seregek, akik ellen korábban a keresztes lovagok óvták volna Európát. És nem kéne pofázni, hogy a keresztes hadjáratok Európa szégyenei voltak!
