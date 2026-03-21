Mohács mint a világok harca – hamarosan a mozikban is látható lesz az ötszázadik évfordulóra készült film

A vetítést megelőzően Radványi Ákos, a Rubicon ügyvezetője elmondta, óriási sikernek tartja, hogy az 1989-ben Rácz Árpád alapította folyóirat már a 421. lapszámán és csaknem ötezer történelmi cikken is túl van, a példányszámuk pedig stabilan húszezer felett van. Beszélt arról is, hogy a szerkesztőség még 2024-ben határozta el a Mohács-film készítését, amelyben próbáltak minden nézőpontot bemutatni a szakértők bevonása révén. És különösen ügyeltek a történelmileg hű vizuális megjelenítésekre is, mert bár Mohács a múltba vezet vissza, de mi annak örököseiként a 21. században élünk.

Jelenet a Mohács – világok harca című dokumentumfilmből. (Forrás: Mohács – világok harca)

„Históriánk egyik legsúlyosabb vereségét szenvedtük el az oszmán seregtől. Az ország három részre szakadt, és megszűnt önálló nagyhatalom lenni. De ki mertünk állni egy világbirodalom ellen, és hosszú, küzdelmes százötven év alatt meg tudtuk őrizni nemzeti identitásunkat, szuverenitásunkat. Mohácsot fontos ebből a szempontból is nézni, és amúgy is hiszek benne, hogy a jövőt leginkább a múlton keresztül láthatjuk meg” – fogalmazott Radványi Ákos.

Párhuzamot is vont az akkori és a mai helyzet között: ahogyan ötszáz éve, úgy most is Magyarország Európa védvonala, és ahogyan akkor sem tettünk másként, úgy ma is hősiesen küzdünk,