Magyarországon alapították a történelem talán legrégibb, máig létező világi lovagrendjét – 700 éves a Szent György Lovagrend

Napra pontosan 700 éve, 1326. április 24-én alapította Károly Róbert királyunk a Szent György Lovagrendet Visegrádon. Egyes kutatók szerint a rend három évvel korábban alakult Esztergomban, de a lényegen ez nem változtat: a szervezetet a történelem egyik legrégibb világi lovagrendjének tekinthetjük, hiszen a korábban alakultak mind egyházi alapokon jöttek létre.

A legcsodálatosabb az egészben, hogy a Szent György Lovagrend törvényes fennállása a történelem folyamán soha nem szűnt meg.

Zách Felícán is a lovagrend tagja volt

A lovagrendet Károly Róbert (uralkodott: 1301-1342) magyar király alapította és egy keresztény vértanúról nevezte el. A kultúrkör a vértanút „sárkányölőként” tiszteli, aki mellesleg római katona volt.