Hszi Csin-ping Pekingben figyelmeztette Trumpot: vigyázzon Tajvannal

Hosszú a lista: kiderült, miről tárgyal Donald Trump a kínai elnökkel
Az amerikai elnök szerdán érkezett Pekingbe második elnöki ciklusának első hivatalos kínai látogatására.
Hatalmas parádé közepette köszöntötték Donald Trumpot Pekingben, azonban a kínai elnök szinte azonnal rátért a legkényesebb kérdésre: Tajvanra.
Kína vezetője, Hszi Csin-ping csütörtökön, a pekingi csúcstalálkozó megnyitásakor figyelmeztetést intézett Trump elnökhöz Tajvan ügyében, kijelentve, hogy a kérdés rossz kezelése összecsapáshoz és „rendkívül veszélyes helyzethez” vezethet – számolt be a New York Times.
A két vezető a kínai fővárosban találkozott, ahol az amerikai elnöknek kigurították a vörös szőnyeget. A találkozónak döntő jelentősége lehet abban, hogy folytatódik-e a szuperhatalmak közötti enyhülés – és hogy milyen engedményeket hajlandóak tenni a felek.
A legfontosabb kérdések a tárgyalásokon:
Hszi csütörtök reggel a pekingi központban található Népi Nagycsarnok előtt üdvözölte Trumpot. Kezet fogtak, majd együtt sétáltak el a díszőrség és az üdvrivalgó gyerekek sora mellett. Az amerikai himnusz alatt 21 ágyúlövés visszhangzott a Tiananmen téren – számolt be a Times tudósítása.
A Nagycsarnokban mindkét vezető kiemelte az amerikai–kínai kapcsolatok fontosságát.
„Partnereknek kell lennünk, nem ellenfeleknek”
– mondta a kínai elnök. Trump kiemelte személyes kapcsolatát Hszi-vel, és elmondta, hogy a két vezető telefonon beszél egymással a problémák megoldása érdekében. „Ön nagyszerű vezető” – mondta Hszi-nek, miközben a két delegáció egymással szemben ült egy hosszú asztalnál. A kínai vezető azonban egyértelművé tette, hogy Tajvan tönkreteheti a kapcsolatot.
„Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két ország összeütközésbe kerül, vagy akár össze is csaphat, ami az egész amerikai–kínai kapcsolatot rendkívül veszélyes helyzetbe hozza”
– mondta Tajvanra utalva a kínai állami hírügynökség beszámolója szerint. Kína egyik kapcsolódó prioritása az, hogy rábeszélje az Egyesült Államokat a Tajvan felé irányuló fegyvereladások korlátozására.
A csúcstalálkozó előtt alig volt jele annak, hogy előrelépés történne olyan fontos kérdésekben, mint a kereskedelem.
Az amerikai elnök várhatóan fogja felkéri Hszit, hogy segítsen rávenni Teheránt, Kína legközelebbi partnerét a Közel-Keleten, hogy vessen véget a patthelyzetbe jutott háborúnak, amelyet az Egyesült Államok és Izrael indított február végén.
Hszi elnöknek más prioritásai is lesznek. Az elemzők szerint Tajvanon kívül többek között a fejlett technológiákra vonatkozó amerikai exportkorlátozások enyhítésére, valamint arra is nyomást gyakorolhat, hogy Trump ígéretet tegyen arra, hogy nem emeli a kínai árukra kivetett vámokat.
