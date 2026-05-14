new york times hszi csin - ping tajvan Kínai Népköztársaság egyesült államok trump

Hszi Csin-ping Pekingben figyelmeztette Trumpot: vigyázzon Tajvannal

2026. május 14. 10:03

Hatalmas parádé közepette köszöntötték Donald Trumpot Pekingben, azonban a kínai elnök szinte azonnal rátért a legkényesebb kérdésre: Tajvanra.

Kína vezetője, Hszi Csin-ping csütörtökön, a pekingi csúcstalálkozó megnyitásakor figyelmeztetést intézett Trump elnökhöz Tajvan ügyében, kijelentve, hogy a kérdés rossz kezelése összecsapáshoz és „rendkívül veszélyes helyzethez” vezethet – számolt be a New York Times. 

Trump Pekingben. Fotó: Kenny HOLSTON / POOL / AFP
Trump Pekingben 

A két vezető a kínai fővárosban találkozott, ahol az amerikai elnöknek kigurították a vörös szőnyeget. A találkozónak döntő jelentősége lehet abban, hogy folytatódik-e a szuperhatalmak közötti enyhülés – és hogy milyen engedményeket hajlandóak tenni a felek. 

A legfontosabb kérdések a tárgyalásokon:

  • Tajvan, 
  • a kereskedelem 
  • az iráni háború

 

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / POOL / AFP

Parádé és figyelmeztetés

Hszi csütörtök reggel a pekingi központban található Népi Nagycsarnok előtt üdvözölte Trumpot. Kezet fogtak, majd együtt sétáltak el a díszőrség és az üdvrivalgó gyerekek sora mellett. Az amerikai himnusz alatt 21 ágyúlövés visszhangzott a Tiananmen téren – számolt be a Times tudósítása. 

A Nagycsarnokban mindkét vezető kiemelte az amerikai–kínai kapcsolatok fontosságát. 

„Partnereknek kell lennünk, nem ellenfeleknek” 

– mondta a kínai elnök. Trump kiemelte személyes kapcsolatát Hszi-vel, és elmondta, hogy a két vezető telefonon beszél egymással a problémák megoldása érdekében. „Ön nagyszerű vezető” – mondta Hszi-nek, miközben a két delegáció egymással szemben ült egy hosszú asztalnál. A kínai vezető azonban egyértelművé tette, hogy Tajvan tönkreteheti a kapcsolatot. 

„Ha rosszul kezelik a helyzetet, a két ország összeütközésbe kerül, vagy akár össze is csaphat, ami az egész amerikai–kínai kapcsolatot rendkívül veszélyes helyzetbe hozza” 

– mondta Tajvanra utalva a kínai állami hírügynökség beszámolója szerint. Kína egyik kapcsolódó prioritása az, hogy rábeszélje az Egyesült Államokat a Tajvan felé irányuló fegyvereladások korlátozására. 

A csúcstalálkozó előtt alig volt jele annak, hogy előrelépés történne olyan fontos kérdésekben, mint a kereskedelem. 

Az amerikai elnök várhatóan fogja felkéri Hszit, hogy segítsen rávenni Teheránt, Kína legközelebbi partnerét a Közel-Keleten, hogy vessen véget a patthelyzetbe jutott háborúnak, amelyet az Egyesült Államok és Izrael indított február végén.

Hszi elnöknek más prioritásai is lesznek. Az elemzők szerint Tajvanon kívül többek között a fejlett technológiákra vonatkozó amerikai exportkorlátozások enyhítésére, valamint arra is nyomást gyakorolhat, hogy Trump ígéretet tegyen arra, hogy nem emeli a kínai árukra kivetett vámokat.

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Nasi12
2026. május 14. 11:20
Jó dolog ez. Amíg tárgyalnak nem lőnek. Remélem egyik sem válik Bicigyurivá:) Taiwant amerika kénytelen lesz elengedni. Csak idő kérdése. De 2049 a határidő. Viszont "Trump ígéretet tegyen arra, hogy nem emeli a kínai árukra kivetett vámokat." Ezek az ígéretek hasonlóak MP ígéreteihez. Pedig Orbánnal volt jóban :)
tikkadt-szocske
2026. május 14. 11:09
Hszi Csin-ping amúgy okos fickó, tudja jól, hogy Donáld zsebéhez a hiúságán keresztül vezet az út.
tikkadt-szocske
2026. május 14. 10:37
"Ön nagyszerű vezető” – mondta Hszi-nek.. Mondta ezt már másoknak is, valahogy kezd elkopni a trumpi dícséret, önmagában már nem is jelent semmit.
egyszeri
2026. május 14. 10:19
Egy biztos, hogy ezt a fogadtatást Trump és az utána következő elnök, bárki legyen is az nem lesz képes überelni! Lehet Kínát lenézni meg diktatúrának nevezni de az biztos, hogy ott rend van és nem kiszámíthatatlan káosz! Nincsenek iskolai lövöldözések gender meg BLM mozgalmak.
