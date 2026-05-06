XIV. Leó pápa Donald Trumppal kapcsolatban nyilatkozott: ha valaki bírálni akar, igazság szerint tegye

Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg.

XIV. Leó szokása szerint a Rómához közeli Castel Gandolfo pápai rezidencia épülete előtt nyilatkozott a sajtónak. A pápa Donald Trump amerikai elnök legutóbbi kijelentéseire reagált, aki a Salem News Channel televíziós csatornán úgy vélte, hogy XIV. Leó

sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen”.

A pápa megjegyezte, hogy az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, „ez vitathatatlan” – tette hozzá.

XIV. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak. Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, XIV. Leó kijelentette, reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni.