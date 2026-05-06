05. 06.
szerda
evangélium donald trump pápa

XIV. Leó pápa Donald Trumppal kapcsolatban nyilatkozott: ha valaki bírálni akar, igazság szerint tegye

2026. május 06. 05:57

A pápa a Közel-keleti konfliktussal kapcsolatban is kifejtette véleményét.

2026. május 06. 05:57
null

Ha valaki bírálni akar azért, mert az Evangéliumot hirdetem, azt igazság szerint tegye – mondta XIV. Leó az újságíróknak, akik Donald Trump amerikai elnök kijelentéseiről kérdezték a Castel Gandolfó-i pápai rezidencia előtt kedd este.

XIV. Leó pápa kijelentette, hogy az egyház küldetésének az Evangélium hirdetése, a béke hirdetése számít.

Ha valaki azért akar bírálni, mert hirdetem az Evangéliumot, akkor tegye azt igazság szerint”

 – mondta az egyházfő.

Emlékeztetett, hogy megválasztását követő első szavaival békét kért mindenki számára. Hozzátette, pápává választása évfordulója a küszöbön áll, hiszen a bíborosok tavaly május 8-án választották meg. 

XIV. Leó szokása szerint a Rómához közeli Castel Gandolfo pápai rezidencia épülete előtt nyilatkozott a sajtónak. A pápa Donald Trump amerikai elnök legutóbbi kijelentéseire reagált, aki a Salem News Channel televíziós csatornán úgy vélte, hogy XIV. Leó

sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, és neki nagyon is megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen”.

A pápa megjegyezte, hogy az egyház évek óta felemeli szavát minden típusú atomfegyverrel szemben, „ez vitathatatlan” – tette hozzá.

XIV. Leó azon reményét fejezte ki, hogy szavai meghallgatásra találnak. Ami Marco Rubio amerikai külügyminiszter május 7-i vatikáni látogatását illeti, amely során a pápa fogadja őt, XIV. Leó kijelentette, reméli, hogy jó párbeszédet tudnak folytatni bizalommal, nyitottsággal, és meg tudják egymást érteni.

(MTI)

Nyitókép forrása: Massimo Valicchia / NurPhoto via AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Haifisch
2026. május 06. 08:20
Azt mondta valaki, hogy Ferenc és Leó olyan, mint Rákosi és Kádár....egy másik okos ember meg (Ferenc előtt....) azt mondta, hogy a sátán füstje ott van a Vatikánban. Akinek füle van.....
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. május 06. 07:53
Vicces nézni, ahogy az amerikai pap az olasz villájából szócsatázik az amerikai elnökkel a háború kérdésében, amit az USA, azaz Trump robbantott ki. Kezdem úgy érezni, hogy Európának sokkal jobb lenne a tengerentúli vén bohócok és a kakaskodásuk nélkül.
auditorium
2026. május 06. 07:33
A katolikus egyházfő csak a békét sürgeti és a nukleáris fegyver fejlesztése és bevetése ellen tett a Vatikán már régebben is kijelentést. Leó pápa nem sorolja fel azokat az országokat, amelyeknek már van nukleáris fegyvere, mert ez politikailag kihivó lenne, tehát nem foglal állást Irán titkos atombomafejlesztésével kapcsolatban. En nem szándéka,.
Kétes
2026. május 06. 07:05
A legutóbbi európai pápák, Szent II. János Pál és Benedek elkényeztettek bennünket, szeretetükkel és tudásukkal. Értékeltük Ferenc békevágyát is. Leo egy pengő cimbalom, semmi más.
