Új hét, új merénylet: a Fehér Ház mellett lőttek le egy fegyveres támadót, egy gyerek is megsérült

A lövöldözés a washingtoni National Mall térségében, a Washington-emlékmű közelében történt, ahol a beszámolók szerint civil ruhás titkosszolgálati ügynökök járőröztek. A Politico információi alapján az ügynökök egy gyanús férfit azonosítottak, akinél fegyver lehetett, ezért azonnal erősítést hívtak.

A helyzet akkor eszkalálódott, amikor az ügynökök megpróbálták feltartóztatni a férfit. A gyanúsított rövid ideig menekült, majd elővette fegyverét és tüzet nyitott a hatóságokra, akik viszonozták a lövéseket és eltalálták. A férfit ezt követően kórházba szállították, állapotáról azonban nem közöltek részleteket.