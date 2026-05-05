Új hét, új merénylet: a Fehér Ház mellett lőttek le egy fegyveres támadót, egy gyerek is megsérült

Trump közvetlen közelében nyitottak tüzet – drámai videón, ahogy az amerikai elnök és JD Vance menekül
Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki végrehajtotta a merényletkísérletet.
Fegyveres incidens tört ki hétfő délután Washington egyik legforgalmasabb részén, a Fehér Ház közelében. A lövöldözés során a titkosszolgálat ügynökei tűzharcba keveredtek egy fegyveres férfival, aki menekülés közben rájuk lőtt. Az esetben egy kiskorú járókelő is megsérült.
A lövöldözés a washingtoni National Mall térségében, a Washington-emlékmű közelében történt, ahol a beszámolók szerint civil ruhás titkosszolgálati ügynökök járőröztek. A Politico információi alapján az ügynökök egy gyanús férfit azonosítottak, akinél fegyver lehetett, ezért azonnal erősítést hívtak.
A helyzet akkor eszkalálódott, amikor az ügynökök megpróbálták feltartóztatni a férfit. A gyanúsított rövid ideig menekült, majd elővette fegyverét és tüzet nyitott a hatóságokra, akik viszonozták a lövéseket és eltalálták. A férfit ezt követően kórházba szállították, állapotáról azonban nem közöltek részleteket.
A New York Post beszámolója szerint a tűzharc során egy közelben tartózkodó kiskorú járókelő is megsérült. A hatóságok közlése szerint a gyermek sérülése nem életveszélyes, és ellátásra kórházba vitték. Matthew Quinn, a titkosszolgálat helyettes igazgatója sajtótájékoztatón ismertette a történteket. Elmondása szerint a járőröző ügynökök egy gyanús személyre figyeltek fel, akinél fegyver jelenlétére utaló jeleket észleltek.
Amikor megpróbálták feltartóztatni, a férfi menekülni kezdett, majd fegyvert rántott és tüzet nyitott az ügynökökre és a rendőrökre.
Quinn hangsúlyozta, egyelőre nem tudják, mi volt a támadó célja. Szavai szerint:
Hogy ez az elnök ellen irányult-e, azt nem tudom. De ki fogjuk deríteni.
Az eset idején a Fehér Ház közelében haladt át J. D. Vance alelnök konvoja, nem sokkal az incidens előtt. A hatóságok ugyanakkor jelezték, nincs arra utaló jel, hogy a támadó a konvojt vagy magát az elnöki rezidenciát vette volna célba. A lövöldözés idején Donald Trump elnök egy üzleti eseményen vett részt a Fehér Házban, amelyet a történtek ellenére is megtartottak. Az elnök nem reagált nyilvánosan az incidensre.
A helyszínt rövid időn belül lezárták, a környéken jelentős számú titkosszolgálati és nemzeti gárdás egység jelent meg, a járdákat rendőrségi szalaggal zárták le. A sajtó képviselőit ideiglenesen biztonsági okokból a Fehér Ház épületébe terelték.
Az ügy kivizsgálását a helyi rendőrség végzi, különös tekintettel arra, hogy a hatóságok részéről alkalmazott fegyverhasználat minden körülményét tisztázzák.
Az incidens nem elszigetelt eset: alig egy héttel korábban egy fegyveres próbált áttörni a Fehér Ház biztonsági ellenőrzőpontján egy rendezvény idején, a hatóságok szerint azzal a szándékkal, hogy merényletet hajtson végre az elnök ellen. A közelmúlt eseményei miatt egyre nagyobb figyelem irányul a politikai erőszak növekvő kockázatára Washingtonban.
Nyitókép: Drew ANGERER / AFP