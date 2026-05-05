Fehér Ház Washington lövöldözés merénylet

Új hét, új merénylet: a Fehér Ház mellett lőttek le egy fegyveres támadót, egy gyerek is megsérült

2026. május 05. 09:51

Fegyveres incidens tört ki hétfő délután Washington egyik legforgalmasabb részén, a Fehér Ház közelében. A lövöldözés során a titkosszolgálat ügynökei tűzharcba keveredtek egy fegyveres férfival, aki menekülés közben rájuk lőtt. Az esetben egy kiskorú járókelő is megsérült.

A lövöldözés a washingtoni National Mall térségében, a Washington-emlékmű közelében történt, ahol a beszámolók szerint civil ruhás titkosszolgálati ügynökök járőröztek. A Politico információi alapján az ügynökök egy gyanús férfit azonosítottak, akinél fegyver lehetett, ezért azonnal erősítést hívtak.

A helyzet akkor eszkalálódott, amikor az ügynökök megpróbálták feltartóztatni a férfit. A gyanúsított rövid ideig menekült, majd elővette fegyverét és tüzet nyitott a hatóságokra, akik viszonozták a lövéseket és eltalálták. A férfit ezt követően kórházba szállították, állapotáról azonban nem közöltek részleteket.

Lövöldözés a Fehér Ház közelében

A New York Post beszámolója szerint a tűzharc során egy közelben tartózkodó kiskorú járókelő is megsérült. A hatóságok közlése szerint a gyermek sérülése nem életveszélyes, és ellátásra kórházba vitték. Matthew Quinn, a titkosszolgálat helyettes igazgatója sajtótájékoztatón ismertette a történteket. Elmondása szerint a járőröző ügynökök egy gyanús személyre figyeltek fel, akinél fegyver jelenlétére utaló jeleket észleltek

Amikor megpróbálták feltartóztatni, a férfi menekülni kezdett, majd fegyvert rántott és tüzet nyitott az ügynökökre és a rendőrökre.

Quinn hangsúlyozta, egyelőre nem tudják, mi volt a támadó célja. Szavai szerint: 

Hogy ez az elnök ellen irányult-e, azt nem tudom. De ki fogjuk deríteni.

Fokozódó aggodalmak a politikai erőszak miatt

Az eset idején a Fehér Ház közelében haladt át J. D. Vance alelnök konvoja, nem sokkal az incidens előtt. A hatóságok ugyanakkor jelezték, nincs arra utaló jel, hogy a támadó a konvojt vagy magát az elnöki rezidenciát vette volna célba. A lövöldözés idején Donald Trump elnök egy üzleti eseményen vett részt a Fehér Házban, amelyet a történtek ellenére is megtartottak. Az elnök nem reagált nyilvánosan az incidensre.

A helyszínt rövid időn belül lezárták, a környéken jelentős számú titkosszolgálati és nemzeti gárdás egység jelent meg, a járdákat rendőrségi szalaggal zárták le. A sajtó képviselőit ideiglenesen biztonsági okokból a Fehér Ház épületébe terelték.

Az ügy kivizsgálását a helyi rendőrség végzi, különös tekintettel arra, hogy a hatóságok részéről alkalmazott fegyverhasználat minden körülményét tisztázzák.

Az incidens nem elszigetelt eset: alig egy héttel korábban egy fegyveres próbált áttörni a Fehér Ház biztonsági ellenőrzőpontján egy rendezvény idején, a hatóságok szerint azzal a szándékkal, hogy merényletet hajtson végre az elnök ellen. A közelmúlt eseményei miatt egyre nagyobb figyelem irányul a politikai erőszak növekvő kockázatára Washingtonban.

Nyitókép: Drew ANGERER / AFP

Agricola
2026. május 05. 10:29
"A Politico információi alapján az ügynökök egy gyanús férfit azonosítottak, akinél fegyver lehetett, ezért azonnal erősítést hívtak. A helyzet akkor eszkalálódott, amikor az ügynökök megpróbálták feltartóztatni a férfit. A gyanúsított rövid ideig menekült, majd elővette fegyverét és tüzet nyitott a hatóságokra, akik viszonozták a lövéseket és eltalálták." Johnny Cash híres dala: Don't Take Your Guns To Town Amelyben egy anya kérleli fiát: ne vidd magaddal fegyvereidet a városba. A fiú nem hallgat mamájára, magával viszi fegyvereit a városba, ahol kocsmai pisztolypárbajban életét veszti. A Politico cikkében szereplő gyanúsított is elkerülhette volna sebesülésével kapcsolatos fájdalmakat, ha mamája eredményesen elmagyarázza neki, hogy mi a helyes és mi nem!
