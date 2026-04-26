elnök washington donald trump

Trump közvetlen közelében nyitottak tüzet – drámai videón, ahogy az amerikai elnök és JD Vance menekül

2026. április 26. 06:56

Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki végrehajtotta a merényletkísérletet.

2026. április 26. 06:56
null

Több fegyverrel szerelte fel magát az a férfi, aki a Donald Trump elnök részvételével tartott díszvacsora helyszínén tüzet nyitott szombaton egy washingtoni szálloda bálterménél.

Donald Trump elnök nem sokkal az incidens után a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatón számolt be a történtekről és közölte, a gyanúsítottról egyelőre annyit tudni, hogy Kaliforniából származik. 

Elmondta, hogy a lövések egyike eltalált egy rendőrt, akinek életét a golyóálló mellény mentette meg. Arról is beszámolt, hogy az incidensről beszélt Washington polgármesterével, a főváros rendőrsége pedig részt vesz a vizsgálatban.

Donald Trump megerősítette, hogy 30 napon belül megismétlik a Fehér Házi Tudósítók Vacsorája eseményt, hozzáfűzve, hogy „biztonságosabban”.

Az elnök közösségi oldalán közzétette a támadásról szóló videót, amelyen az látható, hogy a támadó fegyverrel a kezében átrohan a hotelen belül felállított több ellenőrző pont egyikén, majd a rendőri hatóságok emberei azonnal fegyvert rántanak. Az elnök szavai szerint a férfit mintegy 50 méterrel a bálterem bejáratától tartóztatták fel.

Szintén közösségi oldalán a földön fekvő, megbilincselt férfiról is nyilvánosságra hozott két fényképet, amelyen a támadó felsőruha nélkül látható.

A fehér házi sajtótájékoztatón Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter arról tájékoztatott, hogy már kezdeményezték a házkutatási engedély kiadását, és jelezte, hogy hamarosan vádat emelnek a gyanúsított ellen. A vádirat pedig több pontot tartalmaz majd – mondta, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a nyomozás csak most indult meg.

Az incidens helyszínén tartott sajtótájékoztatón Jeffery W. Carroll, Washington ideiglenes rendőrfőnöke elmondta, hogy a támadó egy kézi lőfegyvert, egy puskát és több kést tartott magánál. Az előzetes vizsgálat szerint magányos elkövetőről van szó – hangsúlyozta.

Tájékoztatása szerint a Titkos Szolgálat egyik ügynökét találta el egy lövedék, őt kórházban ápolják, állapota kielégítő.

Jeanine Pirro washingtoni szövetségi ügyész azt mondta, hogy a tettes a lehetséges legnagyobb károkozásra készült. Hozzátette, hogy egyelőre két vádpontot állapított meg, de a nyomozás során ezek továbbiakkal egészülhetnek ki.

A Fehér Házi Tudósítók Vacsoráját minden évben megrendezik, Donald Trump első alkalommal vett volna részt, és a tervek szerint beszédet mondott volna, közlése szerint a szólásszabadságot és alkotmányt ünnepelve. A washingtoni Hilton szállóban rendezett eseményre mintegy 2500 vendég volt hivatalos.

@msnow President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner. #news ♬ original sound - MS NOW

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Jim WATSON / AFP

 

 

bekeev-2025
2026. április 26. 10:22
Kár, hogy ez a két mocsok nem döglött meg. Bizonyára ezek a békepártiak annyira népszerűek a döntéseik miatt.
szimpibetti
2026. április 26. 10:09 Szerkesztve
Ízisz 2026. április 26. 09:55 Magyar Pétert az Ötkertes buliból a biztonságiak amikor kidobták, befosott!!! 😆😝 Emlékszel???, hazaáruló lábtörlő!!!💯🖕❗" Fidnyák a 3210 es nokiával készült árnyék képekre gondosz?🤦‍♂️😁Itt tartasz még, nehéz szabadulnod a gondolattól ,hogy porig lett a fajtád alázva?😁🤦‍♂️Látod te szerencsétlen agyilag desztilált nyomorék,azt kaptad amit a sors szánt neked.OBOÁT.😁👍
szimpibetti
2026. április 26. 10:04
Elborzadva nézte gulyás,hogy takács péter államtitkárt is vádak érték.🤦‍♂️😁Nem az borzasztotta el,hogy mennyire egy korrupt gecik voltak,hanem a végtelenül ártatlan feddhetetlen takács.🤦‍♂️😆
bannedop03-2
2026. április 26. 10:02
Nem talált! Ennek több oka is lehet, a merénylő vagy akarattal vagy véletlenül volt ilyen ügyetlen. Na persze én nem vagyok szakértő, de úgy látom megint nem a biztonságiak ügyességén múlott a dolog sikere, hanem a merénylő akaratlagos vagy ösztönös ügyetlenségén. Ezek után azon sincs majd mit csodálkozni, ha a hazai balf... akarom írni baloldaliak még jogosabbnak éreznék az "Út a börtönbe program" szükségességét. Egyébként meg egyre több jel mutat arra, hogy a jelenlegi, általános választójogon alapuló népakarat szerint szerveződő demokratikus hatalmi berendezkedés anarchiába taszítja a világot. Ezt a társadalmi és államszervezési berendezkedést a technikai fejlődés, főleg az online közösségi média és platformok valamint az erre épülő hatalomtechnikai megoldások teljes mértékben összezavarták. A demokrácia jelenlegi formája így már nem tudja betölteni a szerepét, mert a népakarat már csak eszköz azok kezében, akik jól kidolgozott módszertan szerint manipulálják és irányítják.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!