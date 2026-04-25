„Minden emberi élet szent” – egyszerre üzent a pápa az abortuszpártiaknak és Trumpnak

XIV. Leó pápa azzal a felhívással fordult az emberiséghez egy szombaton nyilvánosságra hozott videóüzenetében, hogy a világon mindenütt töröljék el a halálbüntetést. Előző nap az amerikai szövetségi igazságügyi minisztérium a halálbüntetés végrehajtásához vezető jogi utak lerövidítéséről és a végrehajtás módjainak bővítéséről szóló intézkedéseket jelentett be.

„Az emberi méltóság még a nagyon súlyos bűncselekmények elkövetése után sem vész el” – mondta a pápa a videóüzenetben, amelyet abból az alkalomból tett közzé, hogy szülőállamában, az egyesült államokbeli Illinois-ban 15 évvel ezelőtt törölték el a halálbüntetést.