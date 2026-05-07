„Szlava Peter Magyaru! (Dicsőség Magyar Péternek!) Lehet, hogy lassan meg kell tanulniuk majd a Magyar Honvédség díszelgő századainak ezt a köszöntést is, ha jót akarnak. Napokon belül ugyanis egy olyan honvédelmi miniszter teheti le az esküt a parlamentben, akinek édes kalácska az ukrán dicsőítő beszéd.

Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt leendő tárcavezetője sokáig gyakorolta a Szlava Ukraini! (Dicsőség Ukrajnának!) nacionalista üdvözlést is, amikor NATO-tanácskozásokon járt kiküldetésben a honvéd vezérkar főnökeként, és mindenféle felhatalmazás nélkül Ukrajnát dicsőítette, amíg fenéken nem billentették ezért a renitens viselkedésért.