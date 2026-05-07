A Fidesz egész egyszerűen leértékelte a középosztályt, a polgári értékeket – Navracsics Tibor a Mandinernek

Könnyű helyzetben vagyok, mert én a magam részéről eggyel hátrébb léptem. Tehát a pálya széléről tudok bekiabálni. Ha a párt hosszabb távon tervez, vissza kell szélesítenie mind az ideológiai látókörét, mind pedig a támogatói bázisát. Az utóbbi években a Fidesz egyre inkább elvont témákban kereste a hétköznapi élet magyarázatát. Ez ellentmond a józan észnek és a hétköznapi életet élő embereknek. Sokszor viselkedtünk úgy, mintha a politikai kérdésekben való állásfoglalás a világ legfontosabb dolga lenne a hétköznapi ember számára is. Holott a politika nem a legfontosabb dolog, sokkal fontosabb nála a gyerekek nevelése, a szülőkről való gondoskodás, a hétköznapi élet, megkockáztatom, még a hobbink is fontosabb lehet a hétköznapokban. A politika akkor válik hirtelen fontossá, amikor egy nemzet sorskérdések, jelentős döntések elé kerül, akkorra kell kialakulnia annak az értékrendnek, amely aztán alapjául szolgálhat a döntések többségi támogatásának. Mi pedig szinte mindennap teljes körű állásfoglalást kértünk a választópolgároktól valamilyen kérdésben, ami elfárasztotta őket. Az emberek élni akarják az életüket, és egy kormánynak nem utolsósorban az lenne a legfontosabb feladata, hogy ehhez a békés, csendesen folydogáló, normális élethez adjon kereteket, amelyek kiszámíthatóvá és tervezhetővé teszik. Ha ezt ismét képes lesz megvalósítani a Fidesz, akkor van jövője. Ha azonban megmarad egyfajta élcsapat jellegű pártnak, amely világnézeti kérdésekben mindig pontosan meg akarja határozni, hogy kinek mit kell gondolnia, és hogyan kell kiállni mellette, akkor nagyobb esélyt látok arra, hogy éppen a mi működésünk eredményeként gazdaságilag megizmosodó és a saját értékrendjét képviselni akaró középosztály a jövőben is elfordul a Fidesztől. Ebben az esetben április 12-e nem egyszerű megingás, hanem a hanyatlás kezdete lenne.

Orbán Viktornak ebben milyen szerepe lehet: továbbra is vezesse a közösséget, vagy háttérszerepet kellene betöltenie?

Meglátjuk. Ma a magyar politikában Orbán Viktor – ahogyan Magyar Péter fogalmazott annak idején – a naprendszer középpontja. Nézzük meg Magyar Pétert! Több évet töltött el a NER-ben, a gazdasági hátsó udvarában, s a mai napig Orbán Viktorhoz képest határozza meg magát.

Orbán Viktor megkerülhetetlen szereplője a magyar politikának, és abban bízom, hogy az is marad:

akár úgy, mint Jarosław Kaczyński, aki a háttérből a pártszövetséget, a jobboldalt irányítja, akár frontpolitikusként, aki újraszervezi a jobboldalt. Ebből a szempontból szerintem másodlagos, hogy milyen pozíciót tölt be, nagymértékben önmagában a személyisége határozza majd meg a magyar belpolitikai folyamatokat.

A Fidesz elnökének országjárásán a veszprémi Óváros téren március 27-én

Sokat halljuk, hogy a frakció célja is a megújulás és a mozgalmi jellegű politizálásra való áttérés. Megismerve a végleges névsort, ez sikerült? Hogyan tud majd nekiállni a mozgalmi létnek a párt?

Bekerültek szakpolitikusok, illetve volt egy olyan törekvés, hogy minden megyéből legalább egy képviselő legyen a frakcióban, ami a párt újjászervezése és az ott élők képviselete szempontjából is fontos. Azonban tény, néhány esetben nem látom, hogy mi a frakciótagságot megalapozó indokolás. Konkrét nevek említése nélkül jó pár politikust szívesen látnék az Országgyűlésben, és biztos vagyok abban, hogy dinamikusabbá is tenné a megújulást. A Fidesz előtt álló legfontosabb feladat most az, hogy visszatérjen a helyi szintre. Az országgyűlési választáson súlyos vereséget szenvedtünk, de két évvel ezelőtt az önkormányzati választáson jól szerepeltünk, azon a területen továbbra is a legerősebb párt vagyunk. Sok éve olyan nagyvárosokban adunk polgármestereket, mint Zalaegerszeg, Székesfehérvár, Veszprém és Debrecen, és vannak olyan polgármestereink is, akár Miskolcon, Egerben, Szekszárdon, Salgótarjánban, akik most töltik az első ciklusukat, de szemmel láthatóan gyorsan belejöttek a meglehetősen nehéz helyzetek kezelésébe is. Ezeket az erényeket, tehetségeket és embereket fel kell mutatnunk és támogatnunk kell. Az igazi potenciális erő tehát egyrészt a Fidesz önkormányzati világában van. Ne felejtsük el azt se, hogy ma a vármegyei közgyűlések mindegyike fideszes elnökkel dolgozik, a vármegyei közgyűlések képviselő-testülete Pest megye kivételével mindenhol fideszes többségű. Ezek mind olyan erőforrások, amelyeket a jövőben jobban kell használnunk, a kampányban sajnos nem tettük. Fontosnak tartom azt is, hogy újra­induljanak a szalonok, klubok, körök, amelyek ismét megnyitják, illetve megerősítik a polgári világgal való kötődésünket.

Tehát a digitális polgári körök nem helyettesítették a korábbi polgári köröket?

Nem, saját tapasztalataim legalábbis ezt mutatták. Azt láthattuk, hogy

a Tisza viszonylag sikeresen tudta az online kapcsolatteremtést először offline kapcsolatteremtéssé, aztán szavazattá változtatni, nálunk viszont ez nem sikerült.

Nem utolsósorban azért, mert a digitális polgári körök is viszonylag hamar kampányeszközzé váltak – felülről diktált üzenetekkel, központi tartalmakkal, ami megölte a helyi kezdeményezést. Még azokat a dpk-kat is, amelyek életképesnek bizonyultak, egy idő után elöntötte a központi kampányanyag. Sok jelölt és jelöltet segítő aktivista panaszkodott arra, hogy nem tudták megmutatni a saját arcukat, elmondani a terveiket a virtuális térben, mivel olyan mennyiségű központi üzenet érkezett, hogy gyakorlatilag lebénította a kapcsolatteremtést a választókkal. Ahogyan említettem, nem vagyok benne biztos, hogy a legfontosabb dolog a világon a politika. Ebből adódóan a szabadidő együttes eltöltése, akár a művelődés, akár a szórakozás, akár az ismeretterjesztés, a közügyek megvitatása kötetlenebb formában óriási jelentőségű lehet. Ahogyan 2002-ben a polgári körök lehetőséget adtak arra, hogy új véráram kerüljön a Fidesz keringésébe, most ezekben a baráti körökben, szalonokban, klubokban látnám ennek újabb lehetőségét. Persze energia, akarat és motiváció kell ahhoz, hogy ezt a hálózatot felélesszük, de szerintem az elkövetkező időszakban fontos feladat lehet.

Sokak szerint egy „Fidesz light” kormány érkezik, hiszen több egykor a Fideszhez vagy a kormányhoz kötődő személy is a kabinet tagja lesz. Mit szól ehhez?

Nem tudom, tudatos-e Magyar Péter részéről az, hogy ellenkező dolgokat tesz, mint amiket ígért korábban.

Lehet, ő ezt úgy fogja fel, mint egy machiavellista politikus, mondván, ezzel tágítja a mozgásterét. De valóban az a helyzet, ha össze akarnánk szedni a kijelentéseit, s melléjük tennénk az ellentétes döntéseit, lépéseit és mondatait, abból már most kijönne egy vaskosabb kötet. Úgy, hogy még el sem kezdte a miniszterelnöki működését. Ami Vitézy Dávidot, Orbán Anitát, Kármán Andrást és a többieket illeti, ők is illusztrációi annak, hogy hiába mondta a leendő miniszterelnök, hogy nem lehet a kabinetje tagja olyan ember, aki fontosabb kormányzati megbízást kapott a Fidesz vezetése idején. Azt kívánom nekik, találják meg a számításukat, sajnálom, hogy ott vannak, s nem minálunk. Szerintem kicsit hasonló ez a helyzet ahhoz, mint amikor 1945 után kettéosztották Németországot. Most a magyarországi polgári osztályt, polgári politikát osztották ketté: egy része most odaát található. Abban bízom, hogy ahogy német újra­egyesítés is volt, úgy lesz a polgári oldalnak is újraegyesítése, és ezek az emberek, akik talán személyes sértettségből, érthető dühből vagy akár csak – nem pejoratívan értve – karrierszempontok miatt úgy döntöttek, hogy most ott vállalnak szerepet, rájönnek, hogy a polgári értékeknek valójában ezen az oldalon van a helyük.

A Tisza egyik legfontosabb vállalása, hogy hazahozza az uniós forrásokat. Bizakodó ez ügyben?

Nehéz döntések előtt áll a Magyar-kormány, mert az Európai Bizottság azt kéri majd, hogy Magyarország hajtsa végre a gyerekvédelmi törvénnyel, illetve a migrációval kapcsolatos európai bírósági ítéleteket – ha nem azt kéri, akkor nyilvánvalóan politikai részrehajlásról van szó. Ám ha kéri, a végrehajtásuk belpolitikai konfliktust generál, amely az első nagyobb csatáját jelentheti a kormánynak. Értem, hogy ők most elszámoltatás címén minden más problémáról el akarják terelni a figyelmet, de ezek akkora jelentőségű ügyek, hogy egyszerűen nem fog menni. Ugyanakkor identitást meghatározó tényező is lehet, hogyan döntenek például a migrációs ítélet végrehajtása ügyében. Nem vagyok túl optimista. Ha az Euró­pai Bizottság ragaszkodik az álláspontjaihoz, azokhoz, amiket velünk szemben folyamatosan fenntartott, akkor nehezen tud majd megállapodni az új kormánnyal. Ha pedig nem tartja fenn a korábban hangoztatott kifogásait, akkor ugyanazzal a problémával szembesülünk, mint Lengyelország. Azt is hozzá kell tennem, azt a megállapodást az a Donald Tusk érte el, aki nemcsak volt és jelenlegi lengyel miniszterelnök, de az Európai Néppárt elnöke, valamint az Európai Tanács elnöke is volt. Magyar Péter ehhez képest sokkal szerényebb teljesítménylistát tud felmutatni.

A választás utáni időszakra egy átfogó, az önkormányzati rendszert érintő módosítócsomagot tervezett. Ezt átadja majd az utódjának?

Elkészítettük a jelentést, a kormány el is fogadta. Természetesen amennyiben lesz érdeklődés, szívesen megosztom az utódommal, de idáig még semmilyen kapcsolatfelvételi kísérlet nem történt. Látszik, van egy-két olyan téma, amely mindenképp napirendre fog kerülni, függetlenül attól, hogyan alakul az önkormányzatok sorsa. Ilyen a szolidaritási hozzájárulás ügye, amelynek kapcsán már több város bejelentette, hogy – egyébként jogsértő módon – nem fizeti be határidőre, ennek finanszírozási problémáival már a Tisza-kormány fog szembenézni. A másik, általunk is tervezett lépés lehet egy önálló budapesti törvény megalkotása, amely a fővárost végre kivenné az önkormányzati törvény hatálya alól. Az önkormányzati rendszer szinte összes többi szereplője attól szenved, hogy Budapest – méretéből adódóan – gyakorlatilag monopolizálja az önkormányzati rendszerrel kapcsolatos problémákat. Ha önálló törvény rendelkezik a fővárosról, az szerintem mindenkinek jobb.

Hogyan élte meg a saját választókerületében a vereséget, milyen visszajelzéseket kapott?

A támogatóim azt jelezték vissza, amit nagyjából én is éreztem: ilyen mértékű, földcsuszamlásszerű vereséget nem éreztünk a levegőben. Számoltam vereséggel, de ilyen mértékűvel nem. Azt szoktam mondani, hogy azért csak egyéni választókerületben indultam, mert azt akartam, hogy a helyi választópolgárok mondják meg, szükségük van-e rám a magyar politikában. Ők azt mondták, hogy nincs, ezt tudomásul vettem, levontam a megfelelő következtetéseket. Az már összetett kérdés, hogy a választókerületek többségében miért született ilyen döntés. A napokban olvastam Világosi Gábor korábbi SZDSZ-es politikus visszaemlékezését, amelyben az 1994-es választás kapcsán írta le, nem érti az eredményt, mintha semmilyen jelentőségük nem lett volna az egyéni választókerületeknek, kizárólag pártalapon szavaztak az emberek. Most mintha hasonlót láttunk volna. Sőt, emlékszem, 2010-ben a veszprémi választókerületben Pál Béla volt az ellenfelem, aki egy talpig úriember, rendkívül rokonszenves szocialista politikus. Jó viszonyban voltunk akkor is és ma is. Őt a választókerület történetében egyedüliként az első fordulóban tudtam megverni – valószínűleg akkor sem az egyéni ambíciók, az egyéni képességek számítottak, hanem a párthovatartozás. Ez viszont felveti annak a kérdését, hogy a rendszerben van-e tényleges szerepük az egyéni választókerületeknek, vagy pedig be kell látnunk, a választópolgárok alapvetően a párthovatartozás alapján szavaznak.

Azt mondta, visszavonul a közélettől, és főállású egyetemi oktató lesz. Kizárja annak a lehetőségét, hogy még visszatérjen a politikába?

Az ELTE-n fizetés nélküli szabadságon voltam tulajdonképpen már 2006 óta. Bár tartottam órákat, most visszatérek főállásba. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen pedig az egyik, az euró­pai integráció kérdéseivel foglalkozó kutatóintézetben dolgozom, amelyet én hoztam létre. Emellett, ahogyan 2006 előtt, úgy 2026 után is meg akarok maradni olyan embernek, aki a közéletben időnként véleményt nyilvánít – természetesen politikai kérdésekben is. Ami pedig a távolabbi jövőt illeti, ahogy mondani szokták: a politikában soha ne mondd, hogy soha!

Navracsics Tibor 1966-ban született Veszprémben. 1990-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán diplomázott. 2006 és 2014 között a Fidesz országgyűlési kép­viselője, 2006-tól 2010-ig frakcióvezetője. 2010 és 2014 között miniszterelnök-helyettes, valamint közigazgatási és igazságügyi miniszter volt. 2014-ben először külgazdasági és külügyminiszter, majd az Európai Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa lett. 2019-ben a Veszprém–Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa program kormánybiztosának nevezték ki. 2022 és 2026 között Veszprém megye 3-as számú választó­kerületének egyéni ország­gyűlési képvise­lője, területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, majd közigazgatási és területfejlesztési miniszter volt. Az ELTE egyetemi docense, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének alapítója.

