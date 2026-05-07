Mutatjuk azt az öt aknát, amin felrobbanhat Magyar Péter szuperkoalíciója

Eutanázia

Az eutanázia kérdésében a modern, individualista megközelítés az önrendelkezés jogát hangsúlyozza: az ember dönthessen saját élete végéről. Egy politikus, aki nyitottabb a nyugati bioetikai vitákra, hajlamos lehet ezt a perspektívát hangsúlyozni. Magyarországon az eutanázia kérdésében Karsai Dániel halálos betegsége idején alakult ki jelentős vita. Az alkotmányjogász azért küzdött, hogy a súlyos, gyógyíthatatlan betegek méltósággal fejezhessék be életüket, és ne minősüljön bűncselekménynek az ebben való segítségnyújtás.

A liberális tábor ebben a kérdésben is előrelépést vár a leendő kormánytól.

Értelemszerűen szeretnék elérni, hogy változzon a mostani magyar szabályozás egy liberális irányba. A Tisza szavazóinak a konzervatívabb része pedig nem kíván változtatást. Magyarországon ez a kérdés különösen érzékeny, és nem ritkán tabu is. A politikus és szavazói közötti különbség itt abban jelenhet meg, hogy mennyire tartják elfogadhatónak az állami szabályozás lazítását egy ilyen végletesen etikai kérdésben.

Szlovéniában egyébként nemrégen népszavazás is volt ebben a témában. A 2025. november 23-án megtartott referendumon a választók többsége (53,44 százalék) elutasította az önkéntes eutanázia és az orvos által asszisztált öngyilkosság bevezetését. A szoros eredményt hozó szavazáson a részvételi arány 41,08 százalék volt, a "nem" szavazatok győzelmével a törvénytervezet nem lépett hatályba. Nagy kérdés, hogy ezen kérdésről lesz-e népszavazás Magyarországon.