Mutatjuk azt az öt aknát, amin felrobbanhat Magyar Péter szuperkoalíciója

Egyetlen esély van a tetemes uniós bírság lezárására: ezt lépheti Magyar Péter
Sem az Európai Bizottságnak, sem a bíróságnak nincs lehetősége a bírság felfüggesztésére Lattmann Tamás szerint.
Színes választási pártként aratott sikert a Tisza április 12-én. Az alakulat a legfontosabb civilizációs kérdésekben nem mert határozott álláspontot bemutatni. Most bemutatjuk azt az öt területet, amely szétfeszítheti a Magyar Péter mögött meglévő teljes egységet.
Az elmúlt hónapokban mindenki számára világos lett, hogy Magyar Péter és a szavazótábora között több lehetséges értékkülönbség létezik. Egyelőre ezek nem kerültek élesen felszínre, de ennek ellenére kirajzolhatók olyan törésvonalak, amelyek mentén valóban feszültségek alakulhatnak ki. Most ezeket öt pontban mutatjuk be.
Magyar Péter politikai kommunikációjában többször tett nagyon éles kijelentést a migrációval kapcsolatban. Sőt a vendégmunkások esetében teljes tiltást szeretne. Mindezzel párhuzamosan a Tisza-vezér nyilatkozataiban gyakran megjelenik a jogállamiságra és európai normákra való hivatkozás, ami egy mérsékeltebb, intézményes megközelítést sugallhat a migráció kérdésében.
Ezzel szemben a magyar társadalom széles rétegeiben – beleértve potenciális támogatóit is – erős a biztonsági alapú, sokszor elutasító attitűd. Éppen ezért a legnagyobb törést a migrációs paktum és a Magyarországot sújtó napi egymilliós bírság ügye lehet. Itt túl sok mozgástere nincsen a Tisza kormánynak: vagy teljesíti Brüsszel feltételeit, vagy nem. Ha nem teljesíti, akkor marad a bírság, és várhatóan sikerül az uniós pénzeket sem hazahozni. Ha pedig enged, akkor pedig szavazótáborának egy részével kerül szembe.
Magyar Péter a genderkérdések kapcsán eddig mélyen hallgatott. Ennek a kérdésnek egyik központi eleme, hogy a magyar alaptörvényben szerepel, hogy az apa férfi, az anya nő. Liberális irányból ennek a passzusnak az eltörlését várják. Mivel a Tisza Párt az Európai Néppárt tagja, így a genderidentitás és az LMBTQ-kérdések ahol kénytelenek nyugatiasabb beszédmódot alkalmazni. Ha nem így tennének, akkor nagyon gyorsan az EPP-n kívül találhatják magukat.
Éppen ezért gyorsan kialakulhat egy kettősség:
Az abortusz kérdése klasszikus értékkonfliktus. Egy politikus képviselhet egy mérsékelt, „választás szabadságát” hangsúlyozó álláspontot, különösen jogállami és emberi jogi keretben. Ugyanakkor a társadalomban – még nem kifejezetten vallásos körökben is – jelen van egy erős morális fenntartás az abortusszal szemben. Mivel a vallásos emberek egy jelentős része is a Tiszára szavazott, így Magyar Péter ezen a téren is nehéz helyzetben van. Ha a mostani szabályozás liberalizálása felé halad, különösen a szívhangrendelet esetében, akkor sok vallásos szavazó távozhat a táborából. Abban az esetben pedig, ha nem lép semmit, hanem érvényben hagyja a jelenlegi törvényeket, akkor pedig a liberális-nagyvárosi elit mehet szembe a Tisza Párttal.
Az eutanázia kérdésében a modern, individualista megközelítés az önrendelkezés jogát hangsúlyozza: az ember dönthessen saját élete végéről. Egy politikus, aki nyitottabb a nyugati bioetikai vitákra, hajlamos lehet ezt a perspektívát hangsúlyozni. Magyarországon az eutanázia kérdésében Karsai Dániel halálos betegsége idején alakult ki jelentős vita. Az alkotmányjogász azért küzdött, hogy a súlyos, gyógyíthatatlan betegek méltósággal fejezhessék be életüket, és ne minősüljön bűncselekménynek az ebben való segítségnyújtás.
A liberális tábor ebben a kérdésben is előrelépést vár a leendő kormánytól.
Értelemszerűen szeretnék elérni, hogy változzon a mostani magyar szabályozás egy liberális irányba. A Tisza szavazóinak a konzervatívabb része pedig nem kíván változtatást. Magyarországon ez a kérdés különösen érzékeny, és nem ritkán tabu is. A politikus és szavazói közötti különbség itt abban jelenhet meg, hogy mennyire tartják elfogadhatónak az állami szabályozás lazítását egy ilyen végletesen etikai kérdésben.
Szlovéniában egyébként nemrégen népszavazás is volt ebben a témában. A 2025. november 23-án megtartott referendumon a választók többsége (53,44 százalék) elutasította az önkéntes eutanázia és az orvos által asszisztált öngyilkosság bevezetését. A szoros eredményt hozó szavazáson a részvételi arány 41,08 százalék volt, a "nem" szavazatok győzelmével a törvénytervezet nem lépett hatályba. Nagy kérdés, hogy ezen kérdésről lesz-e népszavazás Magyarországon.
Magyarországon a baloldali, liberális tábor régóta követeli az állam és egyház szétválasztásának erősebb formáját, hangsúlyozva az intézményi függetlenséget és az átláthatóságot. Magyar Péter ebben a témában sem nyilatkozott eddig semmi konkrétat. Ugyanakkor a magyar társadalomban az egyház – még csökkenő vallásosság mellett is – kulturális és identitásképző tényező. Sok választó nem teológiai alapon, hanem hagyományőrzésként tekint az egyház szerepére.
Így egy radikálisabb szekularizációs álláspont könnyen idegennek hathat a Tisza-bázis egy része számára.
A fenti öt terület mindegyike olyan „civilizációs kérdés”, ahol nemcsak politikai, hanem mélyebb kulturális és morális különbségek is meghúzódnak. Egy politikus – különösen egy új szereplő – gyakran többféle választói réteget próbál megszólítani, ami óhatatlanul belső feszültségekhez vezethet. Magyar Péter és a Tisza Párt esetében ezek a feszültségek komoly módon még nem jelentek meg. Azt sem lehet megjósolni, hogy a jövőben ezek valóban felszínre kerülnek-e. Egyelőre a nagy ügyekben vagy nem tudjuk, mit gondol a Tisza Párt valójában, vagy pedig nagyon ügyesen el vannak ezek reteszelve. A következő hónapok törvénykezése során kiderül, milyen stratégia mentén próbálja kezelni Magyar Péter ezeket a „politikai aknákat”.
