weber manfred weber gulyás gergely Wáberer Magyar Péter Varga Judit európai bizottság

Visszatér Varga Judit; ez lehet Wáberer bosszúja; Von der Leyen elgáncsolta Magyar Péter brüsszeli tervét

2026. május 07. 05:56

Új projektbe fog a korábbi igazságügyi miniszter, további részletek derültek ki Wáberer György és a Tisza Párt kapcsolatáról, Magyar Péterék a magyar uniós biztost támadták, de leállították őket Brüsszelből, Gulyás Gergely pedig kjelentette, mindenkit meg fognak védeni, akit ártatlanul támadnak – ezek voltak a legolvasottabb híreink szerdán.

Olvasson bele az előző nap legolvasottabb cikkeibe a Mandineren!

Előkerült Varga Judit, hosszú hallgatás után rendszeres műsorral tér vissza a nyilvánosságba

Varga Judit egy új, jogi témájú podcast műsorvezetőjeként tér vissza a nyilvánosság elé. A volt igazságügy-miniszter a Közép-európai Akadémia új sorozatában fog közép-európai jogi és tudományos kérdésekkel foglalkozni.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Gulyás Gergely: A Fidesz mindenkit meg fog védeni, akit boszorkányüldözés alá vet az új kormány

Gulyás Gergely új videóval jelentkezett, melyben a kormány által 16 év alatt elért eredmények rövid felsorolása után arra figyelmeztetett, hogy 

az új hatalom és a balliberális média kollektív bűnösséggel bélyegezné meg a nemzeti oldalt néhány korrupciógyanút felvető ügy miatt”.

„A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni. A boszorkányüldözést nem támogatjuk” – húzta alá.

Ez lehet Wáberer György bosszúja: kiderült, mi történhetett a színfalak mögött

Kiderült, mi lehet az oka a különös konfliktusnak. Wáberer György először 100 millió forintot utalt a Tisza Pártnak, de állítólag azt senki nem vette észre. Amikor a nagyvállalkozó elismerte a támogatást, Magyar Péter azonnal lerúgta magáról az ügyet.

Közben azonban a színfalak mögött történhetett valami, ami egészen más megvilágításba helyezi a nagy összegű adományozás botrányát. A Világgazdasághoz nemrég olyan információk jutottak el, amelyek magyarázatul szolgálhatnak a furcsa történésekre. Értesülésük szerint

Euractiv: Magyar Péter vérengzést akart, de Von der Leyen és Weber visszafogta az elszabadult hajóágyút

Újabb érdekes részletek derültek ki a brüsszeli háttéralkuk világából. Magyar Péter EP-képviselői komoly nyomást gyakoroltak azért, hogy Várhelyi Olivér távozzon az Európai Bizottságból, ám Manfred Weber végül megálljt parancsolt az akciónak.

Az Euractiv szerint a Tisza Párt EP-képviselői egy költségvetési szavazáshoz kapcsolódva próbálták keresztülvinni a Várhelyi távozását sürgető politikai üzenetet. Bár egy ilyen parlamenti állásfoglalás jogilag nem kényszerítette volna lemondásra a magyar biztost, komoly politikai nyomást helyezhetett volna Ursula von der Leyenre.

A lap szerint a Manfred Weber vezette néppárti vezetés végül lesöpörte a kezdeményezést, és az EPP végül nem engedte át a kezdeményezést. Egy másik néppárti forrás szerint Weber lépése összehangolt volt az Európai Bizottság elnökével.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2026. május 07. 06:40
novákkal együtt sokat tettek a mostani helyzetért - ha visszatér egy szavazót biztos elveszít a fidesz
duro_dorka
2026. május 07. 06:38
Nem szoktam belföldre írni, de ez kivétel: Varga Judit rendkívüli ember, sok empátiával, sok intelligenciával, sok vezetői vénával, és sok okossággal megáldott magungfajta, nemzeti csodálados nő. Miniszterelnöknek született Judit, ehhez kétség nem fér, Ő az ász a kártyapakliban. Hatalmas erők most időlegesen félretolták Juditot, de hiszem, hogy eljön az idő, amikor a Drága Judit átveszi Magyarország kormányzását... Ámen.
