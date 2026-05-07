Visszatér Varga Judit; ez lehet Wáberer bosszúja; Von der Leyen elgáncsolta Magyar Péter brüsszeli tervét

Előkerült Varga Judit, hosszú hallgatás után rendszeres műsorral tér vissza a nyilvánosságba
Komoly tervei vannak.
Új projektbe fog a korábbi igazságügyi miniszter, további részletek derültek ki Wáberer György és a Tisza Párt kapcsolatáról, Magyar Péterék a magyar uniós biztost támadták, de leállították őket Brüsszelből, Gulyás Gergely pedig kjelentette, mindenkit meg fognak védeni, akit ártatlanul támadnak – ezek voltak a legolvasottabb híreink szerdán.
Varga Judit egy új, jogi témájú podcast műsorvezetőjeként tér vissza a nyilvánosság elé. A volt igazságügy-miniszter a Közép-európai Akadémia új sorozatában fog közép-európai jogi és tudományos kérdésekkel foglalkozni.
Gulyás Gergely új videóval jelentkezett, melyben a kormány által 16 év alatt elért eredmények rövid felsorolása után arra figyelmeztetett, hogy
az új hatalom és a balliberális média kollektív bűnösséggel bélyegezné meg a nemzeti oldalt néhány korrupciógyanút felvető ügy miatt”.
„A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni. A boszorkányüldözést nem támogatjuk” – húzta alá.
„A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni” – fogalmazott a Fidesz frakcióvezetője.
Kiderült, mi lehet az oka a különös konfliktusnak. Wáberer György először 100 millió forintot utalt a Tisza Pártnak, de állítólag azt senki nem vette észre. Amikor a nagyvállalkozó elismerte a támogatást, Magyar Péter azonnal lerúgta magáról az ügyet.
Közben azonban a színfalak mögött történhetett valami, ami egészen más megvilágításba helyezi a nagy összegű adományozás botrányát. A Világgazdasághoz nemrég olyan információk jutottak el, amelyek magyarázatul szolgálhatnak a furcsa történésekre. Értesülésük szerint
Újabb érdekes részletek derültek ki a brüsszeli háttéralkuk világából. Magyar Péter EP-képviselői komoly nyomást gyakoroltak azért, hogy Várhelyi Olivér távozzon az Európai Bizottságból, ám Manfred Weber végül megálljt parancsolt az akciónak.
Az Euractiv szerint a Tisza Párt EP-képviselői egy költségvetési szavazáshoz kapcsolódva próbálták keresztülvinni a Várhelyi távozását sürgető politikai üzenetet. Bár egy ilyen parlamenti állásfoglalás jogilag nem kényszerítette volna lemondásra a magyar biztost, komoly politikai nyomást helyezhetett volna Ursula von der Leyenre.
A lap szerint a Manfred Weber vezette néppárti vezetés végül lesöpörte a kezdeményezést, és az EPP végül nem engedte át a kezdeményezést. Egy másik néppárti forrás szerint Weber lépése összehangolt volt az Európai Bizottság elnökével.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter