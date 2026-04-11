háború varga judit országgyűlési választás 2026 igazságügyi miniszter magyarország Magyar Péter

Megtörte a csendet Varga Judit: „Én a békére szavazok, nem a háborúra”

2026. április 11. 13:40

A volt igazságügyi miniszter arról is írt Facebook-oldalán, hogy az országépítőket támogatja a rombolókkal szemben.

2026. április 11. 13:40
Varga Judit volt igazságügyi miniszter, aki jó ideje nem szólalt meg közéleti kérdésekben, egy nappal a választás előtt egy sokatmondó posztot osztott meg közösségi oldalán.

Ebben arról írt, hogy 

én a békére szavazok, nem a háborúra. A nyugalomra, nem a zűrzavarra. A valódi szeretetre, nem a manipulációra.

Az országépítőkre, nem a rombolókra és magyart magyar ellen uszítókra. A csendes helytállásra, nem a kérkedő árulásra”.

„Hajrá, Magyarország!” – zárta bejegyzését Magyar Péter volt felesége.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

A poszt alatt Varga Judit megjegyezte, hogy „egyébként az interneten terjedő tiszás álhír nem igaz, nem írtam semmilyen életrajzi könyvet. Még”.

Nyitókép: Varga Judit Facebook-oldala

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Almassy
2026. április 11. 14:18
Akinek nem inge, ne szarjon gatyába.
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. április 11. 14:17 Szerkesztve
holnapután én nem lennék magyar péter az fix
Bi Tang Tomee
2026. április 11. 14:15
Nini, a tiszás férgek hogy előmásztak a ganaj alól... A választások után Varga Juditnak kormányzati munkát kell adni, mert nagyon jól teljesített a brüsszeli Soros-birodalom elleni harcban.
westend
2026. április 11. 14:14
szantofer 2026. április 11. 14:10 • "Megérte?" - természetesen, mivel neki megmaradt a gerince, poloskáddal ellentétben. De ezt neked nem kell értened tampon.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!