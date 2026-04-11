Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij – filmen, ahogy még sosem látta őket! (VIDEÓ)

Nem, ez nem csak leegyszerűsítő „propaganda”, hanem kőkemény tények, egy nagyon aprólékos, ukrán szerző által írt munkára és több interjúra alapozva.

Nem, nem csak azért érdekes, mert akadnak életrajzi, jellembeli vagy éppen kampánytechnikai hasonlóságok:

a jelenlegi ukrajnai rezsim alighanem jól megmutatja, mi várna hazánkra egy hasonló komprádorkormány hatalomra kerülése esetén.

A szerzővel magával is több magyarországi interjú is készült, mi sem maradhattunk ki a sorból; az 500 oldalas könyvet átrágva pedig megdöbbentő hasonlóságokat találtunk.

Még akkor is, ha Volodimir Zelenszkij nem saját bosszúprojektjét futtatta fel, hanem a hatalmi körből kiszorult Ihol Kolomojszkij oligarcha eszközeként kezdte – szemben a fordított pályát bejáró Magyar Péterrel – a végeredmény ugyanaz, ugyanazok a nyugati szereplők, ugyanaz a tőke, és nagyon hasonló politikai függések.