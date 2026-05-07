harry kane Hvicsa Kvarachelia Luis Enrique Bajnokok Ligája Bayern München statisztika lapszemle PSG

Több helyen is odaszúrtak a németeknek – itt a magyarázat arra, miért nem járt büntető a Bayernnek a PSG ellen!

2026. május 07. 05:40

Bár a visszavágó nem hozott kilenc gólt, izgalmakban nem volt hiány. Csokorba szedtük, hogyan reagáltak a külföldi lapok a PSG döntőbe jutására és a Bayern kiesésére.

2026. május 07. 05:40
Balázs Dávid

Ahogyan arról beszámoltunk, a címvédő francia Paris Saint–Germain 1–1-es döntetlent játszott a német Bayern München vendégeként a labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntőjének szerdai visszavágóján, így 6–5-ös összesítéssel bejutott a budapesti fináléba, ahol az Arsenal ellen szállhat harcba a trófeáért. A lefújás után megnéztük, mit írt a nemzetközi sajtó a müncheni második meccsről, továbbá kigyűjtöttük a legérdekesebb statisztikákat.

Nem a Bayernnek kedveztek a játékvezető ítéletei – a büntető és a második sárga lap is elmaradt
Nem a Bayernnek kedveztek a játékvezető ítéletei – a büntető és a második sárga lap is elmaradt (Fotó: Franck Fife/AFP)

A Bayern München lemarad a Bajnokok Ligája döntőjéről.

A visszavágón a hátul jól védekező Paris Saint-Germain ellen hamar hátrányba került, és csak a hosszabbításban tudott szépíteni, viszont Kane gólja túl későn jött”

– írta a német Kicker, amely egy másik cikkében arra az esetre hívta fel a figyelmet a 29. percből, amikor Nuno Mendes a kezezésért nem kapta meg a második sárga lapját, sőt, még a PSG jöhetett szabadrúgással, mert Joao Pinheiro játékvezető elnézhette, hogy ki kezezett.

A Bayern vezérigazgatója, Jan-Christian Dreesen szerint elfogadhatatlan, hogy egy olyan bíró kapta ezt a meccset, akinek csupán 15 BL-találkozója volt, és ez látszott is a döntésein.

Max Eberl sportigazgató megjegyezte: ha emberelőnybe kerültek volna, minden másképpen alakulhatott volna.

A PSG-t dicsérik, a Bayernt kritizálják

A külföldi oldalak alapvetően megérdemelt PSG-továbbjutásról írtak, de természetesen a vitatott ítéletekre is felhívták a figyelmet – derült ki a Kicker gyűjtéséből.

A francia L'Équipe emlékeztetett arra, hogy a PSG tavaly éppen ebben a stadionban, a müncheni Allianz Arénában nyerte meg a Bajnokok Ligája döntőjét, most pedig megint itt ünnepelhet a csapat.

A francia labdarúgás történelmét gyakran Münchenben írják, az Allianz Aréna pedig továbbra is a végtelen öröm forrása a PSG számára.

A fővárosi klubnak az Inter felett aratott május 31-i szenzációs győzelme óta nagyon szoros kapcsolata van a bajor fellegvárral, és ezt a Bajnokok Ligája elődöntőjének szerdai visszavágóján elért megérdemelt döntetlennel csak még szorosabbá tette.”

A Le Figaro így fogalmazott:

„Döntőben a Paris Saint-Germain! A párizsiak egy rendkívül izgalmas mérkőzésen hősiesen védekeztek, és megszenvedtek a sikerért.

A második csillag még sosem volt ilyen közel.”

Luis Enrique ismét döntőbe vezette a PSG-t (Fotó: Franck Fife/AFP)

Spanyolországban a Marca a PSG spanyol vezetőedzőjének újabb sikerére helyezte a hangsúlyt:

Luis Enrique irányításával ismét szent földdé vált München a PSG számára.

Dembélé korai gólja tovább növelte az első meccsen megszerzett előnyt – Harry Kane hosszabbításban szerzett találata már túl későn jött a Bayernnek. A párizsiak az Arteta vezette Arsenal ellen védhetik meg a címüket.”

Az As a „Bestia Negra” jelzőt használta a PSG-re, ami fekete fenevadat jelent. Még a Real Madrid–Bayern BL-negyeddöntő előtt a bajor klub közölt egy múltidéző cikket (a két csapat először 50 éve, 1976-ban találkozott), amelyben azt fejtegette, hogy a spanyol gárda számára a Bayern München a „Bestia Negra”, ami egy egyfajta legyőzhetetlen ellenséget jelent. Az, hogy mennyire találó vagy sem ez a becenév, amit adtak maguknak a bajorok, abba most nem mennénk bele, mindenesetre a madridi kötődésű As egy kicsit odaszúrt nekik azzal, hogy kijelentette:

A PSG a »Bestia Negra«.”

A barcelonai Mundo Deportivo érthető módon az FC Barcelona-legenda Enrique sikerére fókuszált.

„Luis Enrique PSG-je Mikel Arteta Arsenaljával néz szembe a május 30-i Bajnokok Ligája-döntőben. A budapesti Puskás Arénában spanyol edzők csatája lesz.

Míg az első felvonás a futballtörténelem egyik legjobb mérkőzéseként vonult be a köztudatba, a PSG és a Bayern visszavágóját inkább a feszültség és az idegesség jellemezte.”

Az angol BBC megmagyarázta, miért nem kapott büntetőt a Bayern.

„Az elődöntő visszavágójából nem lett olyan klasszikus, mint a párizsi első mérkőzésből.

A Bayernnél meg voltak győződve arról, hogy az első félidőben tizenegyest kellett volna kapniuk, amikor is Vitinha a saját tizenhatosán belül Joao Neves kezére rúgta a labdát, ám a szabálykönyv szerint nem ítélhető büntető, ha a labda csapattárstól érkezett.”

Az Arsenal mellett a PSG jön Budapestre (Fotó: Franck Fife/AFP)

A brit The Guardian a PSG-t méltatta:

„A Paris Saint-Germain játszik az Arsenallal a Bajnokok Ligája döntőjében, mert a vendégek céltudatosan futballoztak, kioltották a Bayern München játékát, és kitartottak, miután sikerült tovább növelniük a Párizsban szerzett előnyüket.”

Végezetül így az osztrák Kronenzeitung:

A PSG ünnepel, a Bayern pedig a kardjába dől. Vincent Kompany vezetőedző irányításával a német bajnok számára idő előtt foszlott szerte a triplázásról szőtt álom.

Kane-ék támadásban nem találták meg a módját annak, hogy ártani tudjanak a kompaktul védekező vendégeknek.”

Statisztikák

Most pedig vessünk egy pillantást a legérdekesebb statisztikákra!

Az Opta felhívta arra a figyelmet, hogy 2020 óta a Paris Saint-Germain jutott be a legtöbbször (3) a BL-döntőbe.

A PSG a harmadik BL-döntőjére készül – ennél többször egy francia csapat sem szerepelt BL-fináléban. Továbbá a Liverpool óta (2017–2018, 2018–2019) az első olyan gárda, amely egymást követő két kiírásban is bejutott a döntőbe.

Ez lesz a negyedik olyan BL-döntő, amelyen a két csapat vezetőedzőjét ugyanaz a nemzet adja. Ezúttal spanyolok.

A Bayern–PSG-n 33 kísérletből csupán két gól született (6 százalékos hatékonyság), míg az első mérkőzésükön úgy volt kilenc találat, hogy „csupán” 22-szer próbálkoztak (41 százalékos hatékonyság).

Hvicsa Kvarachelia az a játékos, aki ezidáig a legtöbb gólból vette ki a részét a mostani BL-kiírásban (hét gól és három gólpassz).

Végezetül Harry Kane. Az angol csatárklasszis 13 BL-meccsen 14 gólt szerzett, ami angol játékostól rekord, ráadásul az utolsó hét BL-találkozón mindig betalált. Továbbá ő lett az első Bayern-futballista, valamint összességében Cristiano Ronaldo (2012. április – 2013- április) után a második, aki egymást követő hat egyenes kieséses BL-mérkőzésen is gólt szerzett.

Labdarúgó Bajnokok Ligája
Elődöntő, visszavágó
Bayern München (német)–Paris Saint-Germain (francia) 1–1 (Kane 90+4., ill. O. Dembélé 3.)

  • Továbbjutott: a PSG, 6–5-ös összesítéssel


Nyitókép: Odd/Andersen/AFP

***

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
vakiki
2026. május 07. 08:40
A Bayern magára vethet. Elpuskázta a lehetőséget. Sokkal jobban kellett volna játszaniuk,most kellett volna az örömfoci. A bíró sem állt a helyzet magaslatán,szerintem a Bayern ellen fújt. A PSG-t nagyon nem bírom,de ha kikaptak volna,akkor is utálnám őket. Nincs rá magyarázatom,csak az érzésem.
savrena
2026. május 07. 08:12
Az edzők közötti különbség döntött. A Bayern egész meccsen kereste a PSG kompakt védekezésének az ellenszerét, amit a végére meg is találtak, amikor már gyakorlatilag védő nélkül játszottak. Magyarul a nehézkes Laimer, Upamecano és Tah helyett az elejétől fogva gyorsabb embereket kellett volna tenni a védelembe, akik tudnak segíteni támadásban is - nagy masszív rohamokat a PSG nem vezetett, vcsak kontrákat. Kompany sokat tanulhat a dologból, Luis Enrique messze előtte jár.
cutcopy
2026. május 07. 07:33
Bayern-PSG döntő kellett volna..
74bro
2026. május 07. 06:52
Na, a beduin arabok a nagy pakisztáni város csapata ellen egy európai kupadöntőben. Hogy ezt is megérhettem! Progresszió, sokszínűség, csodálatos! Szivárványos zászlócskákat osztanak majd a Puskásban?
