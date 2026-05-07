Több helyen is odaszúrtak a németeknek – itt a magyarázat arra, miért nem járt büntető a Bayernnek a PSG ellen!

– írta a német Kicker, amely egy másik cikkében arra az esetre hívta fel a figyelmet a 29. percből, amikor Nuno Mendes a kezezésért nem kapta meg a második sárga lapját, sőt, még a PSG jöhetett szabadrúgással, mert Joao Pinheiro játékvezető elnézhette, hogy ki kezezett.

A Bayern vezérigazgatója, Jan-Christian Dreesen szerint elfogadhatatlan, hogy egy olyan bíró kapta ezt a meccset, akinek csupán 15 BL-találkozója volt, és ez látszott is a döntésein.

Max Eberl sportigazgató megjegyezte: ha emberelőnybe kerültek volna, minden másképpen alakulhatott volna.

A PSG-t dicsérik, a Bayernt kritizálják

A külföldi oldalak alapvetően megérdemelt PSG-továbbjutásról írtak, de természetesen a vitatott ítéletekre is felhívták a figyelmet – derült ki a Kicker gyűjtéséből.