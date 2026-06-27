Megszólalt a Fidesz a független benzinkutak helyzetéről

Az azóta hivatalba lépett Tisza-kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik „elsunnyogni” a kifizetést – mutatott rá a kommunikációs igazgató. „Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást!” – írta közleményében Havasi Bertalan.
A Független Benzinkutak Szövetsége pénteken töltőállomás-bezárásokkal tiltakozott amiatt, hogy a jelek szerint a Tisza-kormány nem kívánja kifizetni a tulajdonosokat megillető kártérítést, amit a védett árak okozta veszteségeikért kapnának. A korábban a Fidesz-kormány által meghozott kárpótlásról szóló jogszabály kapcsán Gépész László a Világgazdaságnak azt mondta, hogy próbáltak egyeztetni a minisztériummal, de mindössze egy eredménytelen megbeszélésen vannak túl Tótth Tamás államtitkárral. Kapitány István pedig Balla György ezirányú parlamenti kérdésére válaszul mindössze annyit mondott, hogy nem találtak ilyen címen elkülönített összeget a költségvetésben.
Nyitókép: Lapis Renáta