Megszólalt a Fidesz a független benzinkutak helyzetéről

A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében hangsúlyozta:

a kormányváltás nem teszi meg nem történtté a megállapodást a kisbenzinkutakkal.

Emlékeztetett: az Orbán-kormány bevezette az üzemanyagárstopot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket.