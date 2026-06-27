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havasi bertalan független benzinkutak szövetsége fidesz

Megszólalt a Fidesz a független benzinkutak helyzetéről

2026. június 27. 16:34

A kormányváltás nem semmisíti meg a korábban kötött megállapodást – közölte Havasi Bertalan.

2026. június 27. 16:34
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A Fidesz azt követeli a kormánytól, hogy haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást a kisebb, független benzinkutak számára. Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményében hangsúlyozta:

a kormányváltás nem teszi meg nem történtté a megállapodást a kisbenzinkutakkal.

Emlékeztetett: az Orbán-kormány bevezette az üzemanyagárstopot, hogy megvédje a magyar családokat az egekbe szökő benzináraktól, ezzel egyidejűleg megállapodott a kisebb, független benzinkutakkal, hogy kompenzálja az ebből adódó veszteségeiket.

Az azóta hivatalba lépett Tisza-kormány azonban semmit sem tett a megállapodás végrehajtása érdekében, igyekszik „elsunnyogni” a kifizetést – mutatott rá a kommunikációs igazgató. „Ami jár, az jár, a Fidesz követeli, hogy Magyar Péter kormánya haladéktalanul fizesse ki a kárenyhítő támogatást!” – írta közleményében Havasi Bertalan.

A Független Benzinkutak Szövetsége pénteken töltőállomás-bezárásokkal tiltakozott amiatt, hogy a jelek szerint a Tisza-kormány nem kívánja kifizetni a tulajdonosokat megillető kártérítést, amit a védett árak okozta veszteségeikért kapnának. A korábban a Fidesz-kormány által meghozott kárpótlásról szóló jogszabály kapcsán Gépész László a Világgazdaságnak azt mondta, hogy próbáltak egyeztetni a minisztériummal, de mindössze egy eredménytelen megbeszélésen vannak túl Tótth Tamás államtitkárral. Kapitány István pedig Balla György ezirányú parlamenti kérdésére válaszul mindössze annyit mondott, hogy nem találtak ilyen címen elkülönített összeget a költségvetésben.

Nyitókép: Lapis Renáta

 

Összesen 3 komment

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Galerida
2026. június 27. 16:40
Annak idején a Fidesz azokat a libásokat is kártalanította, akiket még Bajnai vert át a rá jellemző alattomossággal! Gondolom most azok is péterre szavaztak...
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