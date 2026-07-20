„Ha a NER annyira borzalmas/szörnyű/diktatórikus/hibrid/választásosautokratikus/vagyonelrabló/embertelen rezsim volt, hogy az eltakarítása megalapozza a jogállami keretek időleges átlépését, akkor hogyan viselhet ma közhivatalt olyan, aki a NER-ben államtitkár/nagykövet/vezérkari főnök/állami cégvezető/kormánypropagandista/miniszteri beszédíró/az állampárt, illetve ifjúsági szervezete tagja volt, a NER-nél vezető állami állásra pályázott, illetőleg a vagyonelrabló rezsimtől kitüntetést, állami támogatást, avagy állami megrendelést fogadott el?”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás