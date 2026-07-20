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NER Schiffer András Magyar Péter Fidesz

A NER borzalmas / szörnyű / diktatórikus / hibrid / választásosautokratikus / vagyonelrabló / embertelen rezsim volt

2026. július 20. 11:29

Az eltakarítása megalapozza a jogállami keretek időleges átlépését.

2026. július 20. 11:29
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Schiffer András
Schiffer András
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„Ha a NER annyira borzalmas/szörnyű/diktatórikus/hibrid/választásosautokratikus/vagyonelrabló/embertelen rezsim volt, hogy az eltakarítása megalapozza a jogállami keretek időleges átlépését, akkor hogyan viselhet ma közhivatalt olyan, aki a NER-ben államtitkár/nagykövet/vezérkari főnök/állami cégvezető/kormánypropagandista/miniszteri beszédíró/az állampárt, illetve ifjúsági szervezete tagja volt, a NER-nél vezető állami állásra pályázott, illetőleg a vagyonelrabló rezsimtől kitüntetést, állami támogatást, avagy állami megrendelést fogadott el?”

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

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Összesen 35 komment

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Sorrend:
pollip
2026. július 20. 13:07
Hát igen:-)))))
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kisskiss-6
2026. július 20. 13:03
🍓 H​​e​l​​y​​​i​ ​​c​​s​a​​​j​​​ok ​​szexre ​m​​á​​​r​a​​:​​​ 👉 𝗡​​𝗨​𝟒​​.​​​𝗧​​𝗢​​𝗣
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tikkadt-szocske
2026. július 20. 13:00
A globalista bolsevikok készségesen elfogadják a jobboldali patrióták ideológiáját, amikor az említettek már nincsenek az élők sorában és a bolsevikok megülték a tort is a sírjuk felett. Elfogadás...azt majd akkor, amikor Sorosék nyújtják a pénzt.
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kisskiss-6
2026. július 20. 12:59
🍓 H​e​l​​y​​​i​​ ​​​c​s​​​a​​​j​​ok ​​szexre ​​​m​​á​​r​a​:​​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​​​.​​​𝗧​​​𝗢​​𝗣
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