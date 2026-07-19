Ma ugyan ezt a többség támogatja, de a politikai ellenfelek megalázásának azonban mindig megvan az ára. Ez nem egy békés és nyugodt Magyarországhoz vezet, hanem egy olyan országhoz, ahol a politikai bosszúspirál válik természetessé.

A történelemben számtalanszor láthattuk, hogy a győztesek gyakran az igazságtételre hivatkozva megalázzák a veszteseket. Rövid távon ez erődemonstrációnak tűnhet, hosszú távon azonban sokszor újabb konfliktusokhoz vezet. A tartós stabilitást nem a politikai ellenfél megsemmisítése, hanem az önmérséklet teremti meg.

Ugyanez lehet a magyar belpolitikában is. A győztes fél most úgy érzi, bármit megtehet. A népszerűség azonban gyorsan változik. Aki ma fent van, az holnap könnyen lent találhatja magát. Ha pedig minden új többség ugyanazzal a logikával él vissza a hatalmával, amellyel az előzőt vádolta, abból nem nemzeti megbékélés, hanem végtelen politikai leszámolás következik.