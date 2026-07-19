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A tartós stabilitást nem a politikai ellenfél megsemmisítése, hanem az önmérséklet teremti meg.
A választás utáni első 100 napot a politikában a mézeshetek időszakának nevezik. Ilyenkor jellemzően rekordmagasan van a győztes politikai oldal támogatottsága. Ez a Tisza Pártra különösen igaz: egyes felmérések szerint még a 73 százalékot is eléri.
Magyar Péter jól láthatóan ezt az időszakot arra használja, hogy bebetonozza a hatalmát, és leszámoljon, sőt megalázza politikai ellenfeleit. Mindezt úgy, hogy még soha nem szavaztak annyian egyetlen ellenzéki pártra sem, mint idén április 12-én a Fideszre. Vagyis a jelenlegi ellenzék minden korábbinál erősebb választói felhatalmazással rendelkezik.
Ennek ellenére megtiltotta a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének, hogy elinduljon a választáson és a jövőben miniszterelnök lehessen. Az ellenzéki képviselők jelentős részét kizárta abból, hogy 2030-ban ismét megmérettethesse magát. A saját elképzelései szerint alakítja át az Alkotmánybíróságot, és a jogállamiság alapvető elveit sértve mozdítja el a közjogi méltóságokat, köztük a köztársasági elnököt.
Ma ugyan ezt a többség támogatja, de a politikai ellenfelek megalázásának azonban mindig megvan az ára. Ez nem egy békés és nyugodt Magyarországhoz vezet, hanem egy olyan országhoz, ahol a politikai bosszúspirál válik természetessé.
A történelemben számtalanszor láthattuk, hogy a győztesek gyakran az igazságtételre hivatkozva megalázzák a veszteseket. Rövid távon ez erődemonstrációnak tűnhet, hosszú távon azonban sokszor újabb konfliktusokhoz vezet. A tartós stabilitást nem a politikai ellenfél megsemmisítése, hanem az önmérséklet teremti meg.
Ugyanez lehet a magyar belpolitikában is. A győztes fél most úgy érzi, bármit megtehet. A népszerűség azonban gyorsan változik. Aki ma fent van, az holnap könnyen lent találhatja magát. Ha pedig minden új többség ugyanazzal a logikával él vissza a hatalmával, amellyel az előzőt vádolta, abból nem nemzeti megbékélés, hanem végtelen politikai leszámolás következik.
Magyarország ennél többet érdemel! Isten óvja Magyarországot!
nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert