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fidesz Magyar Péter alkotmánybíróság

A győztes fél most úgy érzi, bármit megtehet

2026. július 19. 08:26

A tartós stabilitást nem a politikai ellenfél megsemmisítése, hanem az önmérséklet teremti meg.

2026. július 19. 08:26
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Deák Dániel
Deák Dániel
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A választás utáni első 100 napot a politikában a mézeshetek időszakának nevezik. Ilyenkor jellemzően rekordmagasan van a győztes politikai oldal támogatottsága. Ez a Tisza Pártra különösen igaz: egyes felmérések szerint még a 73 százalékot is eléri.

Magyar Péter jól láthatóan ezt az időszakot arra használja, hogy bebetonozza a hatalmát, és leszámoljon, sőt megalázza politikai ellenfeleit. Mindezt úgy, hogy még soha nem szavaztak annyian egyetlen ellenzéki pártra sem, mint idén április 12-én a Fideszre. Vagyis a jelenlegi ellenzék minden korábbinál erősebb választói felhatalmazással rendelkezik.

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Ennek ellenére megtiltotta a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének, hogy elinduljon a választáson és a jövőben miniszterelnök lehessen. Az ellenzéki képviselők jelentős részét kizárta abból, hogy 2030-ban ismét megmérettethesse magát. A saját elképzelései szerint alakítja át az Alkotmánybíróságot, és a jogállamiság alapvető elveit sértve mozdítja el a közjogi méltóságokat, köztük a köztársasági elnököt.

Ma ugyan ezt a többség támogatja, de a politikai ellenfelek megalázásának azonban mindig megvan az ára. Ez nem egy békés és nyugodt Magyarországhoz vezet, hanem egy olyan országhoz, ahol a politikai bosszúspirál válik természetessé.

A történelemben számtalanszor láthattuk, hogy a győztesek gyakran az igazságtételre hivatkozva megalázzák a veszteseket. Rövid távon ez erődemonstrációnak tűnhet, hosszú távon azonban sokszor újabb konfliktusokhoz vezet. A tartós stabilitást nem a politikai ellenfél megsemmisítése, hanem az önmérséklet teremti meg.

Ugyanez lehet a magyar belpolitikában is. A győztes fél most úgy érzi, bármit megtehet. A népszerűség azonban gyorsan változik. Aki ma fent van, az holnap könnyen lent találhatja magát. Ha pedig minden új többség ugyanazzal a logikával él vissza a hatalmával, amellyel az előzőt vádolta, abból nem nemzeti megbékélés, hanem végtelen politikai leszámolás következik. 

Magyarország ennél többet érdemel! Isten óvja Magyarországot!

nyitókép: MTI / Hegedüs Róbert

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
kisskiss-6
2026. július 19. 08:55
🍓 H​e​l​​y​i​ ​​c​​s​a​​j​​​ok ​​szexre ​m​​á​r​​a​​:​ 👉 𝗡​​𝗨​𝟒​​​.​𝗧​​​𝗢​​𝗣
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salátás
2026. július 19. 08:54
rottyos-ducse 2026. július 19. 08:52 Elobb a megtrlas, Dani baba --------- szépen hozod a forgó szemmel hörgő prolit!
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rottyos-ducse
2026. július 19. 08:52
Elobb a megtrlas, Dani baba Mindent a maga idejeben
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kisskiss-6
2026. július 19. 08:51
🍓 H​e​​l​​y​​i​​​ ​​c​​​s​​a​j​ok ​​szexre ​​​m​​​á​r​​​a​​:​ 👉 𝗡​​𝗨​​​𝟒​​​.​𝗧​𝗢​​​𝗣
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