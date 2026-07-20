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havasi bertalan sulyok tamás polgár judit fidesz

Megszólalt Havasi Bertalan Polgár Judit lehetséges köztársasági elnöki jelöléséről

2026. július 20. 10:29

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint lényegtelen a személy kérdése.

2026. július 20. 10:29
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Ma Magyarországon „tiszás önkényuralom” van, Sulyok Tamás államfőt erőszakkal távolították el, így „lényegtelen a személy kérdése” köztársasági elnöki posztra – közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója hétfőn az MTI-vel azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter miniszterelnök vasárnap bejelentette, hatalmas megtiszteltetésnek érezné, ha Polgár Judit elvállalná a köztársasági elnöki felkérést.

Havasi Bertalan úgy fogalmazott: 

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„teljesen lényegtelen a személy kérdése, még a »jelölés« és a »társadalmi egyeztetés« összes tenyérbemászó körülményével együtt is”.

Azt írta, Magyarországon „tiszás önkényuralom van, ahol a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia nem működik”, és szerinte ez éppen abból a tényből tudható, hogy már nem Sulyok Tamás a köztársasági elnök, „Magyar Péter ugyanis erőszakkal eltávolította”.

„Minden más csak porhintés, színjáték, ha úgy tetszik: bábozás”

– fogalmazott Havasi Bertalan.

A tudomány, a kultúra és a sport tizenhat szereplője vasárnap levélben fordult Forsthoffer Ágneshez, az Országgyűlés elnökéhez, amelyben Polgár Judit felkérését és megválasztását javasolták köztársasági elnöknek.

Ezt követően Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon bejelentette: hétfőn találkozik Polgár Judittal, és megtiszteltetésnek érezné, ha elvállalná a felkérést.

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(MTI) 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

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Összesen 165 komment

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Sorrend:
the-purge
2026. július 20. 13:09
Másik Juditot, a volt feleségét kellene felkérnie, Orbán volt igazságügyi miniszterét. Az úgyis szeret parancsra aláírni. Plusz a gyerekei jövőjének is jót tenne egy élethosszig tartó krőzusi pompa.
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nyugalom
2026. július 20. 13:08
Judit önmagat alázná meg!
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0
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kisskiss-6
2026. július 20. 13:07
🍓 H​​​e​​l​​​y​​i​​ ​​​c​​s​​​a​​​j​​​ok ​​​szexre ​m​​á​​​r​​a​​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​𝟒​​.​​​𝗧​​𝗢​​​𝗣
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0
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Magyarorszag-elveszett
2026. július 20. 13:06
Polgár Judit zsidó származású és kettős állampolgár. A magyar állampolgársága mellett izraeli állampolgársággal is rendelkezik. A kettős állampolgárság ténye Izraeli kötődése családja szoros kapcsolatot ápol Izraellel. Szülei és egyik nővére, Polgár Zsófia is Izraelben telepedtek le. Judit rendszeresen látogatja őket, és rendelkezik az izraeli állampolgársággal is. Ez a kérdés különösen aktuálissá vált a magyar közbeszédben, miután felmerült a neve mint lehetséges köztársasági elnökjelölt, mely már most megosztja a társadalmat így a nemzet egységére való törekvés a tisza részéről, megint csak egy óriási blöff volt, amire Sulyok Tamásnál hivatkoztak. A nemzet egysége kifejezés is tisza módon kukázva lett és egy igazi tisza báb fog lenni, ha megválasztják.
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