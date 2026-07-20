Akkor azok a liberális emberek, akik éjjel-nappal elfogadást és szeretetet hirdettek, szinte azonnal táncolni kezdtek Kirk sírján

Július elején két prominens konzervatív politikus is váratlanul elhunyt: Ann Widdecombe korábbi brit konzervatív minisztert saját otthonában gyilkolták meg, Lindsey Graham amerikai republikánus szenátor pedig éppen Kijevből tért haza, amikor elvitte egy szívroham. Mindkét esetben a hír éppen csak megjelent, már megindult az ünneplés: a gúny és a gyűlölet kommentfolyama árasztotta el a közösségi oldalakat.

Widdecombe egész életében szigorú konzervatív politikus volt, aki egy centimétert sem engedett a nézeteiből: ellenez­te az abortuszt, a melegházasságot és az eutanáziát. Több aktivista örömét fejezte ki a halála felett, és sokan csak a jelentős felháborodás hatására törölték az ünnepi hangvételű posztjukat. Egy korábban képviselőjelölt munkáspárti aktivista például arról írt az X-oldalán, hogy reméli, a politikus fájdalmas halált halt.

Lindsey Graham republikánus politikus váratlan halálhíre után is széles körű ünneplés kezdődött, a szenátor a kemény amerikai külpolitika bajnokaként sok ellenséget szerzett. A hetvenegy éves Graham gyakran volt gúny tárgya a közösségi oldalakon, mivel soha nem házasodott meg, a „toleráns” kórus azzal vádolta, hogy biztosan meleg. Graham egyetemista volt, amikor a szülei váratlanul meghaltak, így ő nevelte fel a nála jóval fiatalabb húgát. 1995 óta szolgált a kongresszusban először képviselőként, majd szenátorként, és ugyan nézetei megosztók voltak, a szenátorok körében népszerűségnek örvendett, mert kedves és barátságos ember volt. Amikor elhunyt, több baloldali aktivista ünnepelni kezdett: Ana Kasparian újságíró arról írt, milyen boldog, hogy Graham halott, egy Jesse James Rose nevű transzaktivista pedig azt posztolta, hogy a politikus „nyugodjon a pokolban”.