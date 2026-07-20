„A mai parlamenti napirend előtti vita dinamikája más volt, mint az elmúlt hetekben. Az ellenzéki felszólalók arról beszéltek, hogy Magyar Péter az államfőjelölés kapcsán defenzívába került, ami nyilvánvalóan túlzás, de az kétségtelen, hogy a választás óta először volt érzékelhető a miniszterelnök és a kormánypárt megtorpanása. Nem volt világos, hogy mi a stratégiai irány: felszólalásában Magyar Péter egymás tiszteletéről és a nemzeti egységről beszélt, majd viszontválaszában ismét – megszokott stílusában – az ellenzéki képviselőket támadta. A legfontosabb aktuális kérdésről, a köztársasági elnök jelöléséről tőle csak annyit tudtunk meg, hogy továbbra is várják a javaslatokat, miközben a Tisza frakcióvezetője felszólalásának végén megjegyezte, a frakció egyhangúan Polgár Judit mögött áll.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert