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polgár judit parlamenti napirend Magyar Péter

A mai parlamenti napirend előtti vita dinamikája más volt, mint az elmúlt hetekben

2026. július 20. 14:56

Nem volt világos, hogy mi a stratégiai irány.

2026. július 20. 14:56
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Török Gábor
Török Gábor
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„A mai parlamenti napirend előtti vita dinamikája más volt, mint az elmúlt hetekben. Az ellenzéki felszólalók arról beszéltek, hogy Magyar Péter az államfőjelölés kapcsán defenzívába került, ami nyilvánvalóan túlzás, de az kétségtelen, hogy a választás óta először volt érzékelhető a miniszterelnök és a kormánypárt megtorpanása. Nem volt világos, hogy mi a stratégiai irány: felszólalásában Magyar Péter egymás tiszteletéről és a nemzeti egységről beszélt, majd viszontválaszában ismét – megszokott stílusában – az ellenzéki képviselőket támadta. A legfontosabb aktuális kérdésről, a köztársasági elnök jelöléséről tőle csak annyit tudtunk meg, hogy továbbra is várják a javaslatokat, miközben a Tisza frakcióvezetője felszólalásának végén megjegyezte, a frakció egyhangúan Polgár Judit mögött áll.”

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

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Összesen 19 komment

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Sorrend:
mlotta
2026. július 20. 16:28
Csak ne Sulyok úr eltávolításáról szóljon a közbeszéd
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angie1
2026. július 20. 16:27
Miért?! Eddig volt stratégiai irány?!!! Mert én ilyet még ennel a kormánynak csúfilt szarkupactól még ilyet nem láttam!
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0
0
Gonella
2026. július 20. 16:13
török magyar két jóbarát,,,
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2
0
kisskiss-6
2026. július 20. 16:01
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