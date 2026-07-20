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sulyok tamás forsthoffer ágnes országgyűlés köztársasági elnök házelnök

Ha hétfő, akkor Országgyűlés

2026. július 20. 06:47

A képviselők kijelölik a házelnök helyettesét, és ismét tárgyalják az országos közlekedésszervező létrehozásáról szóló törvényjavaslatot.

2026. július 20. 06:47
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Ismét összeül az Országgyűlés, amely – már megszokott módon – Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik délután 1 órakor. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett kétnapos rendkívüli ülés első napján a kormányfő és a frakciók napirend előtti felszólalásai után

a parlament dönt az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről, amire  azért van szükség, mert az alaptörvény tizenhetedik módosításának hétfőn hatályba lépett rendelkezése miatt Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, helyette Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit.

Az alaptörvény szerint az államfő helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke képviselői jogait nem gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés elnökének feladatait a parlament által kijelölt alelnök látja el.

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A házelnök helyettesítésére várhatóan Hallerné Nagy Anikó (Tisza) alelnököt választják meg,

 aki az új köztársasági elnök hivatalba lépésig látja el ezt a feladatot.

A határozathozatalok után egy órán át interpellálhatják a képviselők a kormány tagjait, megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd kérdések hangzanak el. A napirenden egyetlen törvényjavaslat bizottsági jelentéseinek és az összegző módosító javaslatnak a vitája szerepel, ez a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedések, valamint az országos közlekedésszervező és az országos gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása érdekében szükséges kormányzati előterjesztés.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter javaslatának célja, hogy az országos, a regionális és az elővárosi személyszállítási közszolgáltatások megrendelői feladatainak ellátására, a vasúti pályahálózat megrendelői funkcióinak szakmai támogatására országos közlekedésszervezőt hozzanak létre. 

Az európai uniós források vasúti járműfejlesztésre történő lehívhatósága érdekében az előterjesztés létrehozna egy állami tulajdonban lévő gördülőállomány-kezelő társaságot.

 

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Összesen 25 komment

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pankotaidili-2
2026. július 20. 08:45
Remélem szarrá lesz kamerázva ma is a Sátán fattya..
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1
0
zakar zoltán béla
2026. július 20. 08:38
tiszTa fos
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1
0
kisskiss-6
2026. július 20. 08:38
🍓 H​e​l​​y​​​i​ ​​c​​s​​​a​​j​​ok ​​szexre ​​​m​á​​​r​a​​:​​​ 👉 𝗡​𝗨​​𝟒​​.​𝗧​​𝗢​​𝗣
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pollip
2026. július 20. 08:35
" A minisztérium szerint a korábbi szakmai szervezeti egységek többsége július 1-től folytatta a korábbi munkáját, mert annak tartalma és kerete csak kis mértékben változott. " Naaaa! Akkor mit csinál másképp a Tisza, mint a Fidesz -KDNP kormány? Ez egy telexes cikk.
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