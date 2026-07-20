Ha hétfő, akkor Országgyűlés

Ismét összeül az Országgyűlés, amely – már megszokott módon – Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik délután 1 órakor. A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint a kormány által kezdeményezett kétnapos rendkívüli ülés első napján a kormányfő és a frakciók napirend előtti felszólalásai után

a parlament dönt az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnök kijelöléséről, amire azért van szükség, mert az alaptörvény tizenhetedik módosításának hétfőn hatályba lépett rendelkezése miatt Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatása megszűnt, helyette Forsthoffer Ágnes házelnök gyakorolja a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit.

Az alaptörvény szerint az államfő helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke képviselői jogait nem gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés elnökének feladatait a parlament által kijelölt alelnök látja el.